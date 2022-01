DGAP-News: coinIX GmbH & Co. KGaA : Datenprovider für Kryptomärkte neu im coinIX Portfolio (deutsch)

coinIX GmbH & Co. KGaA : Datenprovider für Kryptomärkte neu im coinIX Portfolio

coinIX und F10 mit Seed-Investment für Crypto Index Series

Hamburg, 26. Januar 2022 - Die in Hamburg ansässige und auf Investitionen in digitale Assets und Blockchain-Technologie spezialisierte Beteiligungsgesellschaft coinIX GmbH & Co. KGaA investiert in Crypto Index Series, ein Startup, das verlässliche Kursdaten und Analysen für die Kryptomärkte zur Verfügung stellt. Weiterer Investor in dieser frühen Runde ist die F10 Investment AG, der Investmentarm von F10, einem Fintech- und InsurTech-Inkubator und Accelerator mit Sitz in der Schweiz, Spanien und Singapur.

Crypto Index Series (kurz CIS) bietet professionelle, KI-gesteuerte Daten, Handels- und Überwachungstools für Krypto-Anlagenmärkte und vereinfacht so die tägliche Arbeit von Vermögensverwaltern, Tradern und Anbietern von Krypto-Lösungen.

Kernfunktion der bereits live existierenden Plattform, ist die Bereitstellung von detaillierten, zuverlässigen und vertrauenswürdigen Daten, Indikatoren und Benchmarks, Zugang zu mehreren Handelsplätzen und Tools zur Verwaltung mehrerer Portfolios. Dadurch können sich die Institutionen auf ihre strategisch wichtigsten Aktivitäten konzentrieren, anstatt Zeit und Ressourcen zur Bewältigung technologischer Herausforderungen in den Bereichen Marktdaten, Handel und Portfoliomanagement aufzuwenden.

Das britische Startup, welches auch für Refinitiv (Teil der LSGE) Daten zu Kryptowährungen bereitstellt, schafft die Grundlage für institutionelle Investoren und Technologieanbieter, um die professionelle Datenanalyse, den Handel und die Überwachung von Kryptowährungen in ihre bestehenden Strukturen und Handelssysteme zu integrieren. Crypto Index Series hat im vergangenen Dezember 2021 das F10-Inkubationsprogramm in Zürich erfolgreich abgeschlossen.

Susanne Fromm, CEO von coinIX, freut sich über den Neuzugang im Portfolio von coinIX: "Wie Bloomberg für die klassischen Kapitalmärkte, stellt Crypto Index Series Daten über den Kryptomarkt zur Verfügung und bietet so einen enormen Mehrwert für das institutionelle Kapital bei der Analyse und dem Handel von Kryptowährungen."

"Wir sind stolz Crypto Index Series auf ihrem Weg begleiten zu dürfen und überzeugt, dass Gökce, Richard und ihr Team erfolgreich sein werden. Ihre End-to-End-Krypto-Lösung bietet Vermögensverwaltern, Tradern und allen Anbietern, die ihren Kunden Krypto-Angebote machen wollen, große Vorteile", sagt Marc Hauser, Leiter von F10 Schweiz.

Über die coinIX Die coinIX GmbH & Co. KGaA mit Sitz in Hamburg wurde 2017 als Beteiligungsgesellschaft gegründet, um Expertise im Bereich Blockchain und Kryptowährungen, bei der Analyse, dem Erwerb und der Verwaltung digitaler Assets aufzubauen und Investitionen in diesem Sektor zu tätigen. Das coinIX-Team besteht aus Spezialisten mit langjähriger Erfahrung im Asset Management, Venture Capital und in der Analyse von neuen Technologien. Aktuell ist die Gesellschaft in über 40 klassische Kryptowerte, Token-Projekte (z.B. SAFTs) und weitere Beteiligungen an verschiedenen Blockchain-Startups in den dezentralen Märkten investiert. Die Aktien der Gesellschaft sind in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf, der Börse Berlin und München einbezogen ( ISIN DE000A2LQ1G5 ). www.coinix.capital.

Über F10 F10 ist ein globales Innovations-Ökosystem mit Standorten in Zürich, Singapur, Madrid und Barcelona. Unsere Mission ist es, Tech-Startups mit großen Unternehmen zusammenzubringen, um die Zukunft von Banken und Versicherungen zu gestalten. Mit seinen Inkubatoren und Acceleratoren für die Bereiche FinTech, InsurTech, RegTech und DeepTech unterstützt und begleitet F10 Start-ups bei der Umsetzung ihrer Ideen in erfolgreiche Unternehmen und fördert die Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.f10.global.

