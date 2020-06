DGAP-News: CompuGroup Medical schafft mit neuer Rechtsform Basis für weiteres Wachstum (deutsch)

CompuGroup Medical schafft mit neuer Rechtsform Basis für weiteres Wachstum

* Formwechsel in die KGaA nach Eintragung im Handelsregister jetzt wirksam

* Neue Rechtsform ermöglicht flexiblere Finanzierung des Wachstumskurses bei hoher personeller Kontinuität

* Philipp von Ilberg Vorsitzender des neu gebildeten Aufsichtsrates

* Börsennotierung als KGaA und Namensaktien ab Montag, 22. Juni 2020

Koblenz. CompuGroup Medical (CGM), eines der führenden eHealth-Unternehmen weltweit, firmiert ab sofort als Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA). Der Wechsel von der Europäischen Gesellschaft (SE) zur KGaA ist heute mit der Eintragung im Handelsregister des Amtsgerichts Koblenz wirksam geworden. "Die Umwandlung in eine KGaA gibt uns größtmögliche Flexibilität, unsere Wachstumsambitionen und eine stabile Wertentwicklung zu sichern. Zugleich bleibt uns in der Familie Gotthardt ein Ankeraktionär erhalten, der die unternehmerische Perspektive und den Gründergeist aufrechterhält", begründet Chief Financial Officer (CFO) Michael Rauch den Schritt.

Zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates wurde Herr Philipp von Ilberg (57) gewählt. Er war als Jurist für verschiedene renommierte Kanzleien tätig. Der bisherige Vorsitzende des Aufsichtsrats, Herr Dr. Klaus Esser, wechselte als stellvertretender Vorsitzender in den Verwaltungsrat der CompuGroup Medical Management SE, der persönlich haftenden Gesellschafterin der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA. Dem Verwaltungsrat gehören zudem der Unternehmensgründer Herr Frank Gotthardt als dessen Vorsitzender sowie Herr Prof. Dr. Daniel Gotthardt an.

Um eine größtmögliche Kontinuität in der Leitung des Unternehmens zu gewährleisten, wurden die bisherigen Mitglieder des Vorstands zu geschäftsführenden Direktoren der CompuGroup Medical Management SE bestellt. Der Geschäftsführung gehören damit unverändert die bisherigen Mitglieder des Vorstands der CompuGroup Medical SE an, namentlich Herr Frank Gotthardt (Vorsitzender der Geschäftsführung und CEO), Herr Frank Brecher (Geschäftsführender Direktor Prozess- und Effizienzmanagement), Herr Dr. Ralph Körfgen (Geschäftsführender Direktor Arzt-, Zahnarzt- und Apothekeninformationssysteme), Herr Dr. Eckart Pech (Geschäftsführender Direktor Consumer and Health Management Information Systems), Herr Michael Rauch (Chief Financial Officer) sowie Herr Hannes Reichl (Geschäftsführender Direktor Krankenhausinformationssysteme).

"Meine Familie und ich werden auch in Zukunft immer für das einstehen, was die CompuGroup Medical beständig erfolgreich gemacht hat", betont Frank Gotthardt. "Für konsequente Kundenorientierung, für große unternehmerische Tatkraft, für entschlossenes Wachstum und für diese fundamentale Vision: Niemand soll leiden oder sterben, nur weil einmal irgendwann, irgendwo eine medizinische Information fehlt."

An der Börse wird der Formwechsel am Montag, 22. Juni 2020, vollzogen sein. Ab diesem Tag wird das Unternehmen als KGaA gelistet. Die Aktien der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA werden dann nicht mehr auf den Inhaber, sondern auf den Namen lauten. Dies erleichtert dem Unternehmen in Zukunft die Kontaktaufnahme mit seinen Aktionären. Die bisherigen Inhaberaktien der CompuGroup Medical SE werden letztmalig am Freitag, 19. Juni 2020, gehandelt. Die Zugehörigkeit der Aktien der Gesellschaft zum TecDAX und MDAX bleibt unverändert. Den Formwechsel hatte die ordentliche Hauptversammlung der CompuGroup Medical SE am 13. Mai 2020 mit großer Mehrheit beschlossen.

Über CompuGroup Medical SE & Co. KGaA CompuGroup Medical ist eines der führenden eHealth-Unternehmen weltweit und erwirtschaftete im Jahr 2019 einen Jahresumsatz von EUR 746 Mio. Die Softwareprodukte des Unternehmens zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren und Krankenhäusern, die Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und die webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen. Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis mit über 1 Million Nutzern, darunter Ärzte, Zahnärzte, Apotheken und sonstige Gesundheitsprofis in ambulanten und stationären Einrichtungen. Mit eigenen Standorten in 18 Ländern und Produkten in 56 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das eHealth-Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Rund 5.800 hochqualifizierte Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen.

