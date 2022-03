Compleo Charging Solutions AG: Compleo legt Grundstein für europäische Marktführerschaft und Umsatzsprung auf mehr als eine halbe Milliarde Euro in 2025

Umsatzsteigerung um 73% im Vergleich zum Vorjahr | adjustiertes EBITDA bei -9,8 Mio. Euro | Erfolgreiche strategische Weiterentwicklung zum Komplettanbieter für Ladetechnologien und Stärkung des Softwareportfolios | Fortsetzung des dynamischen Wachstumskurses in 2022 erwartet | Bis 2025 über 500 Mio. Euro Umsatz bei einer adjustierten EBITDA-Marge zw. 10 und 15% prognostiziert | Heute erster virtueller Capital Markets Day

Dortmund, 25. März 2022 - Compleo Charging Solutions AG ("Compleo"), ein führender europäischer Komplettanbieter für Ladetechnologien, hat auf Basis vorläufiger, ungeprüfter Zahlen einen Gesamtumsatz auf Konzernebene von 57,5 Mio. Euro erzielt (2020: 33,1 Mio. Euro). Damit erreichte Compleo die zuletzt prognostizierte Umsatzprognose und verzeichnete auch im vergangenen Geschäftsjahr kontinuierliches Wachstum. Wesentliche strategische Meilensteine wurden mit der Übernahme der innogy eMobility Solutions ("ieMS") sowie der Konsolidierung und vollständigen Integration der Compleo Connect (vormals "wallbe GmbH") erreicht. Mit den Übernahmen steigt Compleo in das SaaS-basierte Software-Geschäft ein und erweitert die Produktpalette um transaktionsbasierte Gebührenmodelle, Cloud-basierte Services sowie Bezahl- und Abrechnungstools. Gleichzeitig wurden das bestehende Produktangebot sowie der Ausbau der Vertriebsaktivitäten im europäischen Raum weiter vorangetrieben.

Organische Wachstumsstrategie mit regionaler Expansion und Produktweiterentwicklung erfolgreich umgesetzt

Entsprechend der organischen Wachstumsstrategie konnte Compleo 2021 die bestehende Produktpalette durch den Launch der Compleo Wallbox SOLO im 3. Quartal erweitern. Bereits vor der serienmäßigen Markteinführung konnte Compleo einen Großauftrag mit einem deutschen Energieversorger über die Lieferung der Compleo SOLO im mittleren bis oberen vierstelligen Stückzahlbereich gewinnen. Hinzu kam im November der Abschluss eines Letter of Intent über die Lieferung von 25.000 Wallboxen ab dem 3. Quartal 2022 für einen Zeitraum von drei Jahren. Zudem wurde die Weiterentwicklung der DC 200 kW HPC-Ladestation und einer DC 400 kW HPC-Ladelösung für ultraschnelles Laden an Autobahnen, Tankstellen oder auf Supermarktplätzen weiter forciert. Um an der Ausschreibung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur für das sogenannte "Deutschlandnetz" teilzunehmen, ist eine Markteinführung in Q4 2022 geplant. Gleichzeitig wurden die Vertriebsaktivitäten in den Ländern Schweiz, Österreich, UK und Schweden vorangetrieben. Mit der Zulassung für eichrechtskonforme Ladestationen in Österreich setzte Compleo außerdem eine bedeutende Signalwirkung für die aufstrebende europäische E-Mobilitätsbranche. Um die zu erwartende hohe Nachfrage nach den Lösungen von Compleo im In- und Ausland bedienen zu können, wurden zum bestehenden Standort (2.600 qm Produktionsfläche) zum 1. Februar 2021 zusätzliche 5.100 qm Produktions- und Logistikfläche angemietet. Eine weitere Ausweitung der Produktionskapazitäten fand im Februar 2022 in Ungarn statt. Die Kapazität vor Ort steigt damit jährlich um rd. 55.000 zusätzliche Wallboxen des Typs eBox von ieMS. Ab sofort laufen diese zusätzlichen Ladeboxen für den europäischen Markt schon von einer neuen Produktionsstraße beim Partner Videoton. Hintergrund für den Ausbau ist die hohe Nachfrage nach den Wallboxen in Europa. Insbesondere die eBoxen smart, professional und touch werden hier produziert.

Einstieg in SaaS-basiertes Software-Geschäft und transaktionsbasierte Gebührenmodelle vollzogen

Auch die anorganische Wachstumsstrategie wurde von Compleo im vergangenen Jahr konsequent vorangetrieben. So wurde die Compleo Connect im ersten Halbjahr 2021 erfolgreich in die Compleo Gruppe integriert. Compleo Connect bereichert seither das Produktportfolio der Compleo Gruppe um komplementäre AC-Ladelösungen sowie um das führende Abrechnungs- und Management-System für Ladeinfrastrukturen (inkl. intelligenten Ad-hoc-Bezahl- und Abrechnungsfunktionen mit Debit- wie mit Kreditkarten). Im zweiten Halbjahr 2021 hat Compleo die Übernahme der ieMS vorangetrieben, um den strategisch wichtigen Bereich Software-Services durch die profunde Expertise von mehr als 110 Experten sowie das führende Backend-System, das bereits über 37.000 Ladepunkte in Europa umfasst, weiter zu stärken. Die Übernahme der ieMS wurde zum 01. Januar 2022 erfolgreich geclosed. Mit Compleo Connect und ieMS hat sich Compleo das SaaS-basierte Software-Geschäft sowie transaktionsbasierte Gebührenmodell erschlossen. Durch die Bereitstellung leistungsstarker und vernetzter Software-Plattformen und ergänzenden Services agiert Compleo als Vorreiter in dem dynamischen Markt für Ladetechnologie und ist bereits heute in der Lage, passende Lösungen für verschiedene Markt- und Kundensegmente anzubieten.

Entwicklung der Finanzkennzahlen im Geschäftsjahr 2021

Im vergangenen Geschäftsjahr konnte Compleo die Umsatzerlöse von 33,1 Mio. Euro um 73,5% auf 57,5 Mio. Euro steigern. Ein wesentlicher Faktor für die positive Umsatzentwicklung 2021 war unter anderem die erfolgreiche Integration der Compleo Connect. Der Umsatz mit AC-Ladesäulen erhöhte sich deutlich von 10,7 Mio. Euro im Vorjahr auf 14,3 Mio. Euro im Berichtszeitraum. Der Umsatz der eichrechtskonformen DC-Ladesäulen hingegen sank leicht auf 11,3 Mio. Euro (2020: 14,8 Mio. Euro). Die Bereiche Projekt und Installation, sowie Service, Wartung und Sonstiges stellten einen prozentualen Umsatzanteil von 13,6% mit 7,8 Mio. Euro dar (2020: 4,2 Mio. Euro). Das um Einmaleffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) belief sich auf -9,8 Mio. Euro (2020: -2,7 Mio. Euro).

Georg Griesemann, Co-CEO von Compleo, erklärt: "Wir haben im vergangenen Geschäftsjahr den Grundstein für einen nachhaltigen und positiven Wachstumskurs in den kommenden Jahren gesetzt. Der Ausbau unserer Expertise im SaaS-basierten Software-Geschäft und unsere komplementäre organische Wachstumsstrategie, ermöglichen uns zukünftig eine deutliche Steigerung unserer Marktanteile. Insgesamt haben wir in den letzten Jahren ausgezeichnete Voraussetzungen geschaffen, um unser Ziel zu erreichen Compleo zum europäischen Marktführer für Ladelösungen weiterzuentwickeln."

Positiver Ausblick für 2022

Mit Wirkung zum 01.01.2022 hat Compleo die Geschäftsbereiche sowie die Berichtssegmente neu strukturiert. Dadurch erfolgt die Berichterstattung der Compleo Gruppe in den drei Segmenten Charging Stations, Software und Services.

Der Vorstand erwartet für das Geschäftsjahr 2022 einen Gesamtumsatz auf Gruppenebene in einem Korridor von 115 und 135 Mio. Euro. Demnach soll die Schwelle von 100-Millionen Euro Umsatz zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte erreicht werden. Für das neu gegründete Segment Software wird ein Umsatz zwischen 8 und 10 Mio. Euro antizipiert, während für das Segment Charging Stations ein Umsatz zwischen 100 und 105 Mio. Euro zu erwarten ist. Für das Segment Services wird ein Umsatz zwischen 7 und 10 Mio. Euro prognostiziert.

Aufgrund der Übernahme der Compleo Connect und der ieMS ist ein anorganischer Umsatzbeitrag im mittleren, zweistelligen Millionen-Euro-Bereich zu erwarten. Gleichzeitig wird ein organisches Wachstum im deutlich zweistelligen Prozentsatzbereich antizipiert.

Für die vollständig konsolidierte Compleo Gruppe wird ein adjustiertes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (adjustiertes EBITDA) für das Geschäftsjahr 2022 zwischen -25 Mio. Euro und -30 Mio. Euro antizipiert. Ein wesentlicher Faktor ist hierbei der erwartete negative Ergebnisbeitrag aufgrund der Erstkonsolidierung der ieMS im Geschäftsjahr 2022.

Mittelfristige Prognose mit einem Konzernumsatz über einer halbe Milliarde Euro

Für die kommenden Jahre plant Compleo mit weiterhin dynamischem Umsatzwachstum bei einer deutlichen Steigerung der Profitabilität. Bis 2025 erwartet der Vorstand im Segment Charging Stations eine Umsatzsteigerung auf etwa 400 Mio. Euro. Im Segment Software wird mittelfristig ein Umsatz von rund 140 Mio. Euro antizipiert. Im Segment Services rechnet der Vorstand bis 2025 mit einer Umsatzsteigerung auf etwa 20 Mio. Euro. Gleichzeitig plant der Vorstand die Profitabilität des Konzerns auf eine adjustierte EBITDA-Marge in einem Zielkorridor von 10 bis 15% zu steigern.

Capital Markets Day

Heute findet ab 10 Uhr (CET) bis voraussichtlich 14 Uhr (CET) der erste virtuelle Capital Markets Day statt. Weitere Informationen zum Ablauf sowie die Möglichkeit zur Anmeldung sind unter https://ir.compleo-cs.com/ir-kontakt/finanzkalender/capital-markets-day zu finden.

Der vollständige Bericht über das Geschäftsjahr 2021 wird Compleo am 28. April 2022 auf der Unternehmenswebsite https://ir.compleo-cs.com/ im Bereich "Veröffentlichungen" zur Verfügung stellen.

Über Compleo Compleo Charging Solutions AG ist einer der führenden Komplettanbieter für Ladetechnologie in Europa. Das Unternehmen unterstützt seine Geschäftskunden mit seinen Ladetechnologien sowie seinen Ladestationen, der Software der Ladeinfrastruktur und bei Bedarf auch bei der Planung, Installation, Wartung und dem Service. Das Angebot von Compleo umfasst sowohl AC- als auch DC-Ladestationen. DC-Ladesäulen von Compleo sind die ersten eichrechtskonformen DC-Ladestationen im Markt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Dortmund, die Produktstätten befinden sich neben Dortmund auch in Paderborn. Dabei setzt der Anbieter auf Innovation, Sicherheit, Verbraucherfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit. Zu den Kunden zählen unter anderem Aldi, Allego, Clever, E.ON, EWE Go, Daimler, Siemens sowie mehr als 300 Stadtwerke in Deutschland. Compleo startete 2009 die Produktion der ersten Ladestationen. Das wachstumsstarke Unternehmen beschäftigt zurzeit mehr als 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Compleo ist im Segment Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet ( ISIN: DE000A2QDNX9 ). Im April 2021 hat Compleo 100 Prozent der Anteile an der wallbe GmbH, der heutigen Compleo Connect GmbH, übernommen. Im Januar 2022 erwarb Compleo 100 Prozent der Anteile an der innogy eMoblity Solutions GmbH. Mehr Infos unter: www.compleo-cs.com/

Pressekontakt Compleo Charging Solutions AG Ralf Maushake Leiter Kommunikation & Public Affairs E-Mail: r.maushake@compleo-cs.de Telefon: +49 231 534 923 865

Kontakt Investor Relations Compleo Charging Solutions AG Sebastian Grabert, CFA VP Capital Markets & Corporate Finance E-Mail: ir@compleo-cs.de Telefon: +49 231 534 923 874

