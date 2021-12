Corestate: Stadtminister Clemens Baumgärtner gibt Startschuss für ökologischen Schulneubau in Holzmodulbauweise in München-Neuperlach

Stadtminister Clemens Baumgärtner gibt Startschuss für ökologischen Schulneubau in Holzmodulbauweise in München-Neuperlach

Schulgebäude entsteht auf Tiefgarage: Erfolgreiche Nachverdichtung an der Albert-Schweitzer-Straße 62-68 ist erstes Projekt dieser Art in Deutschland

* Quartiersentwicklung geht in die letzte Projektphase, Fertigstellung im Frühjahr 2022

* Innovatives Nutzungskonzept mit höchsten ökologischen Standards

* Projekt steht für modernes und nachhaltiges urbanes Leben, Wohnen und Arbeiten

Frankfurt/München, 10. Dezember 2021 - Mit der Anlieferung der ersten Holzmodule für einen hochmodernen Schulneubau an der Albert-Schweitzer-Straße 62-68 in München Neuperlach beginnt die finale Phase einer aufwendigen Projektentwicklung durch den Immobilien-Investmentmanager Corestate. Das Unternehmen hatte 2019 an dieser Adresse die Bestandsgewerbeimmobilie erworben und in enger Abstimmung mit der Stadt München ein innovatives Nutzungskonzept entwickelt. Es folgte eine aufwendige Revitalisierung, inklusive einer attraktiven Fassadenerneuerung mit Holzelementen, die das neue Gesamterscheinungsbild des Quartiers mit abrunden.

Corona-bedingt in sehr kleinem Rahmen hat gestern Clemens Baumgärtner, Referent für Arbeit und Wirtschaft der Landeshauptstadt München, vor Ort den offiziellen Startschuss für den Bau der Schule, und somit den zweiten Projektteil gegeben. Als Symbol für eine erfolgreiche innerstädtische Nachverdichtung entsteht ein Schulgebäude für 320 Grund- und Mittelschulkinder auf der Freifläche über der Tiefgarage der sanierten Gewerbeimmobilie und ist damit das erste Projekt dieser Art in Deutschland. Die Überbauung dieser Tiefgarage konnte nur durch den Einsatz des Baustoffes Holz mit seinem geringen Gewicht und seinen gleichzeitig hervorragenden statischen Eigenschaften umgesetzt werden.

Das Schulobjekt entsteht in ökologischer modularer Holzbauweise nach den höchsten Standards und in Kooperation mit dem Münchner Holzmodulbauer LiWooD sowie dem Projektentwickler THE BOXX SOLUTION, Tegernsee. Mieter und Betreiber wird die Internationale Montessori Schule München Campus di Monaco, die das Gebäude nach Fertigstellung im Frühjahr und anschließendem Innenausbau voraussichtlich im Herbst 2022 beziehen wird.

Clemens Baumgärtner: "Die Stadt München begleitet und unterstützt das Projekt sehr wohlwollend, da es in vielerlei Hinsicht aktuellen und künftigen Ansprüchen an urbanes Leben, Wohnen und Arbeiten entspricht und insbesondere höchste ökologische Standards berücksichtigt. Ich bin zudem überzeugt, dass dieses Projekt durch die Entstehung von neuem Einzelhandel, Bildungseinrichtungen und Gastronomie auch einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung der lokalen Ökonomie leisten wird."

Guido Beddig, Leiter Asset Management Commercial Corestate: "Unser spezieller Dank geht an die Stadt München, die unsere Ideen voll mitgetragen hat. Hier entsteht ein wirklich großartiges Projekt, das dem Quartier einen spürbaren Urbanitätsschub geben wird. Nicht zuletzt genügt es höchsten Ansprüchen des nachhaltigen und umweltgerechten Städtebaus. Am Baustoff Holz, u.a. als CO2-Depot und wegen seines geringen Bedarfs an "grauer Energie" für Produktion und Transport, führt in Zukunft kein Weg mehr vorbei."

Christian A. Czerny, Vorstand LiWooD Management AG: "Der ressourcenschonende, nachwachsende Rohstoff Holz hat großartige Eigenschaften: Bei gleicher Tragfähigkeit ist dieses Material sehr viel leichter als Stahl. Es hat fast die gleiche Druckfestigkeit wie Beton, kann aber auch Zugkräfte aufnehmen, für die bei Beton eine Stahlbewehrung notwendig ist. Es ist wärmedämmend, fühlt sich angenehm und warm an, hat also sinnlich wahrnehmbare und haptische Qualitäten."

Sabrina Militello, Founder & Managing Partner THE BOXX SOLUTION: "Die Holzmodulbauweise mit den jeweils rund 15 Tonnen schweren Elementen bietet enorme Vorteile für alle Anrainer. Im Vergleich zum üblichen Stahlbetonbau ist die Bauzeit massiv verkürzt und liegt bei nicht mehr als einem Jahr. Gleichzeitig reduzieren sich Baulärm und Verschmutzung, da quasi schlüsselfertig produzierte Module angeliefert werden."

Der Schulneubau wird zudem einen verbesserten Schallschutz bieten und die Vollholzbauweise ohne chemische Behandlung wie auch attraktive neue Grünflächen werden ein gesünderes Mikroklima fördern. Das verwendete Holz wurde speziell für diesen Zweck nahegelegen produziert und für jeden gefällten Baum wird ein neuer gepflanzt. Nicht zuletzt können sich die Schülerinnen und Schüler auf einen eigenen Dachgarten als Pausenhof freuen.

Über CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE)

CORESTATE ist ein Investmentmanager und Co-Investor mit einem verwalteten Vermögen von rund 27 Milliarden Euro. Das Unternehmen versteht sich als Manager der gesamten Immobilien-Wertschöpfungskette und bietet Investoren über seine vollintegrierte Immobilien-Plattform insbesondere die Möglichkeit, in große gesellschaftliche Trends wie Urbanisierung, demographischer Wandel oder Nachhaltigkeit zu investieren, welche die Wohn-, Lebens- und Arbeitswelt langfristig weiter entscheidend beeinflussen werden. Die konsequente Fokussierung auf nachhaltig erfolgreiche Assetklassen ist ein zentraler Eckpunkt der Unternehmensstrategie. Alle Konzepte werden bei CORESTATE von einer branchenweit einzigartigen ESG-Expertise flankiert. Mit rund 850 Experten hält CORESTATE für Kunden und Investoren ein vollumfängliches Service- & Beratungsspektrum aus einer Hand bereit - von der Projektfinanzierung über das Management von Immobilien bis zum Verkauf. CORESTATE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und europaweit in 11 Ländern mit Niederlassungen unter anderem in Frankfurt, Wien, Zürich, Paris, Madrid und London als angesehener Geschäftspartner für institutionelle und semi-institutionelle Investoren sowie vermögende Privatanleger tätig. Weitere Informationen finden Sie unter corestate-capital.com.

Über LiWooD

Seit 2006 plant und realisiert LiWooD modular konstruierte, mehrgeschossige Gebäude. Der von LiWooD entwickelte Ansatz lässt sich auf so unterschiedliche Projekte wie Studentisches Wohnen, Hotels oder Apartmentkomplexe anwenden. Dabei stellt sich das Unternehmen den Herausforderungen, die der Trend zur Nachhaltigkeit im privaten als auch im öffentlichen Bau mit sich bringt. Der Anspruch ist es, Bauvorhaben unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit umzusetzen, ohne jedoch die Qualität der Gebäude und den gesteckten Kostenrahmen aus den Augen zu verlieren. Der verwendete Werkstoff Holz, die Modulmontage und das hauseigene Logistikkonzept sind entscheidende Bausteine für effizientes und ressourcenschonendes Bauen. LiWooD unterstützt, berät und begleitet seine Kunden von der Planung über die Erstellung des Gebäudes bis hin zur schlüsselfertigen Übergabe und verantwortet somit den gesamten Bauprozess. www.liwood.com

Über THE BOXX SOLUTION

THE BOXX SOLUTION wurde 2018 durch Sabrina Militello und Michael Cnyrim am Tegernsee gegründet. Die Motivation der beiden Gründer war, den Wandel in Richtung echter ökologischer und von Natur aus energieeffizienter Bauweise mitzugestalten. THE BOXX SOLUTION entwickelt, plant und realisiert gemeinsam mit etablierten Holzbau Unternehmen, spezialisierten Architekten und Fachplanern Gebäude in einer nachhaltigen und zeitsparenden Bauweise. Ihr Fokus ist eine ganzheitliche Lösung zu schaffen. Beginnend mit der Analyse des Standortpotentials über die Entwicklung eines Realisierungs-konzepts samt Auswahl der geeigneten Realisierungspartner bis hin zur schlüsselfertigen Umsetzung des Bauvorhabens. Durch Einsatz einer kostengünstigen und zeitgemäßen Bautechnologie bietet sich die Möglichkeit, Neubauten und Nachverdichtungsprojekte, wie beispielsweise die Aufstockung von Dach- und Parkflächen zu bezahlbarem Preis sowie mit deutlich reduzierter Bauzeit zu realisieren. Auf diese Weise wird eine Antwort auf die kritische Marktsituation, insbesondere in Großstädten, gegeben und es können somit Bauprojekte in ökologischer und energieeffizienter Bauweise umgesetzt werden. Das Ziel dabei ist, einen Mehrwert für eine breite Zielgruppe zu schaffen. www.theboxx-solution.de

