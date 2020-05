DGAP-News: CO.DON AG: Erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung (deutsch)

CO.DON AG: Erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung

- vollständige Platzierung aller angebotenen Aktien

- Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 6,5 Mio. EUR

Berlin / Teltow / Leipzig, 27. Mai 2020 - Die CO.DON AG ( ISIN DE000A1K0227 / WKN A1K022) hat die am 07. Mai 2020 beschlossene Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen der Kapitalerhöhung wurden 5.794.280 neue Aktien platziert. Das Grundkapital der CO.DON AG erhöht sich somit auf 31.868.561,00 Euro. Im Bezug haben Aktionäre der Gesellschaft 2.362.982 Aktien gezeichnet, im Überbezug weitere 3.431.298 Aktien. Neben der BBG haben dabei Aktionäre der Gesellschaft 1.084.435 Aktien gezeichnet.

Die Nettoemissionserlöse aus der Kapitalerhöhung in Höhe von rund 6,5 Mio. EUR sollen zur Bereitstellung der notwendigen Mittel für den operativen Betrieb und den weiteren Ausbau der europäischen Kernmärkte verwendet werden.

Die Lieferung der neuen Aktien erfolgt nach der Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister, der Herstellung der Girosammelverwahrung und der Börsenzulassung der neuen Aktien voraussichtlich Ende Mai oder Anfang Juni 2020.

"Für das große Interesse an der Kapitalerhöhung bedanke ich mich bei unseren Aktionären. Es ist Ausdruck des Vertrauens in die CO.DON AG. Insbesondere gilt mein Dank der Bauerfeind Beteiligungsgesellschaft, die uns als unser größter Ankeraktionär, wie auch in Person des Professor Bauerfeinds als Aufsichtsratsvorsitzender der CO.DON AG den nötigen Rückhalt gibt, unser Geschäftsmodell weiter auszubauen. Die finanzielle Ausstattung ermöglicht es uns, jetzt die weitere Erschließung der definierten europäischen Kernmärkte noch einmal zu intensivieren.", sagt Tilmann Bur, Vorstand der CO.DON AG.

Die CO.DON AG entwickelt, produziert und vertreibt körpereigene Zelltherapien zur minimalinvasiven Reparatur von Knorpeldefekten. Das angebotene Arzneimittel ist ein Zelltherapieprodukt zur minimalinvasiven Behandlung von Knorpelschäden am Kniegelenk mit ausschließlich körpereigenen Knorpelzellen. Die von CO.DON angebotene Methode wird in Deutschland derzeit in über 200 Kliniken angewandt und wurde bereits bei über 15.000 Patienten eingesetzt. Im Juli 2017 erhielt CO.DON die EU-weite Zulassung für dieses Arzneimittel. Am Standort Leipzig errichtete CO.DON eine der größten und modernsten Anlagen für die Produktion von humanen Zellen im industriellen Maßstab für Eigen- und Auftragsproduktion. Die Aktien der CO.DON AG sind an der Frankfurter Börse notiert (ISIN: DE000A1K0227). Vorstand der Gesellschaft: Tilmann Bur.

Weitere Informationen finden Sie unter www.codon.de.

Kontakt

Matthias Meißner Director Corporate Communications Investor Relations / Public Relations

T: +49 (0)30-240352330

F: +49 (0)30-240352309

E: ir@codon.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: CO.DON AG Warthestraße 21 14513 Teltow Deutschland Telefon: 03328 43460 Fax: 03328 434643 E-Mail: info@codon.de Internet: www.codon.de

ISIN: DE000A1K0227

WKN: A1K022 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1056065

