DGAP-News: Comet Plasma Control Technologies erhält den 2021 Supplier Excellence Award von Lam Research (deutsch)

26.10.2021 / 17:43

Comet's Division Plasma Control Technologies wurde von Lam Research mit dem Supplier Excellence Award 2021 ausgezeichnet. Comet wurde aus einer Vielzahl angesehener Lieferanten als eine von zehn Preisträgerinnen ausgewählt, die Lam in diesem Jahr für überdurchschnittliche Leistungen in Bezug auf Skalierbarkeit, Ausfallsicherheit und Qualität würdigt. Die Auszeichnung erhielt Comet in der Kategorie "General Excellence".

"Die Anerkennung unserer Arbeit durch Lam Research erfüllt uns mit grossem Stolz und Freude", so Michael Kammerer, President PCT bei der Comet Group. "Der Supplier Excellence Award würdigt unseren unablässigen Einsatz für skalierbare, innovative und qualitativ hochwertige Lösungen, die die Erwartungen unserer Kunden übertreffen."

"Wir danken Lam Research für das Vertrauen, das sie in uns setzen", sagte Kevin Crofton, CEO der Comet Group. "Der Award würdigt dieses Vertrauen und die gute Kollaboration unserer Teams bei der Problemlösung. Zusammenarbeit ist der Königsweg, um die komplexen Herausforderungen unserer Branche zu lösen. Wir sind fest entschlossen, weiter in Mitarbeitende und ihre Fähigkeiten zu investieren, um auch zukünftig zum Erfolg unserer Kunden beizutragen - und wir freuen uns darüber, dass Lam diese Bemühungen anerkennt."

Die Gewinner von Lam's Supplier Excellence Awards 2021 wurden auf dem virtuellen Supplier Day am 25. Oktober 2021 bekannt gegeben, bei dem die wichtigsten Zulieferer des Unternehmens zusammenkamen, um stärker zu kooperieren und neue Möglichkeiten für die Weiterentwicklung der Lieferkette zu identifizieren.

"Wir gratulieren Comet zu diesem Erfolg und danken für den Einsatz und die Spitzenleistungen im vergangenen Jahr", sagte Tim Archer, President und Chief Executive Officer von Lam Research. "Die Zusammenarbeit mit Comet hat wesentlich dazu beigetragen, dass wir in der Halbleiterindustrie bahnbrechende Ergebnisse erzielen konnten, die eine schnellere, intelligentere und besser vernetzte Welt ermöglichen.'

