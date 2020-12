DGAP-News: Compleo Charging Solutions AG: Formelle Aktienübertragung auf Management und Großinvestor im Zuge der Auflösung der Fontus (deutsch)

Compleo Charging Solutions AG: Formelle Aktienübertragung auf Management und Großinvestor im Zuge der Auflösung der Fontus

Akquisitionsvehikel Fontus Invest wird zum 14. Dezember 2020 aufgelöst | Durch Fontus gehaltene Aktien werden auf Gesellschafter übertragen | Keine Änderung der wirtschaftlichen Eigentümer und unverändertes Commitment durch Management und Großinvestor

Dortmund, 16. Dezember 2020 | Die Fontus Invest GmbH (Fontus), ein Akquisitionsvehikel, über das Co-CEO und CFO Georg Griesemann und COO Jens Stolze, sowie die Obotritia Capital Aktien der Compleo Charging Solutions AG (Compleo) halten, wird zum 14. Dezember 2020 aufgelöst. Dabei werden die in der Fontus gehaltenen Aktien vollständig auf ihre bisherigen Gesellschafter (Obotritia Beta Invest GmbH, CMG Investment GmbH und BTS Invest GmbH) bzw. die dahinterstehenden Personen übertragen. Die Übertragung der Aktien ist rein formeller Natur, Management und Großinvestor bleiben langfristig investiert und committet.

Fontus hält 1.066.411 Aktien der Compleo, dies entspricht 31,15 % der Compleo-Anteilsscheine insgesamt. Auf Grundlage einer entsprechenden Gesellschaftervereinbarung werden diese Aktien mit der Auflösung der Fontus nun anteilig auf alle Gesellschafter übertragen. Im Detail entfallen 693.167 Aktien auf die Obotritia Beta Invest GmbH, und jeweils 186.622 Aktien auf die CMG Investment GmbH sowie die BTS Invest GmbH. Somit hält nach dieser Transaktion die Obotritia Beta Invest GmbH bzw. deren Eigentümerin Obotritia Capital 20,25 % der Compleo-Aktien. Die CMG Investment GmbH sowie die BTS Invest GmbH, mit den jeweiligen wirtschaftlichen Eigentümern Georg Griesemann und Jens Stolze, halten je 5,45 %. Die bestehenden Lock-Up-Vereinbarungen aus dem IPO haben auch nach der Transaktion unverändert Bestand.

Georg Griesemann, Co-CEO und CFO bei Compleo kommentiert: "Wir sind von den Erfolgsaussichten der Compleo überzeugt und erwarten, die Wachstumsdynamik aus den ersten neun Monaten dieses Jahres auch im Gesamtjahr und darüber hinaus zeigen zu können. Ladelösungen für die Elektromobilität sind ein Zukunftsthema und wir freuen uns, von den Chancen in diesem dynamischen Markt langfristig zu profitieren."

Compleo, ein führender deutscher Spezialanbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, sieht sich gut positioniert, um von den aktuellen Trends rund um die Elektromobilität zu profitieren. Die Zahl der Elektrofahrzeuge auf den Straßen steigt stark an, die Neuzulassungen haben sich in den ersten neun Monaten 2020 gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf über eine viertel Million nahezu verdreifacht. Bis zum Jahr 2030 erwartet die Bundesregierung 10 Millionen Elektrofahrzeuge auf den Straßen, mit einem Bedarf für 1 Million öffentliche Ladepunkte. Zum Ende des dritten Quartals waren in Deutschland 32.000 davon verfügbar.

Die Aktien der Compleo sind seit 21. Oktober 2020 an der Frankfurter Wertpapierbörse im Prime Standard notiert. In den ersten neun Monaten des Jahres verdoppelten die Dortmunder ihren Umsatz auf 24,0 Mio. EUR (9M 2019: 11,4 Mio. EUR).

Über Compleo | Compleo ist ein führender Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge. Dabei unterstützt das Unternehmen Komplettlösungsanbieter mit seinen Ladestationen und bei Bedarf auch mit der Planung, der Installation, der Wartung, dem Service oder dem Backend der Ladeinfrastruktur. Das Angebot von Compleo umfasst sowohl AC- als auch DC-Ladestationen. DC-Ladesäulen von Compleo sind die ersten eichrechtskonformen DC-Ladestationen im Markt. Alle Produkte entwickelt und fertigt das Unternehmen an seinem Dortmunder Standort. Dabei setzt der Hersteller auf Innovation, Sicherheit, Verbraucherfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit. Zu den Kunden zählen unter anderem Allego, E.ON, EWE Go, Deutsche Post DHL Group, Deutsche Telekom, Siemens sowie über 150 Stadtwerke in Deutschland. Compleo startete 2009 die Produktion der ersten Ladestationen. Das wachstumsstarke Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Dortmund und beschäftigt zurzeit 200 Mitarbeiter. Mehr Infos unter: www.compleo-cs.de/

