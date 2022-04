coinIX GmbH & Co. KGaA : Blockchain Investor coinIX investiert in Florence Finance, ein DeFi-Protokoll ermöglicht Finanzierung von KMUs mit Krypto-Krediten

^ DGAP-News: coinIX GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain coinIX GmbH & Co. KGaA : Blockchain Investor coinIX investiert in Florence Finance, ein DeFi-Protokoll ermöglicht Finanzierung von KMUs mit Krypto-Krediten

04.04.2022 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hamburg, 4. April 2022 - Die auf Investitionen in digitale Assets und Blockchain-Technologie spezialisierte Beteiligungsgesellschaft coinIX GmbH & Co. KGaA investiert in Florence Finance.

Florence Finance ist ein Protokoll, welches es Finanzierungsplattformen für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) ermöglicht, über Krypto-Kredite Liquidität aus dem Decentralized Finance Bereich zu erhalten.

Mit seiner Brückenlösung zwischen der Realwirtschaft und der Kryptowelt schafft Florence Finance eine Lösung für zwei Probleme. Zum einen gibt es eine große Finanzierungslücke für Kredite für kleine und mittelständische Unternehmen, die alleine in Europa eine Billion Euro beträgt. Zum anderen gibt es in der Kryptowelt kaum nachhaltige Ertragsmöglichkeiten durch die Ausgabe von Krediten, die mit realen Vermögenswerten besichert sind.

Dazu arbeitet das Team hinter Florence Finance mit bestehenden Kreditplattformen für KMUs zusammen. Um die weitere Nutzbarkeit des Protokolls zu verbessern wird in Zukunft an Integrationen mit bestehenden dezentralen Finanz-Protokollen wie MakerDAO, Compound und AAVE gearbeitet.

Chiel Ruiter, Gründer von Florence Finance: "DeFi ist eine kambrische Explosion der Innovation, welche die Bausteine des Finanzsystems der Zukunft geschaffen und im Kryptobereich getestet hat. Jetzt ist es an der Zeit, die getesteten und bewährten DeFi-Methoden mit der realen Welt der Kreditvergabe und der Finanzmärkte zu verbinden. Das sind die neuen Herausforderungen von DeFi, und Florence Finance möchte in dieser Hinsicht in Europa ein Vorreiter für KMUs sein."

Susanne Fromm, CEO der coinIX: "Für uns ist DeFi eines der spannendsten Themen, wenn wir über Blockchain sprechen. Aber bisher sind das traditionelle und das dezentralisierte Finanzwesen wie zwei Paralleluniversen. Wir glauben, dass die größten Chancen für die Zukunft darin liegen, diese beiden Welten aufeinander abzustimmen und miteinander zu verbinden. Florence Finance arbeitet daran, diese Potentiale auszuschöpfen und einen Mehrwert für die Realwirtschaft und die dezentrale Finanzwelt zu leisten."

Pressekontakt: Susanne Fromm, CEO, sf@coinix.capital, +494035676758 Investor Relations: Felix Krekel, CFO, fk@coinix.capital, +494035676758

Über die coinIX GmbH & Co KGaA Die coinIX GmbH & Co. KGaA mit Sitz in Hamburg wurde 2017 als Beteiligungsgesellschaft gegründet, um Expertise im Bereich Blockchain und Kryptowährungen, bei der Analyse und dem Erwerb digitaler Assets aufzubauen und Investitionen in diesem Sektor zu tätigen. Das coinIX-Team besteht aus Spezialisten mit langjähriger Erfahrung im Asset Management, Venture Capital und in der Analyse von neuen Technologien. Aktuell ist die Gesellschaft in klassische Kryptowerte, Token-Projekte und weitere Beteiligungen an verschiedenen Blockchain-Startups in den dezentralen Märkten investiert. Die Aktien der Gesellschaft sind in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf, der Börse Berlin und München einbezogen ( ISIN DE000A2LQ1G5 ). www.coinix.capital

04.04.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: coinIX GmbH & Co. KGaA Ludwig-Erhard-Str. 1 20459 Hamburg Deutschland Telefon: +49 40 3567 6758 E-Mail: mail@coinix.capital Internet: https://coinix.capital/

ISIN: DE000A2LQ1G5

WKN: A2LQ1G Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München EQS News ID: 1319207

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1319207 04.04.2022

°