DGAP-News: coinIX GmbH & Co. KGaA : Transparenz über Firmware-Updates durch Blockchain (deutsch)

coinIX GmbH & Co. KGaA : Transparenz über Firmware-Updates durch Blockchain

coinIX beteiligt sich an Finanzierungsrunde für asvin, das mit Blockchain-basierten Updates die Sicherheit für Geräte im Internet der Dinge gewährleistet

Hamburg, 08. Februar 2022 - Die auf Investitionen in digitale Assets und Blockchain-Technologie spezialisierte Beteiligungsgesellschaft coinIX GmbH & Co. KGaA investiert in asvin, einem Anbieter von Blockchain-basierter Software Supply Chain Security für das Internet der Dinge (IoT). Neben coinIX partizipierten unter anderem BESTO, Blockchain Founders Group, CV VC und Private Equity Investoren in der Seed-Runde.

asvin, mit Sitz in Stuttgart, ist ein B2B-Infrastruktur und Serviceanbieter für Hersteller und Nutzer von IoT-Geräten, um die Sicherheit von Gerätesoftware zu gewährleisten und deren Herkunft nachzuweisen. Die Blockchain-Technologie ermöglicht die Nachprüfbarkeit der Integrität von Software-Paketen in der Lieferkette vom Programmierer bis zur Installation auf einem Endgerät. Die unveränderbare Historie auf der Blockchain und das Anwenden von Smart Contracts erlauben eine lückenlose Kontrolle des Qualitätssicherungsprozesses in komplexen Software-Lieferketten. Dezentrale Technologien machen das System robust gegenüber Cyberangriffen und Manipulationen.

IoT-Geräte sind ein essentieller Bestandteil der IT-Infrastruktur als Sensoren, aber auch für die Ausführungen von Befehlen. Allerdings sind die Geräte zumeist unzureichend geschützt. Allein im letzten Jahr ist die Anzahl der Angriffe auf Software Supply Chains um 650 % gestiegen. asvin richtet sich mit seinem Angebot gezielt an die Automobil- und Logistikindustrie. Das Unternehmen startet Pilotprojekte mit namhaften Kunden aus der Automobilindustrie, Energiewirtschaft und dem Maschinen- und Anlagenbau.

Das Team setzt sich zusammen aus Cyber-Security und Blockchain Experten, die jahrelange Erfahrung als Anbieter von Software-Produkten für Industriekunden besitzen. Insbesondere die beiden Gründer, Mirko Ross und Sven Rahlfs, arbeiten bereits seit 23 Jahren in diesem Bereich zusammen. Zu den Beratern gehören Experten aus der Automobilbranche. Dazu zählen unter anderem der ehemalige Vorstandsvorsitzende der CONTINENTAL AG Dr. Elmar Degenhart, der ehemalige Vorstandsvorsitzende der DAIMLER Financial Service AG Dr. Klaus Entenmann und Christian Senger, verantwortlicher für den Bereich autonomes Fahren bei Volkswagen AG Nutzfahrzeuge.

Susanne Fromm, CEO der coinIX, freut sich über das neue Portfoliounternehmen: "asvins Lösungen machen das Internet der Dinge sicherer, indem sie Geräte vor Angriffen durch Cyberkriminelle und Hacker schützen. Mit ihren Eigenschaften der Sicherheit, Transparenz und Nachvollziehbarkeit kann die Blockchain-Technologie Manipulationen an der Software verhindern, die in Geräten wie beispielsweise autonomen Fahrzeugen aufgespielt werden. Wir freuen uns, asvin mit unserem Engagement bei der weiteren Entwicklung von dringend notwendigen Use Cases unterstützen zu können."

Mirko Ross, CEO und Co-Founder asvin GmbH: "Mit CoinIX begrüßen wir einen Investor, der hervorragend zu unserer Mission bei asvin passt: mehr Vertrauen, Sicherheit und eine höhere Resilienz für das Internet der Dinge durch Distributed Ledger und Blockchain. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und gemeinsame Zukunft."

Über die coinIX GmbH & Co KGaA Die coinIX GmbH & Co. KGaA mit Sitz in Hamburg wurde 2017 als Beteiligungsgesellschaft gegründet, um Expertise im Bereich Blockchain und Kryptowährungen, bei der Analyse und dem Erwerb digitaler Assets aufzubauen und Investitionen in diesem Sektor zu tätigen. Das coinIX-Team besteht aus Spezialisten mit langjähriger Erfahrung im Asset Management, Venture Capital und in der Analyse von neuen Technologien. Aktuell ist die Gesellschaft in klassische Kryptowerte, Token-Projekte und weitere Beteiligungen an verschiedenen Blockchain-Startups in den dezentralen Märkten investiert. Die Aktien der Gesellschaft sind in den Freiverkehr der Börsen Düsseldorf, Berlin und München einbezogen ( ISIN DE000A2LQ1G5 ). www.coinix.capital

