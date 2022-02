CompuGroup Medical USA schließt das Jahr 2021 nach erfolgreichen Unternehmensintegrationen und Wachstum in Schlüsselbereichen mit einer starken Leistung ab

* Erfolgreiche Integration der eMEDIX EDI-Technologie: 80 % der Top-Reseller für die Vermarktung der Services registriert

* Starkes Umsatzwachstum der Geschäftsbereiche ARIA Health Service Revenue Cycle Management und Credentialing

* Markteinführung neuer Funktionen wie Telemedizin und Fernüberwachung von Patienten

* Beschleunigte und erfolgreiche Integration der Unternehmen eMDs und Schuyler House unter einem CompuGroup Medical-Managementteam

* Laboratory Information Systems-Team führt wichtige COVID-Berichts- und Verifizierungsfunktionen ein und verzeichnet starkes Wachstum

Koblenz. CompuGroup Medical, Inc., die US-Sparte von CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (CGM), hat mit einer erfolgreichen Unternehmensintegration und dem Erreichen der wichtigsten Ziele im Jahr 2021 ihre Position als Marktführer in den wichtigsten US-Märkten bestätigt. Nach Unternehmensübernahmen Ende 2020 und der am 1. Januar begonnenen vollständigen Konsolidierung der Geschäftsbereiche eMDs Electronic Health Records (EHR), Practice Management (PM) und ARIA Revenue Cycle Management sowie Schuyler House Laboratory Information Systems (LIS) kann CGM in den USA auf ein erfolgreiches Jahr 2021 zurückblicken.

Der Geschäftsbereich Ambulatory Information Systems (AIS) verzeichnete ebenfalls in den USA signifikante Erfolge. Neben der Gewinnung zahlreicher neuer Kunden wurden wichtige Upgrades, Integrationen von Telemedizin, Patientenfernüberwachung (Remote Patient Monitoring, RPM) und EDI-Dienste (Electronic Data Interchange) veröffentlicht und über mehrere Softwareprodukte hinweg an bestehende Kunden verkauft. CGM erzielte außerdem im Zusammenhang mit Daten aus elektronischen Verschreibungen sehr gute Ergebnisse. Funktionen zur Einbindung von Patienten und Anbietern, die auf die Erhöhung der Patientensicherheit und die Verbesserung der Qualität abzielen, liefern wichtige Arzneimittelinformationen, tragen zur Kostensenkung bei und erhöhen die Therapietreue.

Im Bereich ARIA Revenue Cycle Management verzeichnete das Unternehmen ein deutliches Kundenwachstum. Dies ist zum einen auf den zunehmenden Trend zum Outsourcing des medizinischen Abrechnungsprozesses sowie zum anderen auf zahlreiche Empfehlungen durch bestehende Kunden zurückzuführen. CGM USA konnte außerdem feststellen, dass über 80 % der wichtigsten Unternehmen im Reseller-Vertriebskanal zustimmten, die eMEDIX EDI-Dienste von CGM zu vermarkten. Dieser Vertriebskanal ist ein entscheidendes Element der Unternehmensstrategie und hat das Ziel, den potenziellen Markt für eMEDIX besser zu erschließen.

Der Geschäftsbereich Labor hat die Integration von Schuyler House 6 Monate früher als geplant abgeschlossen. Der Geschäftsbereich Labor von CompuGroup Medical USA hat nun die größte Kundenanzahl im US-Markt für unabhängige Labore und verzeichnete Rekordumsätzen für die Laborinformationssysteme LABDAQ und SCHUYLAB. Der Geschäftsbereich Labor von CompuGroup Medical hat außerdem die Übernahme von APEasy abgeschlossen, einem führenden Anbieter für anatomische Pathologielösungen. Die Transaktion ergänzt das Portfolio von Laborlösungen und erweitert den Kundenstamm um weitere 700. Das zusammengeführte CGM USA-Geschäft macht inzwischen mehr als 10 % der Umsätze des Unternehmens aus.

"Wir sind sehr stolz auf die Leistungen unseres Teams im Jahr 2021", sagte Derek Pickell, CEO von CompuGroup Medical USA. "Über 60.000 Anbieter und Hunderttausende von Nutzer in den Arztpraxen, Unternehmen und Labors unserer Kunden wurden durch die COVID-Pandemie mit enormen Herausforderungen konfrontiert. Und sie sehen daher heute mehr denn je ihre Anbieter von Gesundheits-IT und -Dienstleistungen als wichtige Partner dabei, gesunde Unternehmen zu führen, damit sie sich auf die Gesundheit der Patienten konzentrieren können."

Dr. Dirk Wössner, Chief Executive Officer von CompuGroup Medical, erklärt dazu: "Wir sind mit der Arbeit von CGM USA außerordentlich zufrieden. Von der schnellen Integration neuer Geschäftsbereiche bis hin zur Umsetzung zahlreicher Businesspläne unter einem einzigen Managementteam. Das Wachstum von CGM in den Vereinigten Staaten hat unsere Erwartungen übertroffen."

Über CompuGroup Medical SE & Co. KGaA CompuGroup Medical ist eines der führenden E-Health-Unternehmen weltweit und erwirtschaftete im Jahr 2020 einen Jahresumsatz von EUR 837 Mio. Die Softwareprodukte des Unternehmens zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren und Krankenhäusern, die Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und die webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen. Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis mit über 1,6 Millionen Nutzern, darunter Ärzte, Zahnärzte, Apotheken und sonstige Gesundheitsprofis in ambulanten und stationären Einrichtungen. Mit eigenen Standorten in 18 Ländern und Produkten in 56 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das E-Health-Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Mehr als 8.500 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen.

