DGAP-News: Corestate-Studie zeigt: Real Estate Debt ist ein langfristiger Wachstumsmarkt (deutsch)

Corestate-Studie zeigt: Real Estate Debt ist ein langfristiger Wachstumsmarkt

09.12.2021 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

* Hohe Nachfrage nach Real Estate Debt Produkten bei Investoren

* Anzahl neuer Immobilienfinanzierungsfonds erreicht 2021 wahrscheinlich einen Höchststand

* Grüne Finanzierungen bei langen Laufzeiten als Versicherung für zukünftige regulatorische Anforderungen

Frankfurt, 9. Dezember 2021 - Corestate, ein führender unabhängiger Investment-Manager für Immobilien und damit verbundene Finanzierungslösungen, veröffentlicht seine jüngste Studie unter dem Titel "Private Debt und Immobilienfinanzierungen - eine gewinnende Anlageklasse in unsicheren Zeiten."

Mark Holz, Group Head of Research Corestate: "Private Immobilienfinanzierungen oder auch Private Real Estate Debt gewinnen als Assetklasse immer weiter an Bedeutung. Dies ist ein langfristiger Trend, der durch COVID-19 noch einmal verstärkt wurde. Die Investorennachfrage nach entsprechenden Produkten sowie auch Beratungsdienstleitungen ist hoch und so sehen wir die Zahl der neu aufgelegten Immobilienfinanzierungsfonds für 2021 auf dem Weg zu einem All-Time High."

Die Studie vertieft die folgenden Themenblöcke:

1. Der private Immobilien-Finanzierungsmarkt: Historie, Treiber, Returns und Ausblick

2. Der Immobilienmarkt: Eine kurze Sicht auf die einzelnen Sektoren mit zyklischen und strukturellen Entwicklungen und immer mit Blick auf die Finanzierungslandschaft

3. Grüne Immobilienfinanzierungen: Überblick, Anreize und Ansätze grüner Finanzierungen

Mark Holz weiter: "Unsere internen Auswertungen haben gezeigt, dass die Investment-Opportunitäten in der Corona-Phase rückläufig waren. Ganz anderes dagegen zeigte sich die Finanzierungsseite mit einer leichten Zunahme der Finanzierungs-Opportunitäten. Somit profitiert Private Debt nicht nur von attraktiven risiko-adjustierten Returns, sondern auch von einer hohen Liquidität. Das restriktivere Verhalten klassischer Kreditgeber wie Banken ist hier ein wichtiger Faktor. Für Investoren bedeutet dies, dass im Private Real Estate Debt Bereich eben kein Engpass herrscht, sondern Kapital abgerufen und zur Arbeit gebracht werden kann."

Die Qualität von Finanzierungen hängt maßgeblich von der Qualität der Assets und der Märkte dahinter ab. Die Studie fasst daher die wichtigsten strukturellen Themen und Trends der einzelnen Immobiliensektoren zusammen. Abschließend und maßgeblich durch das hauseigene ESG-Team unter der Leitung von Georg Schattney wird der Schwerpunkt "Grüne Immobilienfinanzierungen" beleuchtet. Analysiert werden das politische und regulatorische Grundgerüst rund um grüne Finanzierungsinstrumente und darauf aufbauend die Vorteile grüner Finanzierungen dargelegt sowie potenzielle Fördermittel besprochen.

Georg Schattney, Group Head of ESG/Sustainability Officer Corestate: "Grüne Finanzierungen dienen Investoren bereits bei langen Laufzeiten als eine Art Absicherung für zukünftige regulatorische Anforderungen. So können sie einem möglichen Malus für nicht ESG-konforme Investitionen, der in den kommenden Jahren durchaus zu erwarten ist, entgegensteuern. Daneben bieten Immobilieninvestments in Green Buildings allgemein den Vorteil vergleichsweise niedrigerer Betriebskosten. Das führt zu höherer Mieterzufriedenheit, was wiederum die Mieterfluktuation verringert und die Akzeptanz höherer Mietpreise steigert."

Die Studie steht hier zum Download bereit: corestate-capital.com

