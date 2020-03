DGAP-News: CompuGroup Medical mit mehr als 45.000 Registrierungen für die CLICKDOC VIDEOSPRECHSTUNDE (deutsch)

CompuGroup Medical mit mehr als 45.000 Registrierungen für die CLICKDOC VIDEOSPRECHSTUNDE

^ DGAP-News: CompuGroup Medical SE / Schlagwort(e): Sonstiges CompuGroup Medical mit mehr als 45.000 Registrierungen für die CLICKDOC VIDEOSPRECHSTUNDE

30.03.2020 / 16:54 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

CompuGroup Medical, einer der führenden eHealth-Anbieter, hat mehr als 45.000 Registrierungen für die CLICKDOC Videosprechstunde erreicht. CGM bietet das Produkt seit Anfang März Ärzten kostenlos an, um den Kampf gegen COVID-19 zu unterstützen. In der Zwischenzeit wurde das Angebot zusätzlich an Krankenhäuser, Apotheken und weitere Länder ausgerollt, unter anderem Italien, Frankreich, Belgien, Niederlande, Tschechische Republik und die USA.

'Unsere CLICKDOC Lösung für die Videosprechstunde ist nur eine - sehr effektive - erste Möglichkeit aus einer Reihe von digitalen Helfern, um ganz pragmatisch und sofort die vielen Ärzte, Apotheken, Pflegekräfte und andere im Gesundheitswesen aktive Menschen bei ihrem heldenhaften Einsatz zu unterstützen", betont Frank Gotthardt, CEO der CompuGroup Medical SE. 'Denn sie sind es, die in der Krise die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung sicherstellen und täglich gegen Leid und Tod durch COVID-19 kämpfen. Wir bei CGM arbeiten unter Voll-Last und mehr, viele inzwischen - fast 5.000 - sehr effektiv aus dem Homeoffice heraus", ergänzt Frank Gotthardt und fährt fort: 'Weil wir alle wissen, dass wir die Gesundheitsprofis jetzt nach Kräften unterstützen müssen und können, tun wir es täglich mit einer noch einmal größeren Überzeugung".

Über CompuGroup Medical SE CompuGroup Medical ist eines der führenden eHealth-Unternehmen weltweit und erwirtschaftete im Jahr 2019 einen Jahresumsatz von MEUR 746. Die Softwareprodukte des Unternehmens zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren und Krankenhäusern, die Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und die webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen. Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis mit über 1 Million Nutzern, darunter Ärzte, Zahnärzte, Apotheken und sonstige Gesundheitsprofis in ambulanten und stationären Einrichtungen. Mit eigenen Standorten in 18 Ländern und Produkten in 56 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das eHealth-Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Über 5.600 hochqualifizierte Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen.

Kontakt für Redaktionen: Kontakt für Analysten und Investoren: Michael Franz Claudia Thomé Head of Brand Communication Head of Investor Relations T +49 (0) 261 8000-6100 T +49 (0) 261 8000-7030 F +49 (0) 261 8000-3100 F +49 (0) 261 8000-3200 E-Mail: [1]presse@cgm.com E-Mail: [1]claudia.thome@cgm.com

1. mailto:presse@cgm.com 1. mailto:claudia.thome@cgm.com

30.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: CompuGroup Medical SE Maria Trost 21 56070 Koblenz Deutschland Telefon: +49 (0)261 8000 6200 Fax: +49 (0)261 8000 3200 E-Mail: investor@cgm.com Internet: www.cgm.com

ISIN: DE0005437305

WKN: 543730 Indizes: MDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1010573

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1010573 30.03.2020

°