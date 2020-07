DGAP-News: Consus Real Estate AG: Erwerb der verbliebenen 25% Minderheitsbeteiligung an Consus RE abgeschlossen (deutsch)

Consus Real Estate AG: Erwerb der verbliebenen 25% Minderheitsbeteiligung an Consus RE abgeschlossen

Berlin, 9. Juli 2020: Im Einklang mit der laufenden Integration aller Geschäftsbereiche und der Vereinfachung der Struktur der Gruppe hat, Consus Real Estate AG ("Consus") die ausstehende Minderheitsbeteiligung von 25% (auf vollständig verwässerter Basis) an der Consus RE AG (ehemals CG Gruppe AG) ("Consus RE") für EUR 27,5 Mio. in bar sowie 24,75 Mio. Consus-Aktien erworben. Der Vorstand der Consus hat, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, beschlossen, dass Grundkapital durch die Ausgabe von 24,75 Mio. neuen, auf den Namen lautenden, nennwertlosen Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von jeweils EUR 1,00 gegen Sacheinlage zu erhöhen. Die Durchführung der Kapitalerhöhung wurde am 22. Juni 2020 in das Handelsregister eingetragen.

Durch den abgeschlossenen Erwerb der Minderheitsbeteiligung, ist die Consus RE nun eine hundertprozentige Tochtergesellschaft und Consus beabsichtigt Consus RE in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) formzuwechseln. Da ein Aufsichtsrat infolge des Formwechsels nicht mehr erforderlich ist, wird Christoph Gröner daher auch als Aufsichtsratsmitglied der Consus RE ausschieden. Es wird erwartet, dass die Integration spätestens im 3. Quartal 2020 abgeschlossen sein wird.

Andreas Steyer, CEO von Consus Real Estate, merkt an: "Der Erwerb der Minderheitsbeteiligung an Consus RE, unserer größten Tochtergesellschaft und deren Umwandlung in eine GmbH sind die letzten Schritte bei der Integration unserer Unternehmensstruktur und der Vereinfachung unserer Geschäftsabläufe".

Über die Consus Real Estate AG Die Consus Real Estate AG ("Consus"), mit Hauptsitz in Berlin, ist der führende Immobilienentwickler in den Top 9 Städten in Deutschland. Das Entwicklungsportfolio der Consus hatte zum 31. März 2020 einen Bruttoentwicklungswert (GDV) von 12,3 Mrd. Euro. Der pro-forma GDV beträgt unter Berücksichtigung der beiden im Mai 2020 vermeldeten Transaktionen 8,0 Mrd. Euro. Consus konzentriert sich auf die Entwicklung von Quartieren und den standardisierten Geschosswohnungsbau, die durch Forward Sales an institutionelle Investoren verkauft werden. Aufgrund der eigenen Baukompetenz und der Digitalisierung von Bauprozessen agiert Consus entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Immobilienentwicklung. Die Realisierung der Projekte von der Planung über die Ausführung bis zur Übergabe, die Immobilienverwaltung und die damit zusammenhängenden Dienstleistungen erbringt Consus durch ihre Tochtergesellschaften Consus RE AG und Consus Swiss Finance AG. Die Aktien der Consus sind in das Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse und das m:access Segment der Börse München einbezogen und werden u.a. über XETRA in Frankfurt gehandelt.

