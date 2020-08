Consus Real Estate AG: Consus Real Estate setzt Schuldenabbau fort und konzentriert sich auf Wohnprojekte in den Top-9-Städten Deutschlands

Consus Real Estate setzt Schuldenabbau fort und konzentriert sich auf Wohnprojekte in den Top-9-Städten Deutschlands

- Signifikante Reduzierung des Verschuldungsgrades: Nettoverschuldung/Bereinigtes LTM-EBITDA auf 7,3x gesunken

- Abschluss des Erwerbs der verbliebenen 25% Minderheitsbeteiligung an Consus RE AG

- ADO hat die Kontrolle über Consus erworben

Berlin - 27 August 2020. Consus Real Estate AG ("Consus", ISIN DE000A2DA414 , CC1), ein führender Immobilienentwickler in den deutschen Top-9-Städten, hat heute seine Zahlen für das erste Halbjahr 2020 veröffentlicht.

Covid-19 hatte einen erheblichen Einfluss auf unser Geschäftsumfeld. Das Unternehmen hat die Herausforderungen gemeistert und dessen ungeachtet einige wichtige Meilensteine erreicht. Im Mai kündigte Consus zwei bedeutende Upfront Sales mit einem kombinierten Transaktionswert von rund EUR 1,1 Mrd. an, die die Nettoverschuldung und den Verschuldungsgrad des Unternehmens erheblich reduzieren werden. Das verbleibende Portfolio wird sich weiterhin auf die Top-9-Städte fokussieren und den Anteil an Wohnimmobilien im Portfolio weiter erhöhen.

Im Sinne einer Vereinfachung der Unternehmensstruktur schloss Consus im Juli 2020 den Erwerb der verbliebenen Minderheitsbeteiligung von 25% an der Consus RE AG, ihrer größten Tochtergesellschaft, ab. Infolgedessen hält das Unternehmen nun 100% der Anteile an der Consus RE AG.

Theo Gorens, Vorstand der Consus, sagt: "Wir haben in der ersten Hälfte des Jahres 2020 erfolgreich wichtige strategische Meilensteine erreicht. Wir haben unser Unternehmen durch zwei Upfront Sales weiter entschuldet."

Starke Performance des Geschäfts trotz Covid-19

In den ersten sechs Monaten des Jahres 2020 erzielte Consus einen Gesamtertrag von EUR 613,6 Mio. Die Gesamtleistung von EUR 490,4 Mio. stieg im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 47,0%. Der wesentlichste Leistungsindikator EBITDA pre-PPA und vor Einmaleffekten ("bereinigtes EBITDA") erreichte zum 30. Juni 2020 EUR 136,3 Mio. (H1 2019: EUR 121,6 Mio.) und führte zu einer bereinigten EBITDA-Marge von 22,2%. Das bereinigte LTM-EBITDA belief sich auf EUR 359,1 Mio. (GJ 2019: EUR 344,3 Mio.), was einem Wachstum von 4,2% im ersten Halbjahr entspricht. Der konsolidierte Nettogewinn stieg im H1 2020 um 108,7% auf EUR 9,2 Mio. (H1 2019: EUR 4,4 Mio.).

Upfront Sales mit einem GDV von EUR 4,3 Mrd.

Im Mai 2020 kündigte Consus zwei eigenständige Upfront Sales mit einem kombinierten GDV von EUR 4,3 Mrd. und einem Gesamttransaktionswert von rund EUR 1,1 Mrd. an. Die Reduzierung der Bruttoverschuldung aus den angekündigten Transaktionen wird sich voraussichtlich auf über EUR 865 Mio. belaufen, einschließlich einer Reduzierung der kostenintensiven Mezzanine-Verschuldung um über EUR 350 Mio. Das Verhältnis von Nettoverschuldung/Bereinigtes LTM-EBITDA zum 30. Juni 2020 ging auf 7,3x zurück, was auf den Anstieg des bereinigten LTM-EBITDA und den Rückgang der Nettoverschuldung im Vergleich zum Geschäftsjahr 2019 (7,8x) zurückzuführen ist.

Durch eine konsequente Umsetzung der Strategie zum Schuldenabbau wird Consus sein Ziel für Upfront Sales in Höhe eines GDV von EUR 2 Mrd. für das Geschäftsjahr 2020 deutlich übertreffen.

Der GDV des Portfolios wird für die angekündigten Upfront Sales pro forma EUR 8,0 Mrd. für 39 Projekte betragen. Nach diesen Upfront Sales wird Consus den Anteil von Wohnimmobilien in Projektentwicklungen auf über 63% erhöhen und das verbleibende Entwicklungsportfolio mit einem GDV von EUR 8,0 Mrd. fast ausschließlich auf die Top-9-Städte Deutschlands konzentrieren, wobei 92% des GDV in den Top-7-Städten Deutschlands liegen werden. Die Transaktionen unterliegen möglichen Anpassungen sowie Bedingungen und werden voraussichtlich im oder vor Ende des 3. Quartals 2020 abgeschlossen sein.

Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an Consus RE

Am 9. Juli 2020 hat Consus im Zuge der laufenden Integration des operativen Geschäfts und der Straffung seiner Konzernstruktur die Übernahme der verbleibenden 25% Minderheitsbeteiligung (auf vollständig verwässerter Basis) an der Consus RE AG (ehemals CG Gruppe AG) ("Consus RE") gegen EUR 27,5 Mio. in bar und 24,75 Mio. Consus-Aktien abgeschlossen. Consus hat das Aktienkapital durch die Ausgabe von 24,75 Millionen neuen, auf den Namen lautenden, nennwertlosen Aktien mit einem Nennwert von je EUR 1,00 gegen Sacheinlage erhöht. Diese Aktien wurden am 22. Juni 2020 abgerechnet.

Mit Abschluss der Transaktion ist Consus RE eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Consus und wird in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) umgewandelt. Da ein Aufsichtsrat mit der Umwandlung nicht mehr benötigt wird, ist Christoph Gröner als Mitglied des Aufsichtsrates der Consus RE zurückgetreten. Die Integration wird voraussichtlich im 3. Quartal 2020 abgeschlossen sein.

Ausübung der Kaufoption durch ADO Properties

Am 6. Juli 2020 gab ADO bekannt, dass das Unternehmen die Kontrolle über Consus erworben hat. Die Integration von Consus in ADO / Adler schreitet gut voran.

Coronavirus-Update

Zum jetzigen Zeitpunkt geht Consus nicht davon aus, dass die Coronavirus-Pandemie wesentliche Auswirkungen auf das Geschäft des Unternehmens haben wird, da die bestehenden Forward Sales-Verträge weitgehend unbeeinflusst bleiben. Bestimmte Upfront Sales und neue Forward Sales werden jedoch derzeit verzögert und hängen vom Ausmaß der durch die Coronavirus-Pandemie verursachten negativen Auswirkungen ab. Consus geht weiterhin davon aus, dass sich deutsche Wohnimmobilien trotz der andauernden Pandemie als eine der robustesten Anlageklassen erweisen werden.

Kontakt: Investor Relations Telefon +49 30 965 357 90264 investors@consus.ag

