DGAP-News: Conico Ltd.: ERSTES BOHRLOCH BEI RYBERG DURCHSCHNEIDET SIGNIFIKANTE SULFID-MINERALISIERUNG (deutsch)

Conico Ltd.: ERSTES BOHRLOCH BEI RYBERG DURCHSCHNEIDET SIGNIFIKANTE SULFID-MINERALISIERUNG

^ DGAP-News: Conico Ltd. / Schlagwort(e): Bohrergebnis Conico Ltd.: ERSTES BOHRLOCH BEI RYBERG DURCHSCHNEIDET SIGNIFIKANTE SULFID-MINERALISIERUNG

26.07.2021 / 10:29 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

ACN 119 057 457

AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE ANNOUNCEMENT

26 Juli 2021

ERSTES BOHRLOCH BEI RYBERG DURCHSCHNEIDET SIGNIFIKANTE SULFID-MINERALISIERUNG

HIGHLIGHTS

- Das Bohrloch MIDD001 ist das erste Bohrloch auf dem Ryberg-Projekt und wurde erfolgreich abgeschlossen. Dabei wurde eine signifikante Sulfidmineralisierung von 78,24 m bis 133,12 m (insgesamt 54,88 m) im Bohrloch durchteuft.

- Sulfide sind in halbmassiven, Matrix-, Ader- und disseminierten Formen vorhanden. Die ergiebigste Mineralisierungszone befindet sich zwischen 117-124m im Bohrloch und enthält etwa 4,5m sulfidhaltiges Gestein.

- Vorläufige Untersuchungen deuten darauf hin, dass die Mineralisierung größtenteils aus Pyrrhotit und Pentlandit sowie aus geringem Chalkopyrit besteht, was eine typische magmatische Sulfid-Assemblage darstellt.

- MIDD001 wurde auf dem elektromagnetischen (EM) Ziel ME1, innerhalb des magmatischen Sulfidvorkommens Miki, niedergebracht.

- Der Bohrkern wird so bald wie möglich verarbeitet und untersucht.

- Das zweite Bohrloch MIDD002 steht kurz vor der Fertigstellung und die Bohrgeräte für die Löcher MIDD003 und MIDD004, die alle auf magmatische Sulfide auf dem Miki-Prospekt abzielen, wurden bereits aufgestellt.

Conico Limited (ASX: CNJ) ("Conico" oder "das Unternehmen") und seine 100-prozentige Tochtergesellschaft Longland Resources Ltd ("Longland") freuen sich, die vorläufigen Ergebnisse des Bohrlochs MIDD001 bekannt zu geben, dem ersten Bohrloch auf dem Projekt Ryberg, das ein magmatisches Sulfidziel erproben soll.

Das Bohrloch stieß auf eine Sequenz von stark alteriertem Gneis, der von mafischem Gestein durchdrungen ist und Zonen mit intensiver Sulfidmineralisierung enthält (Abbildungen 1, 2 & 3), die in 117 m Bohrtiefe beginnen. Insgesamt erstrecken sich die sulfidreichen Abschnitte des Bohrkerns über eine Breite von ca. 4,5 m und bestehen aus nicht-pyritischem Sulfid, bei dem es sich wahrscheinlich um Pyrrhotit und Pentlandit sowie geringfügig um Chalkopyrit handelt - also aussichtsreich für Nickel und Kupfer. Die Ergebnisse sind vorläufiger Natur, da noch kein Bohrkern zur Analyse eingesandt wurde. Die Ergebnisse in dieser Meldung stammen aus der Beobachtung des Kerns durch einen entsprechend qualifizierten und erfahrenen Geologen.

Thomas Abraham-James, CEO von Longland, sagte:

"Zunächst möchte ich mich bei den Aktionären und Direktoren von Conico dafür bedanken, dass sie ihr Vertrauen in Longland Resources gesetzt haben, als sie das Unternehmen im vergangenen Jahr übernommen haben. Wir sind ein Greenfields-Explorationsunternehmen an einem Standort, der weit von Australien entfernt ist. Sie haben das Potenzial unserer grönländischen Aktiva gesehen, was ich auch tat. Es erfüllt mich mit großer Genugtuung, dass die erste Bohrung bei Ryberg auf eine signifikante Sulfidmineralisierung gestoßen ist."

Das Ryberg-Projekt befindet sich an der Ostküste Grönlands (Abbildung 4), etwa 350 km nordwestlich von Island. Longland (eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Conico) ist der hundertprozentige Eigentümer und Betreiber der Lizenzen, die eine Fläche von 4.521 km2 umfassen.

Das aktuelle Bohrprogramm konzentriert sich auf zwei vorrangige Ziele bei Ryberg, die im Juli begonnen wurden. Die Ziele sind:

Das Miki-Prospekt (Cu-Ni-Co-Pd-Au): Magmatische Sulfidmineralisierung in Verbindung mit mafischen Gesteinsschichten, die durch archaischen Grundgebirgsgneis und kreidezeitliche Sedimente intrudiert sind. Es gibt gut entwickelte Vorkommen von Kupfer-Palladium-Gold-reichen Sulfiden an der Oberfläche, wobei die Mineralisierung als kugelförmige Sulfide mit einem Durchmesser von bis zu ~15 cm auftritt, die aus Pyrrhotit und Chalkopyrit bestehen. Schürfproben von der Oberfläche ergaben bis zu 2,2% Kupfer, 0,8% Nickel, 3,3g/t Palladium und 0,15 g/t Gold. Eine zweite nickelreiche Sulfidphase ist ebenfalls vorhanden, wobei die Oberflächenproben bis zu 0,8 % Nickel und 0,1 % Kobalt enthielten.

- Das Sortekap-Vorkommen (Au-Ni): Eine Goldmineralisierung ist an der Oberfläche vorhanden und steht in Zusammenhang mit Quarzadern innerhalb von archaischem Amphibolit, wobei Oberflächenproben einen Gehalt von bis zu 2,7 g/t Au aufweisen. Die mineralisierten Adern tendieren ENE-WSW und erscheinen im Feld in rostigen Bändern, die durch die Oxidation der mit den Adern verbundenen Sulfide verursacht werden. Es wurden drei Sulfidphasen identifiziert, nämlich Arsenopyrit, Pyrit und geringfügig Chalkopyrit. Angrenzend an die Goldadern befindet sich eine ultramafische Intrusion, die magmatische Sulfide mit Oberflächenproben mit einem Nickelgehalt von bis zu 0,33 % aufweist.

Diese ASX-Mitteilung enthält die vorläufigen Ergebnisse des ersten Bohrlochs, das auf dem magmatischen Sulfidziel Miki Prospect gebohrt wurde. Es befinden sich drei Diamantbohrgeräte vor Ort, die am 19. Juli 2021 mit den Bohrungen begonnen haben. Das erste Bohrloch MIDD001 wurde am 25. Juli abgeschlossen und das zweite und dritte Bohrloch (MIDD002 & MIDD003) sind derzeit in Arbeit. Alle Bohrungen zielen auf das Miki-Prospekt ab, jedoch soll ein Bohrgerät später in der Saison zum Sortekap-Prospekt mobilisiert werden.

Das Bohrloch MIDD001 wurde in einem Winkel von 80 mit einem hubschraubergetragenen Diamantbohrgerät CDI 500 von der Oberfläche aus gebohrt (Abbildung 6). Das Bohrloch stieß bis zu einer Bohrtiefe von 30 m auf Eis und trat dann sofort in archäischen Gneis ein, der für den größten Teil des Bohrlochs bestehen bleibt, außer dort, wo er von einem grobkörnigen, gleichkörnigen Gestein zwischen 117-124 m Bohrtiefe durchdrungen wird; das Gestein ist wahrscheinlich mafischer Gabbro und fällt mit der Zone der meisten Sulfidmineralisierung zusammen, die etwa 4,5 m sulfidhaltiges Gestein enthält (Abbildung 7). Es ist jedoch erwähnenswert, dass sporadisches Pyrrhotit-Pentlandit (plus geringfügiges Chalkopyrit) weiter oben im Bohrloch in Form von feinen Adern und Einsprengungen und weiter unten im Bohrloch als Matrixbrekzie und feine Adern sichtbar ist.

Weitere mineralogische Analysen sind erforderlich, aber die Beobachtungen des Bohrkerns deuten darauf hin, dass die Sulfide nicht-pyritisch sind, die meisten weisen unterschiedliche Bronzetöne auf, haben eine geringe Härte, sind leicht magnetisch und sind daher mit Pyrrhotit-Pentlandit-Assemblagen kompatibel, plus geringem Chalkopyrit.

Die Sulfidmineralisierung, die sich über 54,88 m erstreckt, zeigt abgestufte Texturmerkmale mit zunehmendem Sulfidgehalt. In der Reihenfolge von oberflächlich bis tief bestehen die sichtbaren Sulfide aus:

- Feine Adern (mm- bis cm-Maßstab)

- zahlreich, beginnend in 78,24 m Bohrtiefe

- Sulfidmatrixbrekzien (~30% Sulfid)

- 100.91-101.59m Bohrlochtiefe

- 120.66-121.41m Bohrlochtiefe

- 121.83-121.88m Bohrlochtiefe

- 132.77-133.12m Bohrlochtiefe

- Verstreut

- 117.10-117.20m Bohrlochtiefe

- Semi-massives Sulfid (30-50% Sulfid)

- 117.5-120.47m Bohrlochtiefe

- 121.41-121.83m Bohrlochtiefe

Alle Miki Prospect-Bohrungen, die für diese Saison geplant sind, zielen auf modellierte Platten ab, die vom Geophysiker Kim Frankcombe aus den im Jahr 2020 gewonnenen EM-Daten interpretiert wurden (Abbildungen 5 & 6). Die Interpretation ergab, dass drei modellierte Platten dem EM-Signal entsprechen und gemeinsam als ME1-Ziel bezeichnet werden. Die drei Platten bilden eine U-Form, die möglicherweise Sulfide darstellen, die sich entlang der Basis eines Chonolithen (intrusiver Kanal, der Magma leitet) ansammeln, der 300 m breit und entlang des Streichens nach Westen offen ist. Bohrloch MIDD001 wurde am westlichen Rand der südlichsten Platte gebohrt und die mafischen Gesteine, die zwischen 117-124 m durchschnitten wurden, könnten den Rand des interpretierten Chonolithen darstellen.

Das Bohrloch MIDD001 wurde in 217 m Tiefe in nicht mineralisiertem Gneis beendet. Der Kern wird derzeit geschnitten, dann beprobt und diese Woche zur Untersuchung verschickt. Die Ergebnisse werden voraussichtlich in 4 bis 6 Wochen eintreffen, abhängig von der Durchlaufzeit im Untersuchungslabor.

Zusätzlich zu den Bohrungen ist eine regionale magnetische Untersuchung aus der Luft in einem Abstand von 200 m im Gange.

Guy T Le Page, FFIN, MAusIMM Executive Director

Für die vollständige Meldung einschließlich des COMPETENT PERSONS STATEMENT und des JORC Codes wird auf die englische Originalmeldung verwiesen.

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02398895-6A1042277?access_token=83ff96335c2d45a094df02a206a39ff4

26.07.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Conico Ltd.

6000 Perth Australien Internet: www.conico.com.au EQS News ID: 1221488

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1221488 26.07.2021

°