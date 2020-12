DGAP-News: Compleo ernennt neuen Finanzvorstand (deutsch)

Compleo ernennt neuen Finanzvorstand

* Erweiterung des Compleo-Vorstandes ab Januar 2021

* Peter Gabriel wird neuer CFO

* Co-CEO Georg Griesemann fokussiert sich stärker auf Wachstumsthemen

Dortmund, 18. Dezember 2020 | Der Aufsichtsrat der Compleo Charging Solutions AG hat Peter Gabriel zum Mitglied des Vorstands bestellt. Er übernimmt beim Dortmunder Greentech-Unternehmen mit Wirkung zum 1. Januar 2021 die Funktion des Finanzvorstands (CFO). Compleo ist einer der führenden Anbieter für Ladelösungen für Elektrofahrzeuge und im Oktober 2020 an die Börse gegangen, um das aktuelle Momentum im Elektromobilitätsmarkt zu nutzen und die Wachstumsstrategie umzusetzen.

Als Finanzchef ist es Gabriels Aufgabe, die Geschäftstätigkeit von Compleo durch den Aufbau einer starken und effizienten Finanzinfrastruktur zu sichern. Zudem wird der CFO alle Finanzbelange des Unternehmens koordinieren. Georg Griesemann, Co-CEO und bisheriger CFO gibt seine Verantwortung für diesen Bereich zum Jahresbeginn ab und konzentriert sich künftig weiterhin als Co-CEO verstärkt auf die strategische Ausrichtung des Unternehmens sowie die Bereiche Business Development, Sales, Marketing und Merger & Acquisition (M & A).

"Wir freuen uns, mit Peter Gabriel einen sehr erfahrenen und kompetenten Finanzspezialisten für die Compleo Charging Solutions AG zu gewinnen. Seit Sommer 2020 hat Peter Gabriel als externer Berater den Börsengang von Compleo erfolgreich vorangetrieben. Wir sind davon überzeugt, dass er mit seinen profunden Kenntnissen einen wichtigen Beitrag leisten wird, um Compleo erfolgreich für die Zukunft und die nächsten Börsenjahre aufzustellen. Seine umfassenden und langjährigen Erfahrungen bei einem führenden internationalen Finanzinvestor und als Wirtschaftsprüfer sind für uns dabei von besonderem Wert", so Compleo-Mitbegründer und Aufsichtsratsvorsitzender Dag Hagby, der bis 2019 auch Geschäftsführer des Unternehmens war.

Peter Gabriel war zuletzt als selbständiger Berater im Bereich Private Equity tätig. Mit 20-jähriger Berufserfahrung blickt er unter anderem zurück auf Stationen bei Triton Partners als Ansprechpartner für die DACH-Investoren und als Leiter Portfolioentwicklung sowie als Wirtschaftsprüfer bei KPMG. Gabriel ist Wirtschaftsprüfer, Diplom-Kaufmann und Industriekaufmann. "Die letzten sechs Monate der Zusammenarbeit haben uns gezeigt, wie hervorragend wir uns fachlich und persönlich ergänzen. Ich freue mich auf die neue Aufgabe und das mir entgegengebrachte Vertrauen des Aufsichtsrates", so Peter Gabriel, neuer Finanzvorstand der Compleo Charging Solutions AG.

Neben Peter Gabriel (CFO) und Georg Griesemann (Co-CEO) gehören auch Checrallah Kachouh (Co-CEO) und Jens Stolze (COO) zum Vorstand der Compleo Charging Solutions AG, deren Zuständigkeiten unverändert bleiben. Den Aufsichtsrat bilden drei erfahrene Manager: Dazu zählen der Geschäftsführer der EBG group Dag Hagby, Dr. Bert Böttcher, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer sowie Mitglied des Aufsichtsrats von KPMG Deutschland, und Ralf Schöpker, Geschäftsführer der Helima Industries GmbH.

Über Compleo | Compleo ist ein führender Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge. Dabei unterstützt das Unternehmen Komplettlösungsanbieter mit seinen Ladestationen und bei Bedarf auch mit der Planung, der Installation, der Wartung, dem Service oder dem Backend der Ladeinfrastruktur. Das Angebot von Compleo umfasst sowohl AC- als auch DC-Ladestationen. DC-Ladesäulen von Compleo sind die ersten eichrechtskonformen DC-Ladestationen im Markt. Alle Produkte entwickelt und fertigt das Unternehmen an seinem Dortmunder Standort. Dabei setzt der Hersteller auf Innovation, Sicherheit, Verbraucherfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit. Zu den Kunden zählen unter anderem Allego, Clever, E.ON, EWE Go, Deutsche Telekom, Siemens sowie über 150 Stadtwerke in Deutschland. Compleo startete 2009 die Produktion der ersten Ladestationen. Das wachstumsstarke Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Dortmund und beschäftigt zurzeit über 220 Mitarbeiter. Mehr Infos unter: www.compleo-cs.de/

