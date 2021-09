DGAP-News: coinIX GmbH & Co. KGaA : coinIX Hauptversammlung - Aktionäre unterstützen dynamischen Wachstumskurs (deutsch)

coinIX GmbH & Co. KGaA : coinIX Hauptversammlung - Aktionäre unterstützen dynamischen Wachstumskurs

^ DGAP-News: coinIX GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain coinIX GmbH & Co. KGaA : coinIX Hauptversammlung - Aktionäre unterstützen dynamischen Wachstumskurs

23.09.2021 / 13:01 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

coinIX Hauptversammlung - Aktionäre unterstützen dynamischen Wachstumskurs

* sehr hohe Zustimmungsquoten zu allen Beschlussvorlagen

* Kapitalerhöhung im Verhältnis 1:1 beschlossen

* Genehmigtes Kapital geschaffen

* Dr. Bianca Ahrens verstärkt Kryptokompetenz im Aufsichtsrat

* Positiver Ausblick 2021

Die Aktionäre der coinIX GmbH & Co. KGaA haben sämtlichen Beschlussvorlagen auf der gestern in virtueller Form durchgeführten Hauptversammlung mit großer Mehrheit zugestimmt.

Neben der Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2020, der Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin sowie des Aufsichtsrats und der Wahl des Abschlussprüfers wurden die Sitzverlegung der persönlich haftenden Gesellschafterin und klarstellende Änderungen der Satzung beschlossen.

Da die Gesellschaft die Mittel aus der im Mai durchgeführten Kapitalerhöhung bereits zu mehr als 75% (drei Vierteln) erfolgreich investiert hat, wurde eine weitere Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 2.870.496 auf bis zu EUR 5.740.992 beschlossen. Hiermit sollen die sich der coinIX bietenden Investitionsmöglichkeiten genutzt und das dynamische Portfoliowachstum abgesichert werden.

Durch die zusätzliche Schaffung eines genehmigten Kapitals im Umfang von EUR 1.435.248, das die Möglichkeit eines Bezugsrechtsauschlusses vorsieht, verfügt die Gesellschaft nun über ein größtmögliches Maß an Flexibilität, um aussichtsreiche Marktopportunitäten nutzen zu können.

Mit der Wahl von Dr. Bianca Ahrens hat die coinIX ihre Krypto- und Blockchainkompetenz im Aufsichtsrat nochmals verstärkt. Dr. Ahrens ist Geschäftsführerin (COO) der quirion Sachwerte GmbH (vormals Bloxxter GmbH), die Premium Immobilieninvestments tokenisiert und so breiten Anlegerkreisen zugängig macht. Zusätzlich bringt sie viele Jahre Erfahrung aus verschiedenen Managementpositionen in Kapitalverwaltungsgesellschaften mit. Die Nachwahl war nötig geworden, da der bisherige stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Gero Wendeborn sein Amt zum Ende der diesjährigen Hauptversammlung niedergelegt hat. Moritz Schildt, Aufsichtsratsvorsitzender und Gründer, dankte Herrn Wendeborn auch im Namen der persönlich haftenden Gesellschafterin ausdrücklich für seine Unterstützung und Tätigkeit seit der Gründung der Gesellschaft.

Susanne Fromm, CEO: 'Im Namen der coinIX danke ich den Aktionären für ihr Vertrauen. Das Marktumfeld ist ideal und wir sehen Opportunitäten in hoher Quantität. Mit den breitgefächerten Fähigkeiten und Erfahrungen des coinIX Teams können wir diese zügig evaluieren und konnten so zahlreiche qualitativ hochwertige Investitionen eingehen. Einige weitere stehen kurz vor dem Abschluss. Die beschlossene Kapitalerhöhung ermöglicht es unseren Aktionären und uns, auch weiterhin breit an den Chancen des hochspannenden Kryptomarktes zu partizipieren.

Zitat Felix: 'Mit einen Gewinn in Höhe von 1,1 Mio. Euro war das erste Halbjahr für uns bereits sehr erfolgreich. Das spiegelt sich sowohl in der Wertentwicklung unseres Portfolios als auch im Aktienkurs wider. Seit Jahresbeginn hat der innere Wert je Aktie von 2,86 Euro auf über 17 Euro in der Spitze zugelegt. Gleichzeitig ist der Kurs unserer Aktie um über 300% gestiegen. Mit unserem Angebot, über den Kauf einer Aktie in ein breit diversifiziertes Portfolio aus liquiden Kryptowährungen, Blockchain-Unternehmensbeteiligungen sowie -projekten zu investieren, sind wir gut positioniert."

Die Abstimmungsergebnisse sind ab sofort unter www.coinix.captial und dort unter ' Hauptversammlung" abrufbar.

Pressekontakt: Susanne Fromm, CEO, sf@coinix.capital, +494035676758 Investor Relations: Felix Krekel, CFO, fk@coinix.capital, +494035676758

Über die coinIX GmbH & Co KGaA Die coinIX GmbH & Co. KGaA mit Sitz in Hamburg wurde 2017 als Beteiligungsgesellschaft gegründet, um Expertise im Bereich Blockchain und Kryptowährungen, bei der Analyse und dem Erwerb digitaler Assets aufzubauen und Investitionen in diesem Sektor zu tätigen. Das coinIX-Team besteht aus Spezialisten mit langjähriger Erfahrung im Asset Management, Venture Capital und in der Analyse von neuen Technologien. Aktuell ist die Gesellschaft in klassische Kryptowerte, Token-Projekte und weitere Beteiligungen an verschiedenen Blockchain-Startups in den dezentralen Märkten investiert. Die Aktien der Gesellschaft sind in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf, der Börse Berlin und München einbezogen. www.coinix.capital

23.09.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: coinIX GmbH & Co. KGaA Ludwig-Erhard-Str. 1 20459 Hamburg Deutschland Telefon: +49 40 3567 6758 E-Mail: mail@coinix.capital Internet: https://coinix.capital/

ISIN: DE000A2LQ1G5

WKN: A2LQ1G Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München EQS News ID: 1235592

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1235592 23.09.2021

°