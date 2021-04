DGAP-News: coinIX nutzt Coinbase Custody für die Kryptoverwahrung (deutsch)

coinIX nutzt Coinbase Custody für die Kryptoverwahrung

Hamburg, 08. April 2021 - Mit Blick auf den anstehenden Ausbau des Portfolios hat sich die coinIX GmbH & Co. KGaA für die Verwahrlösung von Coinbase Custody entschieden. So zählt man nun zum exklusiven Kreis der ersten deutschen Kunden des Kryptoverwahrers, den auch Industriegrößen wie Grayscale, Andreessen Horowitz oder Polychain Capital für die Ver-wahrung von Kryptowährungen nutzen. Als einer der ältesten und marktführenden Krypto-Custodians kann Coinbase auf einen umfangreichen Erfahrungsschatz verweisen. Entsprechend musste seit Gründung noch nie ein Verlust von verwahrten Werten gemeldet werden. Für die coinIX ist die Zusammenarbeit mit einem professionellen externen Kryptoverwahrer ein wichtiger Schritt, um das Portfolio in Zukunft vergrößern zu können.

Die coinIX-Positionen in Bitcoin, Ethereum, Polkadot und Synthetix wurden bereits zu Coinbase Custody übertragen. Mit dem kontinuierlichen Ausbau des Verwahrangebots wird ein wachsender Teil der im coinIX-Portfolio befindlichen Kryptowährungen von Coinbase Custody verwahrt werden.

Felix Krekel, CEO der coinIX erläutert: "Die sichere Verwahrung von Kryptowährungen ist bereits extrem anspruchsvoll. Mit Coinbase haben wir einen Partner gefunden, dessen Lösung bei maximaler Si-cherheit zusätzlich durch sein überdurchschnittliches Nutzen-Kostenverhältnis überzeugt! Andrew Robinson, Head of Institutional Coverage, EMEA bei Coinbase, begrüßt den neuen Kunden: " We are delighted that coinIX reached out and chose Coinbase Custody. With coinIX as one of the first Ger-man Crypto Investors on board we are looking forward to applying best practice technologies to safeguard the crypto assets of coinIX shareholders"

Über die coinIX GmbH & Co KGaA Die coinIX GmbH & Co. KGaA wurde 2017 in Hamburg als Beteiligungsgesellschaft gegründet, um Expertise im Bereich Blockchain und Kryptowährungen, bei der Analyse, dem Erwerb und der Verwahrung digitaler Assets aufzubauen und Investitionen in diesen Sektor zu tätigen. Das coinIX Team besteht aus Spezialisten mit langjähriger Erfahrung im Asset Management und in der Analyse von neuen Technologien. Aktuell ist die Gesellschaft in mehr als 18 Positionen virtueller Währungen investiert und hält bereits Beteiligungen an 7 Blockchain-Startups. Die Aktien der Gesellschaft sind seit dem 2. Dezember 2019 in den Freiverkehr der Börse Berlin und Düsseldorf einbezogen.

