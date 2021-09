DGAP-News: CompuGroup Medical veröffentlicht erstmals mittelfristige Ziele für EBITDA-Rendite und bestätigt Jahresprognose 2021 (deutsch)

CompuGroup Medical veröffentlicht erstmals mittelfristige Ziele für EBITDA-Rendite und bestätigt Jahresprognose 2021

^ DGAP-News: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges CompuGroup Medical veröffentlicht erstmals mittelfristige Ziele für EBITDA-Rendite und bestätigt Jahresprognose 2021

14.09.2021 / 16:47 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

* Bereinigte EBITDA-Rendite soll auf circa 25 % in 2023 und auf circa 27 % in 2025 steigen

* Organisches Umsatzwachstum von 5 % und mehr pro Jahr erwartet von 2021 bis 2025

* Jahresprognose 2021 bestätigt

* Digitalisierung im Gesundheitssektor beschleunigt Wachstum

Koblenz. CompuGroup Medical SE & Co. KGaA, einer der führenden E-Health-Anbieter weltweit, gibt erstmals Mittelfristziele für die Entwicklung der bereinigten EBITDA-Rendite bekannt. Bereits veröffentlicht wurde das mittelfristige Wachstumsziel, den Konzernumsatz in den Jahren 2021 bis 2025 organisch um mindestens 5 % pro Jahr jeweils gegenüber Vorjahr zu steigern. Darüber hinaus haben die Geschäftsführenden Direktoren heute erstmals auch konkrete Zielsetzungen hinsichtlich der mittelfristigen Steigerung der bereinigten EBITDA-Rendite beschlossen. Demnach strebt CompuGroup Medical an, die bereinigte EBITDA-Rendite auf circa 25 % in 2023 und auf circa 27 % in 2025 zu erhöhen. Weitere Informationen zu mittelfristigen Zielsetzungen werden auf dem morgigen Kapitalmarkttag vorgestellt.

Vor dem Hintergrund des im Dezember 2020 angekündigten und aktuell laufenden Investitionsprogramms zur Wachstumsbeschleunigung bestätigen die Geschäftsführenden Direktoren die Prognose für das Gesamtjahr 2021. CompuGroup Medical erwartet in 2021 einen Umsatz in einer Bandbreite von EUR 1 Mrd. und EUR 1,04 Mrd. sowie ein bereinigtes EBITDA zwischen EUR 210 Mio. und EUR 230 Mio.

Digitale Transformation im Gesundheitssektor beschleunigt Wachstum

"Die Digitalisierung findet endlich - verstärkt noch durch die Pandemie - auch im Gesundheitswesen statt. Für unsere Kunden ändert sich die Welt rasant. CompuGroup Medical ist ideal positioniert, um Ärzte, Apotheken, Krankenhäuser und medizinisches Fachpersonal auf ihrem Weg zur Digitalisierung zu unterstützen", sagt Dr. Dirk Wössner, CEO von CompuGroup Medical und fügt hinzu: "Die Regierungen in Europa haben die Notwendigkeit erkannt, das Gesundheitswesen zu digitalisieren und zu modernisieren. Und die Transformation gewinnt an Tempo. Wir sind darauf vorbereitet, diese großartige Chance zu ergreifen. Das organische Wachstum hat sich bereits in der ersten Hälfte dieses Jahres beschleunigt und wir bekräftigen unser Ziel, von 2021 bis 2025 jeweils ein organisches Wachstum pro Jahr von 5 % und mehr gegenüber Vorjahr zu erreichen."

CFO Michael Rauch ergänzt: "Um unser organisches Wachstum zu beschleunigen, haben wir in diesem Jahr unsere Investitionen deutlich erhöht. Gleichzeitig haben wir eine klare Vorstellung für die Steigerung der Profitabilität nach der im Dezember 2020 angekündigten Investitionsphase. Wir gehen davon aus, dass wir mit einer bereinigten EBITDA-Rendite von rund 25 % im Jahr 2023 wieder das frühere Renditeniveau erreichen und dieses Niveau bis 2025 mit einer Zielmarge von rund 27 % noch weiter steigern werden."

Weitere Informationen zum virtuellen Kapitalmarkttag 2021 werden auf der Unternehmenswebseite www.cgm.com/ir zum Download zur Verfügung gestellt.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen". Zukunftsgerichtete Aussagen können von späteren Ergebnissen deutlich abweichen und weichen oftmals auch tatsächlich ab. Sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtige Ansicht der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (CompuGroup Medical) über zukünftige Ereignisse wieder und unterliegen Risiken in Bezug auf zukünftige Ereignisse und sonstigen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen über das Geschäft, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der CompuGroup Medical, deren Liquidität, Aussichten, Wachstum oder Strategie. Zukunftsgerichtete Aussagen sind immer von dem Blickwinkel des Datums aus zu betrachten, zu dem sie getätigt werden. Sowohl die CompuGroup Medical als auch die mit ihnen verbundenen Unternehmen lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, in dieser Mitteilung enthaltene, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder sonstiger Gründe zu aktualisieren, zu prüfen oder anzupassen. Sie übernehmen keine Gewähr für die zukünftige Richtigkeit der in dieser Erklärung getroffenen Aussagen oder den tatsächlichen Eintritt der hier dargestellten zukünftigen Entwicklungen.

Über CompuGroup Medical SE & Co. KGaA CompuGroup Medical ist eines der führenden E-Health-Unternehmen weltweit und erwirtschaftete im Jahr 2020 einen Jahresumsatz von EUR 837 Mio. Die Softwareprodukte des Unternehmens zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren und Krankenhäusern, die Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und die webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen. Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis mit über 1,6 Millionen Nutzern, darunter Ärzte, Zahnärzte, Apotheken und sonstige Gesundheitsprofis in ambulanten und stationären Einrichtungen. Mit eigenen Standorten in 18 Ländern und Produkten in 56 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das E-Health-Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Rund 8.500 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen.

Kontakt für Redaktionen: Michael Franz Head of Brand Communication T +49 (0) 261 8000-6100 F +49 (0) 261 8000-3100 E-Mail: presse@cgm.com

Kontakt für Analysten und Investoren: Claudia Thomé Corporate Vice President Investor Relations T +49 (0) 261 8000-7030 F +49 (0) 261 8000-3200 E-Mail: claudia.thome@cgm.com

14.09.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA Maria Trost 21 56070 Koblenz Deutschland Telefon: +49 (0)261 8000 7030 Fax: +49 (0)261 8000 3200 E-Mail: investor@cgm.com Internet: www.cgm.com

ISIN: DE000A288904

WKN: A28890 Indizes: MDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1233339

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1233339 14.09.2021

°