DGAP-News: CORESTATE gründet gemeinnützige Stiftung zur Förderung sozialer Projekte in der Region Frankfurt am Main (deutsch)

CORESTATE gründet gemeinnützige Stiftung zur Förderung sozialer Projekte in der Region Frankfurt am Main

* Weiterer Schritt in der Umsetzung der ESG-Strategie

* Stiftung finanziert Projekte über Spenden der CORESTATE-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter

* CORESTATE-Belegschaft unterstützt an Solidaritätstagen soziale Programme vor Ort

* Erste Spenden gehen an den Kinderschutzbund Frankfurt e.V.

Frankfurt, 02. März 2020. CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE), ein führender unabhängiger Investment-Manager für Immobilien in Europa, setzt seine ESG-Stategie weiter um und hat erstmals eine gemeinnützige Stiftung gegründet. Zweck der CORESTATE-Stiftung ist die Förderung lokaler Umwelt- und Sozialprogramme in der Frankfurter Region. Eine Besonderheit ist, dass die Projekte der Stiftung über Spenden der CORESTATE-Mitarbeiter finanziert werden. Diese können zudem an sogenannten Solidaritätstagen die Projekte der Stiftung aktiv vor Ort unterstützen.

Lars Schnidrig, CEO CORESTATE Capital Group: "Mit der Veröffentlichung unseres ersten ESG-Reports im vergangenen Jahr haben wir über unsere gruppenweiten ESG-Maßnahmen Rechenschaft abgelegt und uns zur Erreichung wichtiger Umwelt-, sozialer und Governance-Ziele verpflichtet. Vor diesem Hintergrund ist es CORESTATE und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein großes Anliegen, Verantwortung zu übernehmen und über die neue CORESTATE-Stiftung lokale Hilfsorganisationen und soziale Projekte zu unterstützen."

Die CORESTATE-Stiftung startet Ihr Engagement mit der Förderung des Kinderschutzbund Frankfurt e.V. Der Deutsche Kinderschutzbund ist eine bundesweite, gemeinnützige Organisation und Lobby für Kinder, die sich seit ihrer Gründung im Jahr 1953 für den Schutz, die Rechte und die Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern und ihrer Familien einsetzt. Dazu Stefan Schäfer, Geschäftsführer des Frankfurter Kinderschutzbundes: "Die CORESTATE-Stiftung wird dazu beitragen, dass Familien in Not ein Baby-Startpaket erhalten, das die wichtigsten Dinge für den Start in ihr neues Familienleben enthält. Wir freuen uns sehr auf die Spenden, denn sie sind eine Investition in die Zukunft von Kindern."

