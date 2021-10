DGAP-News: cogia AG: Cogia AG erwägt Anleiheemission (deutsch)

cogia AG: Cogia AG erwägt Anleiheemission

Cogia AG erwägt Anleiheemission

Die Cogia AG, ein deutsches Unternehmen, das innovative KI-/ künstliche Intelligenz-basierte Cloud-Lösungen in den Bereichen Web- und Social-Media-Monitoring, Marktforschung und Open Source Intelligence bietet, plant weiteres Wachstum durch Akquisitionen und erwägt vor diesem Hintergrund die Emission einer Unternehmensanleihe. Im Falle der Emission werden Schuldverschreibungen ausschließlich an qualifizierte Investoren in bestimmten Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und in der Schweiz angeboten. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren findet nicht statt.

Der Nettoemissionserlös aus der Anleihen Emission soll überwiegend für die Neuakquisitionen von Unternehmen auf dem deutschen und internationalen Cloud- und KI-basierte Softwareanbietermarkt eingesetzt werden.

Der Fokus der stark wachsenden KI- SaaS- Gesellschaft liegt in dem Aufbau eines attraktiven KI-Software-Lösungsportfolios mit stabilen jährlich-wiederkehrenden Umsätzen. Aktuell verfügt die Gesellschaft über eine Pipeline von Akquisitionszielfirmen mit einer Transaktionsvolumina von über Euro 50 Mio.

Pascal Lauria, Vorstand der Cogia: "Wir sehen gerade beim hoch-dynamischen KI-SaaS Anbieter Markt ein Nischensegment für eine Akquisitionsstrategie. Etablierte KI- SaaS Anbieter mit bestehenden Kundenstamm aus der deutschen Industrie- und Dienstleistungsbranchen sind dabei zentral im Fokus der Akquisitionspolitik. Die Lösungen dieser Anbieter decken die ganze Palette von Business Prozessen bei den Kunden und stellen eine nachhaltig diversifizierte und krisenresistente Umsatzquelle dar. Im sehr zersplitterten internationalen Markt der KI- Cloud-basierte Saas Anbieter ist ein erfahreneres Team mit der richtigen Akquisitionsstrategie, um attraktive Anbieter zu erwerben, entscheidend. Ein Portfolio von stabil wiederkehrenden Umsätzen durch KI- und Cloud-basierte Software-as-a-Service (SaaS) Lösungen können dann zu attraktiven Konditionen an internationale Investoren veräußert werden."

Weitere Informationen: www.cogia.de und www.cogia.ag

Kontakt: Cogia AG Pascal Lauria, Vorstand T +49 69 264 8485 1111 E info@cogia.de

Über die Cogia AG

Cogia bietet branchenübergreifend Produkte und Lösungen für die Erschließung und Auswertung von Informationen aus Web-Quellen, aber auch aus internen Daten an. Dabei übernimmt Cogia für seine Kunden auch - wenn gewünscht - das komplette Management der eigenen Social-Media-Kanäle. Zu den Kunden von Cogia zählen unter anderem Volkswagen, BMW, Lufthansa, ATU, Commerzbank und Continental. Cogia baut durch Akquisitionen ein Lösungsportfolio auf, das auf künstliche Intelligenz-basierte innovative Cloud-Lösungen in den Bereichen Web- und Social-Media-Monitoring bietet und auf Marktforschung und Open Source Intelligence basiert. Durch seine Akquisitionsstrategie strebt Cogia an, die Marktführung im KI- Cloud-basierten Lösungsmarkt in Europa innerhalb der nächsten 5 Jahre zu erreichen.

