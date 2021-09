DGAP-News: Compleo baut Marktposition in H1 2021 weiter aus (deutsch)

Compleo baut Marktposition in H1 2021 weiter aus

Compleo baut Marktposition in H1 2021 weiter aus

Umsatz in H1 2021 +49,9 % über Vorjahr | Planmäßige Integration der Compleo Connect (ehemals wallbe) nach erfolgreichem Transaktionsabschluss in Q2 | Neue Generation der intelligenten Wallbox "Compleo Solo" in Serie | Exklusive Verhandlungen über den Kauf der innogy eMobility Solutions GmbH mit E.ON

Dortmund, 15. September 2021 - Compleo Charging Solutions AG ("Compleo"), ein führender Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, hat ihren Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2021 weiter fortgesetzt. Gleichzeitig erreichte das Unternehmen bei Internationalisierung, Produktentwicklung und anorganischer Expansion wesentliche strategische Meilensteine auf dem Weg zum E-Mobilitäts-Champion in Europa. In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2021 erhöhte Compleo seine Umsatzerlöse von 14,3 Mio. Euro um 7,1 Mio. Euro auf insgesamt 21,4 Mio. Euro (+49,9 %).

Haupttreiber des Umsatzwachstums bis Juni waren AC-Ladestationen, deren Umsatz in den ersten beiden Quartalen 2021 von 5,5 Mio. Euro (H1 2020) auf 9,1 Mio. Euro wuchs und damit 42,7 % zum Gesamtumsatz beitrug (H1 2020: 38,3 %). Der Umsatz aus dem Bereich DC-Ladesäulen stieg um 16,3 % auf 5,9 Mio. Euro (H1 2020: 5,1 Mio. Euro).

Das Adjusted EBITDA belief sich im ersten Halbjahr 2021 auf -4,0 Mio. Euro und lag damit 3,6 Mio. Euro unter dem Vergleichswert (H1 2020: -0,4 Mio. Euro). Grund für diese Entwicklung sind zum einen weitere Investitionen in den Strukturaufbau der Wachstums-Plattform und der Führungsmannschaft sowie erhöhte Aufwendungen bei den Anforderungen einer börsennotierten Gesellschaft im Vergleich zum Vorjahr. Zum anderen belastet der konsequente Aufbau der Kapazitäten vorübergehend die Kostenstruktur über alle Funktionsbereiche hinweg. Im Weiteren gab es Anpassungsbedarf aus Kostenüberschreitungen bei Projektierungs- und Installationsaufträgen, bei denen bereits Verhandlungen über Nachträge mit unseren Kunden stattfinden. Peter Gabriel, CFO von Compleo erläutert: "Die derzeitigen Investments wirken sich natürlich auch auf das Ergebnis aus. Mit dem weiteren Umsatzwachstum wird sich aber die Marge hier wieder erholen."

Der Wachstumsstrategie folgend intensivierte Compleo seine Aktivitäten im europäischen Ausland weiter. So etwa in der Schweiz über eine exklusive Partnerschaft mit der Swiss Automotive AG und auf dem österreichischen Markt durch eine Kooperation mit KSW Elektro- und Industrieanlagenbau, einem der führenden Anbieter für Tankstellen- und Industrieanlagenbau in Mitteleuropa. Darüber hinaus gründete Compleo im zweiten Quartal 2021 eine eigene Vertriebsgesellschaft in Wien. In Polen ist Compleo seit Jahresbeginn über eine Vertriebskooperation mit City Systems, einem Anbieter von Parksystemen und Ladelösungen für E-Autos, aktiv. Weiterhin ist Compleo jetzt durch den Erwerb der Compleo Connect (wallbe) mit einer Vertriebsgesellschaft in Schweden präsent. Damit baut Compleo seine Marktposition zunehmend aus, um die enormen Potenziale für Ladelösungen in Europa optimal nutzen zu können.

Gleichzeitig stärkt Compleo beständig seine technologische Führungsposition, sowohl durch Investitionen in die Erweiterung des Produktportfolios und des Entwicklungsteams von insgesamt 2,6 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2021 (H1

2020: 1,3 Mio. Euro), als auch durch den Zusammenschluss mit der wallbe GmbH (seit dem 13.9. als Compleo Connect GmbH), die seit dem 1. Mai 2021 als Tochtergesellschaft konsolidiert und geführt wird. Compleo Connect ergänzt das Know-how von Compleo neben einer tiefen Expertise im Bereich AC-Ladelösungen vor allem in den Bereichen Backend und Payment. Compleo bietet damit neben führender Hardware auch das komplette Software-Angebot für Ladesäulenbetreiber.

Georg Griesemann, Co-CEO von Compleo kommentiert: "Der Zusammenschluss mit Compleo Connect war für uns ein wichtiger Schritt, um unsere Marktposition zügig auszubauen und unser Know-how sowohl im Bereich AC Wallboxen, als auch bei der Software für Backend und Payment-Anwendungen, schnell zu erweitern. Wir erleben aktuell eine sehr starke Dynamik im Markt für Ladelösungen für die Elektromobilität, die wir natürlich bestmöglich nutzen möchten. Dafür wollen wir auch, wie im vergangenen Halbjahr, weiterhin intensiv in organisches und anorganisches Wachstum investieren - aktuell evaluieren wir etwa eine mögliche Übernahme des europäischen E-Mobility Geschäfts der innogy eMobility Solutions GmbH. Wir sehen hier ein großes Potenzial gemeinsam ein führender Player in Europa zu werden und streben an die Transaktion bei erfolgreichem Abschluss der laufenden Ankaufsprüfung noch in diesem Jahr umzusetzen."

Der Technologieanbieter innogy eMobility Solutions GmbH entwickelt und produziert eigene Hard- und Software für das Laden von Elektrofahrzeugen und erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2021 rund 20 Mio. Euro Umsatz. Innogy zählt unter anderem E.ON, Daimler, DHL, Aldi Süd, Move und Suncor Energy zu ihren Kunden und verfügt ebenfalls über ausgewiesene Expertise im Bereich Hard- und insbesondere Software für Ladeinfrastruktur. Darüberhinaus verfügt innogy eMobility Solutions GmbH über eine Tochtergesellschaft in UK.

Auch bei der Weiterentwicklung des Produktportfolios erzielte Compleo Fortschritte. Die neue Generation der intelligenten Wallbox "Compleo Solo" kam im zweiten Quartal 2021 serienmäßig auf den Markt. Bereits vor der offiziellen Markteinführung gewann Compleo von einem großen deutschen Energieversorger einen Großauftrag über die Lieferung der Compleo Solo im mittleren bis oberen vierstelligen Stückzahlbereich. Compleo erhielt zudem im Juni 2021 die Zulassung für den Vertrieb seiner eichrechtskonformen AC- und DC-Ladestationen in Österreich. Damit erfüllt Compleo die aktuellen Marktanforderungen des Mess- und Eichrechts in Österreich und setzt dank seines innovativen Speicher- und Anzeigemoduls (SAM(R)) europaweit ein Zeichen.

Griesemann ergänzt: "Bis 2030 werden EU-weit bis zu 3 Millionen öffentliche Ladepunkte benötigt. 2020 gab es gerade einmal 175.000. Um die zu erwartende hohe Nachfrage bedienen zu können, haben wir im Frühjahr einen zweiten Standort bezogen, mit dem wir unsere Produktionskapazitäten signifikant erweitert haben. Wir haben überdies unseren europäischen Footprint ausgebaut, die Entwicklung innovativer, neuer Produkte weiter vorangetrieben und uns durch die Übernahme der Compleo Connect zusätzlich verstärkt. Damit haben wir im ersten Halbjahr 2021 unsere Wachstumsstrategie konsequent weiter umgesetzt und uns in eine hervorragende Position gebracht, um das enorme Marktpotenzial in Europa für uns nutzen zu können."

Der Vorstand erwartet für die Compleo Gruppe inklusive der ab 1.5. vollkonsolidierten Compleo Connect weiterhin einen Konzernumsatz von 68 bis 78 Mio. Euro. Darüber hinaus wird für das Geschäftsjahr 2021 ein Break-even für das bereinigte Konzern-EBITDA erwartet.

Die vollständige Mitteilung ist auf der Unternehmenswebsite https://ir.compleo-cs.com/ im Bereich "Veröffentlichungen" verfügbar.

Verkürzte Gewinn - und -Verlustrechnung und Gesamtergebnisrechnung zum 30. Juni 2021 und 30. Juni 2020

in TEUR H1 2021 H1 2020 Umsatzerlöse 21.419 14.290 Herstellungskosten der zur Erzielung der (17.199) (10.463) Umsatzerlöse erbrachten Leistung Bruttoergebnis vom Umsatz 4.220 3.827 Sonstige Einnahmen 259 117 Vertriebskosten (3.113) (1.454) Forschungsund Entwicklungskosten (2.547) (1.279) Allgemeine Verwaltungskosten (5.128) (2.263) Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) (6.309) (1.052) Finanzerträge 19 2 Finanzaufwendungen (144) (85)

Ergebnis vor Steuern (EBT) (6.434) (1.135) Ertragssteuern 1.903 276

Ergebnis der Periode (4.531) (859)

Posten, die in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden können Umrechnungsdifferenzen aus der Umrechnung (1) - ausländischer Geschäftsbetriebe Sonstiges Gesamtergebnis, nach Steuern (1) - Gesamtergebnis der Periode (4.532) (859)

Ergebnis je Aktie (in EUR) Grundlegend -1,25 -0,34 Verwässert -1,25 -0,34 Berechnung adjustiertes EBITDA

In TEUR H1 2021 H1 2020 Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) (6.309) (1.052) Abschreibungen (1.189) (347) EBITDA (5.119) (705) EBITDA Marge (23,9 %) (4,9 %) Einmalbelastungen (1.122) (292) Adjustiertes EBITDA (3.997) (413) Adjustiertes EBITDA Marge (18,7 %) (2,9 %)

Verkürzte Bilanz zum 31. Dezember 2020 und 30. Juni 2021

Vermögenswerte in TEUR 30. Juni 31. Dezember 2021 2020 Langfristige Vermögenswerte Immaterielle Vermögenswerte 14.859 255 Geschäftsoder Firmenwert 29.816 - Sachanlagen 2.847 1.415 Nutzungsrechte 3.321 1.458 Sonstige langfristige finanzielle 24 23 Vermögenswerte Sonstige langfristige Vermögenswerte 251 264 Latente Steueransprüche 6.090 3.882 Summe langfristige Vermögenswerte 57.208 7.297 Kurzfristige Vermögenswerte Vorräte 14.067 4.593 Forderungen aus Lieferungen und 10.498 2.822 Leistungen Vertragsvermögenswerte 2.277 1.884 Sonstige kurzfristige finanzielle 1.547 1.285 Vermögenswerte Sonstige kurzfristige Vermögenswerte 4.781 494 Zahlungsmittel und 17.401 35.736 Zahlungsmitteläquivalente Summe kurzfristige Vermögenswerte 50.571 46.814 Summe Vermögenswerte 107.779 54.111

Eigenkapital und Schulden in TEUR 30. Juni 31. Dezember 2021 2020 Eigenkapital Gezeichnetes Kapital 3.896 3.423 Kapitalrücklage 85.179 46.121 Kumuliertes sonstiges Ergebnis (1) - Bilanzgewinn (10.893) (6.361) Nicht beherrschende Anteile (5) - Summe Eigenkapital 78.176 43.183

Langfristige Verbindlichkeiten Sonstige Rückstellungen 1.523 - Langfristige Finanzverbindlichkeiten 3.250 3.790 Leasingverbindlichkeiten (langfristig) 2.195 1.045 Sonstige langfristige finanzielle 12 18 Verbindlichkeiten Latente Steuerschulden 1.343 - Summe langfristige Verbindlichkeiten 8.323 4.853 Kurzfristige Verbindlichkeiten Sonstige Rückstellungen 1.457 231 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 827 259 Leasingverbindlichkeiten (kurzfristig) 1.275 447 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 11.427 3.277 Leistungen Vertragsverbindlichkeiten 189 171 Sonstige kurzfristige finanzielle 385 255 Verbindlichkeiten Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 5.729 1.435 Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 21.280 6.075 Summe Eigenkapital und Schulden 107.779 54.111

Verkürzte Kapitalflussrechnung zum 30. Juni 2021 und 30. Juni 2020

Kapitalflussrechnung für das H1 2021 und H1 2020 H1 H1 TEUR 2021 2020 Ergebnis der Periode (4.531) (859) Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf 471 23 immaterielle Vermögenswerte Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf 719 324 Sachanlagen und Nutzungsrechte Zunahme (+) / Abnahme (-) der sonstigen (138) - langfristigen Rückstellungen Zunahme (+) / Abnahme (-) der sonstigen (23) (47) kurzfristigen Rückstellungen Sonstige zahlungsunwirksame Posten (727) - Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte (4.380) (2.159) Zunahme (-) / Abnahme (+) der Forderungen aus (3.876) (1.378) Lieferungen und Leistungen Zunahme (-) / Abnahme (+) der sonstigen (2.343) 17 Vermögenswerte Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten 3.337 1.408 aus Lieferungen und Leistungen Zunahme (+) / Abnahme (-) der sonstigen 1.961 607 Verbindlichkeiten Zinsaufwand (+) / -ertrag (-) 125 83 Zunahme / Abnahme der Steuererstattungsansprüche (2.207) (361) (-/+) und -schulden (+/-) sowie latenter Steueransprüche (-/+) und -schulden (+/-) Ertragssteuerzahlungen (-/+) - - Netto-Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit (11.612) (2.342) Auszahlungen (-) für Investitionen in (1.485) (44) immaterielle Vermögenswerte Auszahlungen (-) für Investitionen in (985) (307) Sachanlagen Auszahlungen (-) für den Erwerb von (22.813) - Tochterunternehmen, abzgl. erworbene Zahlungsmittel Auszahlungen (-) für den Erwerb von (8.539) - Gesellschafterdarlehen Erhaltene Zinsen (+) 19 2 Cashflow aus der Investitionstätigkeit (33.803) (349) Einzahlungen aus der Ausgabe von Anteilen 28.296 - Transaktionskosten in Bezug auf die Ausgabe von (622) (174) Anteilen Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (58) (173) Finanzverbindlichkeiten Tilgung (-) von Leasingverbindlichkeiten (392) (181) Gezahlte Zinsen (-) (144) (85) Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 27.080 (613) Nettozunahme/ -abnahme der Zahlungsmittel und (18.335) (3.304) Zahlungsmitteläquivalente Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 35.736 3.509 1. Januar Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 17.401 205 30. Juni

Über Compleo | Compleo Charging Solutions AG ist gemeinsam mit ihrer Tochtergesellschaft, der Compleo Connect GmbH, ein führender Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen unterstützt als Lösungsanbieter mit seinen Ladestationen und bei Bedarf auch bei der Planung, der Installation, der Wartung, dem Service oder dem Backend der Ladeinfrastruktur. Das Angebot von Compleo umfasst sowohl AC- als auch DC-Ladestationen. DC-Ladesäulen von Compleo sind die ersten eichrechtskonformen DC-Ladestationen im Markt. Alle Produkte entwickelt und fertigt das Unternehmen an seinem Hauptsitz in Dortmund. Dabei setzt der Hersteller auf Innovation, Sicherheit, Verbraucherfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit. Zu den Kunden zählen unter anderem Allego, Clever, E.ON, EWE Go, Deutsche Telekom, Siemens sowie über 150 Stadtwerke in Deutschland. Compleo startete 2009 die Produktion der ersten Ladestationen, 2021 kam die Compleo Connect GmbH zur Gruppe hinzu. Bis heute lieferte das Unternehmen über 50.000 Ladepunkte aus und trägt so zur Entwicklung der Ladeinfrastruktur bei. Seit Oktober 2020 ist Compleo im Segment Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet ( ISIN: DE000A2QDNX9 ). Mehr Infos unter: www.compleo-cs.de/

