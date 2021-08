DGAP-News: CORESTATE erwirbt Neubauprojekt 'Augsburg Offices' für geschlossenen Publikums-AIF (deutsch)

CORESTATE erwirbt Neubauprojekt 'Augsburg Offices' für geschlossenen Publikums-AIF

Corestate erwirbt Neubauprojekt 'Augsburg Offices' für geschlossenen Publikums-AIF

* Top-Augsburger Büroimmobilie in bester Lage der Münchner Metropolregion

* Gesamtinvestitionsvolumen von ca. 46,6 Mio. EUR

* Corestate-Tochter Hannover Leasing fungiert als KVG und Asset Manager

* Vertriebsstart in Kürze

Frankfurt, 10. August 2021 - Der Immobilien-Investmentmanager Corestate hat in Augsburg das Büro-Neubauprojekt 'Augsburg Offices' für einen geschlossenen Publikums-AIF erworben. Als Kapitalverwaltungsgesellschaft fungiert die Corestate-Tochter Hannover Leasing, die auch das Asset Management für die Immobilie übernimmt. Das Gesamtinvestitionsvolumen liegt bei ca. 46,6 Mio. Euro. Die Transaktion erfolgte im Rahmen eines Forward Purchase. Die Fertigstellung des Objekts wird im vierten Quartal 2021 erwartet und der Vertrieb in Kürze starten.

Tobias Gollnest, Chief Investment Officer DACH bei Corestate: "Augsburg ist die drittgrößte Stadt Bayerns in der Metropolregion München und gewinnt als Wohn-, Wirtschafts- und Universitätsstandort mit einem günstigen Mietniveau kontinuierlich an Bedeutung. Mit den Augsburg Offices konnten wir für den AIF ein nachhaltiges, profitables Renditeobjekt erwerben, das den Anlegern eine attraktive Ausschüttung bieten wird. Einmal mehr unterstreichen wir damit unseren hervorragenden regionalen Marktzugang."

Laurent Rucker, Head of Real Estate Investment bei Hannover Leasing: "Wir freuen uns sehr über die Akquisition der Augsburg Offices. Das Objekt zeichnet sich durch die exzellente regionale Lage, eine hervorragende Qualität - vor allem auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten mit einer angestrebten LEED-Gold-Zertifizierung -, das langfristige Cash-Flow-Profil sowie ein sehr gutes gemischtes und damit risikodiversifiziertes Mieterprofil aus. Der Augsburger Büromarkt gewinnt als Münchener "Satellitenmarkt" immer mehr an Bedeutung."

Der Büroneubau Augsburg Offices verfügt über eine Gesamtmietfläche von knapp 8.650 m² und eine Tiefgarage mit ca. 135 Stellplätzen (plus 10 Außenstellplätzen). Angestrebt wird eine Gold-Zertifizierung nach dem LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Green Building Rating System. Das langfristig vermietete Multi-Tenant-Objekt mit Festlaufzeiten von 7,5 bis 15 Jahren weist mit derzeit 10 Bestandsmietern aus Branchen wie u.a. Verlag, IT, Automotive, Immobilienprojektentwicklung, Zahnmedizin, Private Equity oder Ergotherapie eine sehr gute Mieterdiversifikation auf. Größter Mieter ist die Weltbild D2C Group.

Die Immobilie befindet sich unweit des Stadtzentrums und ist gut an den privaten und öffentlichen Personennah- und Fernverkehr angebunden. Der Autobahnanschluss an die A8 ist ca. 10 Fahrminuten entfernt. Mit verschiedenen ÖPNV-Anbindungen (Tram und Bus) ist die Innenstadt ebenfalls in nur ca. 10 Fahrminuten zu erreichen.

Das Objekt ist eine gemeinsame Entwicklung der brixx projektentwicklung GmbH mit einem Münchner Family Office und wurde von der ELS 9 Büro GmbH veräußert. Die Savills Immobilien Beratungs-GmbH hat den Off Market-Deal vermittelt.

Über CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE)

CORESTATE ist ein Investmentmanager und Co-Investor mit einem verwalteten Vermögen von rund 28 Milliarden Euro. Das Unternehmen versteht sich als Manager der gesamten Immobilien-Wertschöpfungskette und bietet Investoren über seine vollintegrierte Immobilien-Plattform insbesondere die Möglichkeit, in große gesellschaftliche Trends wie Urbanisierung, demographischer Wandel oder Nachhaltigkeit zu investieren, welche die Wohn-, Lebens- und Arbeitswelt langfristig weiter entscheidend beeinflussen werden. Die konsequente Fokussierung auf nachhaltig erfolgreiche Assetklassen ist ein zentraler Eckpunkt der Unternehmensstrategie. Alle Konzepte werden bei CORESTATE von einer branchenweit einzigartigen ESG-Expertise flankiert. Mit rund 800 Experten hält Corestate für Kunden und Investoren ein vollumfängliches Service- & Beratungsspektrum aus einer Hand bereit - von der Projektfinanzierung über das Management von Immobilien bis zum Verkauf. CORESTATE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und europaweit in 13 Ländern mit Niederlassungen in Frankfurt, Wien, Zürich, Paris, Madrid und London als angesehener Geschäftspartner für institutionelle und semi-institutionelle Investoren sowie vermögende Privatanleger tätig. Weitere Informationen finden Sie unter www.corestate-capital.com.

Über brixx projektentwicklung GmbH

brixx projektentwicklung, 2008 von Dipl.-Ing. Norbert Müller in München gegründet, entwickelt bundesweit Immobilienprojekte, darunter Wohnungsbauten, Hotels und Büroimmobilien in Innenstadt- und citynahen Lagen. Ein weiterer Tätigkeitsschwerpunkt ist die Baulandentwicklung. Es bestehen weitreichende Erfahrungen in der Umnutzung und Entwicklung von Konversionsflächen und der anschließenden Entwicklung ganzer Stadtquartiere verschiedenster Ausprägung - darunter insbesondere Wohn- und Geschäftsquartiere im mittleren und großen, städtebaulichen Maßstab. Weitere Informationen unter www.brixx.ag.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen unserer Unternehmensleitung beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance unserer Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die wir in veröffentlichten Berichten beschrieben haben. Diese Berichte stehen auf unserer Webseite corestate-capital.com zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Zukunftsgerichteten Aussagen, deren Wirkung lediglich auf das Datum dieser Mitteilung abstellt, sollten keine unangemessene Bedeutung beigemessen werden.

