DGAP-News: CompuGroup Medical stärkt US-Geschäft durch eine der größten Akquisitionen der Unternehmensgeschichte (deutsch)

CompuGroup Medical stärkt US-Geschäft durch eine der größten Akquisitionen der Unternehmensgeschichte

* CompuGroup Medical (CGM) forciert Geschäft in den Vereinigten Staaten durch die Übernahme von eMDs, Inc. (eMDs), einem führenden Anbieter von Gesundheits-IT mit Schwerpunkt Arztpraxen in den USA, und erreicht damit attraktive Größe im weltweit größten Healthcare-Markt

* Komplementäre Produktportfolios ermöglichen umfassendere Lösungen für Arztpraxen und bilden eine attraktive Plattform für zukünftiges Wachstum

* Sowohl derzeitige CGM- als auch eMDs-Kunden werden von der Transaktion profitieren

* Ergänzende signifikante Investitionen zur Stärkung des synergetischen Wachstums geplant

Koblenz. Die CompuGroup Holding USA, Inc., eine 100%-ige Tochtergesellschaft der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA übernimmt 100 % der eMDs, Inc. mit Sitz in Austin, TX/USA. CompuGroup Holding USA hat heute einen Vertrag mit der MDeverywhere Midco, Inc., USA, der alleinigen mittelbaren Anteilsinhaberin der eMDs, Inc., USA (zusammen "eMDs") über den Erwerb von 100 % der Anteile an der eMDs abgeschlossen. Die Transaktion ist als Verschmelzung nach US-amerikanischem Recht (sog. Reverse Triangular Merger) ausgestaltet. Das Hauptprodukt von eMDs sind Arztinformationssysteme und Outsourcing-Dienstleistungen für die Abrechnung von medizinischen Leistungen. Damit stärkt die US-Tochter der CompuGroup Medical ihre Position erheblich und wird nach der Akquisition zur Nummer 4 im Markt der Arztinformationssysteme in den USA. Die an die derzeitigen Anteilseigner der eMDs zu zahlende Gegenleistung basiert auf einem Unternehmenswert in Höhe von USD 240 Mio. (entspricht umgerechnet rund EUR 203 Mio.), welcher insbesondere um den Bestand von Barmitteln, Finanzverbindlichkeiten und des Net Working Capitals im Vergleich zu einem Referenzwert zum Vollzugstag angepasst wird. Im Geschäftsjahr 2019/2020 (endete am 31.03.2020) erzielte eMDs mit mehr als 60.000 Leistungserbringern einen Umsatz von rund EUR 81 Mio. bei einem adjustierten EBITDA von rund EUR 12 Mio.

"Die Produkte von eMDs passen perfekt zu unserem bestehenden Portfolio. Wir haben in den letzten Jahren in den Vereinigten Staaten eine wichtige Basis geschaffen und sind unter anderem im Geschäft mit Laborinformationssystemen für kleine bis mittelgroße Labore bereits heute schon Nummer 2 in diesem wichtigen Marktsegment", sagt Frank Gotthardt, Gründer und CEO der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA. Der in Deutschland ansässige Konzern ist einer der weltweit führenden Anbieter von eHealth-Lösungen. "Wir sind fest davon überzeugt, dass sowohl CGM-Kunden als auch eMDs-Kunden von dieser Transaktion durch die sich ergänzenden Stärken profitieren werden."

Dr. Ralph Körfgen, Geschäftsführender Direktor Arzt-, Zahnarzt- und Apothekeninformationssysteme, fügt hinzu: "Mit einer der größten Akquisitionen in der Geschichte der CGM werden wir unseren Kundenstamm in den USA beachtlich erweitern. Gleichzeitig bringen 1.400 neue Kollegen wertvolles Know-how und Expertenwissen mit. Durch Kombination der Produkte sowie unser geplantes Investment werden wir gemeinsam einen hohen und langfristigen Mehrwert für die Gesundheitsprofis erzeugen."

"Mit eMDs werten wir unser Produktportfolio in den Vereinigten Staaten erheblich auf", sagt Benedikt Brückle, Senior Vice President USA & Canada. "Wir erwerben hier innovative und wachstumsstarke Produkte, die zuletzt mehrfach mit KLAS-Awards prämiert wurden. Ich freue mich auf mehr als 60.000 Gesundheitsprofis in 32.000 Einrichtungen und über 100 leistungsfähige Vertriebspartner, die ein wichtiger Baustein der CGM-Erfolgsgeschichte in den Vereinigten Staaten sein werden."

"Wir haben mit CompuGroup Medical einen Partner gefunden, der den Health-IT-Markt und technologiegetriebene Services in den USA versteht, unser Ziel der Marktführerschaft teilt und mit eMDs die Digitalisierung des Gesundheitswesens weiter vorantreiben wird. Wir freuen uns darauf, zusammen an innovativen eHealth-Lösungen für unsere gemeinsamen Kunden zu arbeiten", sagt Derek Pickell, CEO eMDs.

Der Kundenstamm von eMDs umfasst mehr als 60.000 Leistungserbringer in mehr als 70 Fachrichtungen. eMDs ist im hochattraktiven Markt für Gesundheits-IT in den Vereinigten Staaten tätig, in dem IT-Lösungen für Leistungserbringer weit verbreitet sind. eMDs beschäftigt mehr als 1.400 Mitarbeiter an Standorten in den Vereinigten Staaten und Indien.

Der Vollzug der Transaktion wird zum Jahresende 2020 erwartet und steht insbesondere unter der Bedingung der Freigaben durch die US-amerikanischen Fusionskontroll- und Investitionskontrollbehörden.

Über CompuGroup Medical SE & Co. KGaA CompuGroup Medical ist eines der führenden eHealth-Unternehmen weltweit und erwirtschaftete im Jahr 2019 einen Jahresumsatz von EUR 746 Mio. Die Softwareprodukte des Unternehmens zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren und Krankenhäusern, die Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und die webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen. Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis mit über 1,5 Millionen Nutzern, darunter Ärzte, Zahnärzte, Apotheken und sonstige Gesundheitsprofis in ambulanten und stationären Einrichtungen. Mit eigenen Standorten in 18 Ländern und Produkten in 56 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das eHealth-Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Rund 6.300 hochqualifizierte Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen.

Kontakt für Redaktionen: Michael Franz Head of Brand Communication T +49 (0) 261 8000-6100 F +49 (0) 261 8000-3100 E-Mail: presse@cgm.com

Kontakt für Analysten und Investoren: Claudia Thomé Head of Investor Relations T +49 (0) 261 8000-7030 F +49 (0) 261 8000-3200 E-Mail: claudia.thome@cgm.com

