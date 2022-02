coinIX GmbH & Co. KGaA : Neuzugänge im coinIX Portfolio - Die zwei neuen Investments erleichtern die Nutzung von Smart Contracts und steigern die Interoperabilität

Hamburg, 17. Februar 2022. Die auf Investitionen in digitale Assets und Blockchain-Technologie spezialisierte Beteiligungsgesellschaft coinIX GmbH & Co. KGaA tätigt zwei weitere Investments in Unilab und ChainPort.

Bei Unilab handelt es sich um einen Marktplatz für Smart Contracts. Es soll eine Plattform entstehen, auf welcher auditierte Smart Contract-Vorlagen angeboten werden und konfiguriert werden können. Mit "Smart Contracts as a service" erhalten Entwickler die Chance, ihre Fertigkeiten zu skalieren, da sie ihre bereits programmierten Smart Contracts kostenpflichtig anbieten können. Jedes Mal, wenn ein solcher genutzt wird, erhält der Entwickler dafür eine kleine Entlohnung. Start-ups oder Privatpersonen können auf dem Marktplatz viele verschiedene vorprogrammierte Smart Contracts erwerben und diese für ihre eigenen Projekte und Token-Ideen nutzen. So können sie viel Zeit und damit Kosten sparen, da sie keine Entwickler beauftragen müssen. Außerdem erhalten sie auch die Sicherheit, dass keine Hintertüren in die Programme geschrieben werden, da alle angebotenen Smart Contracts auditiert sind. Viele Smart Contracts haben vergleichbare Strukturen und müssen deshalb nicht immer von Grund auf neu programmiert, sondern nur noch angepasst werden. Neben Token-Contracts wird es auch NFT- und Crowdsale-Contracts geben, welche das Emittieren von eigenen Token zu vereinfachen.

Ein weiteres Investment ist ChainPort, eine einfach zu bedienende, sichere und erlaubnisfreie Blockchain-Brücke für Krypto-Token. ChainPort ermöglicht es Nutzern, ihre Token mit nur wenigen Klicks auf verschiedene Blockchains zu schicken und so die Interoperabilität der verschiedenen Blockchains zu verbessern. So muss z.B. Ether nicht für immer nur auf seiner eigenen Chain bleiben, sondern kann auch auf die Avalanche-Chain oder andere Blockchains verschickt und dort gehandelt werden. Dies erhöht die Nutzbarkeit und Liquidität jedes einzelnen Tokens. Die Sicherheit spielt hierbei eine sehr wichtige Rolle und wird mit Hilfe von Multi-Sig Cold Wallets gewährleistet. ChainPort wurde von DcentraLab (früher 2key Labs) entwickelt, einem Unternehmen welches sich auf Blockchain-Produkte und -Lösungen spezialisiert hat.

Susanne Fromm, CEO der coinIX: "Wir sehen die großen Fortschritte, die bei DcentraLab mit ChainPort gemacht wurden und die vielen Partnerschaften, die eingegangen werden. Man hat aus vergangen Produkten gelernt und jetzt eine Lösung entwickelt, welche die Skalierbarkeit aller Blockchains verbessert."

Über die coinIX GmbH & Co KGaA Die coinIX GmbH & Co. KGaA mit Sitz in Hamburg wurde 2017 als Beteiligungsgesellschaft gegründet, um Expertise im Bereich Blockchain und Kryptowährungen, bei der Analyse und dem Erwerb digitaler Assets aufzubauen und Investitionen in diesem Sektor zu tätigen. Das coinIX-Team besteht aus Spezialisten mit langjähriger Erfahrung im Asset Management, Venture Capital und in der Analyse von neuen Technologien. Aktuell ist die Gesellschaft in klassische Kryptowerte, Token-Projekte und weitere Beteiligungen an verschiedenen Blockchain-Startups in den dezentralen Märkten investiert. Die Aktien der Gesellschaft sind in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf, der Börse Berlin und München einbezogen ( ISIN DE000A2LQ1G5 ). www.coinix.capital

Laufende Kapitalerhöhung Aktuell führt die Gesellschaft eine Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlage im Verhältnis von 1:1 durch. Interessierte Anleger, die sich an einem breit diversifizierten Portfolio aus Kryptowährungen und frühphasigen Beteiligungen an Blockchainprojekten und -Startups beteiligen wollen, können die Aktie über die Zeichnungsfunktionalität der Börse Düsseldorf vom 16. Februar - 8. März 2022 zum Preis von 5,00 Euro je Aktie zeichnen. Der Prospekt ist zusammen mit allen weiteren Unterlagen und Informationen unter www.coinix.capital/kapitalerhoehung abrufbar.

