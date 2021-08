CORESTATE veröffentlicht solide Halbjahreszahlen - Starkes zweites Quartal - Finanzausblick 2021 bestätigt - Gute Ausgangsbasis für Wachstum geschaffen

CORESTATE veröffentlicht solide Halbjahreszahlen - Starkes zweites Quartal - Finanzausblick 2021 bestätigt - Gute Ausgangsbasis für Wachstum geschaffen

* Konzernumsatz bei EUR 113 Mio., bereinigtes EBITDA bei EUR 40 Mio., bereinigtes Konzernergebnis bei EUR 15 Mio.

* Assets under Management stabil bei EUR 27,4 Mrd.

* HFS und CORESTATE Bank mit überzeugenden Ergebnisbeiträgen

* Steigende Investitionsvolumina in der zweiten Jahreshälfte

* Entschuldung im Zeitplan und Leverage-Ziel erneut bekräftigt

Frankfurt, 11. August 2021. CORESTATE Capital Group (CORESTATE), ein führender unabhängiger Investment-Manager für Immobilien in Europa, hat heute Zahlen für das erste Halbjahr 2021 veröffentlicht. Demzufolge betrug der Konzernumsatz EUR 112,6 Mio. (H1 2020: EUR 95,6), das bereinigte EBITDA EUR 39,5 Mio. (H1 2020: EUR 25,9 Mio.) und das bereinigte Konzernergebnis EUR 15,1 Mio. (H1 2020: EUR 11,4 Mio.). Das von CORESTATE verwaltete Immobilienvermögen lag zu Ende Juni bei EUR 24,3 Mrd.; die gesamten Assets under Management, also inklusiver der Nicht-Immobilien-Assets, beliefen sich auf EUR 27,4 Mrd.

CEO René Parmantier kommentiert: "Die von uns im Februar eingeleitete und seitdem konsequent umgesetzte Ausrichtung auf Investoren beginnt sich auszuzahlen. Insbesondere im Bereich Private Debt, aber auch zeitversetzt im Segment Real Estate Equity profitieren wir nun von unserer breiten Aufstellung. Im Vergleich zum Sommer vergangenen Jahres stehen wir heute deutlich besser da und haben uns eine gute Ausgangsbasis für das zweite Halbjahr geschaffen. Stellvertretend hierfür steht etwa die von uns federführend begleitete Transaktion des Fürst Quartiers in Berlin, mit über EUR 1 Mrd. eine der größten Einzeltransaktionen im laufenden Jahr."

Das Segment Real Estate Debt verzeichnete in den ersten sechs Monaten einen starken Einnahmenanstieg auf EUR 68,4 Mio. (H1 2020: EUR 45,7 Mio.). Hierzu trugen sowohl das sehr gute Fondsgeschäft der HFS als auch die erst seit Ende Mai konsolidierte CORESTATE Bank mit einem dynamisch wachsenden Projektvolumen bei. Das Real Estate Equity Segment ist mit Einnahmen von EUR 41,2 Mio. (H1 2020: EUR 42,8 Mio.) knapp stabil. Die sinkenden Erlöse aus dem Bereich Micro Living Developments wurden durch steigende Einnahmen aus dem Asset und Property Management weitgehend kompensiert. Auf der Ausgabenseite war im ersten Halbjahr eine Mehrbelastung i.H.v. EUR 5 Mio. durch Transaktions- und Einmalaufwendungen im Zuge der jüngsten Großakquisition und der damit verbundenen Weiterentwicklung des Geschäftsmodells zu verkraften. Die Nettofinanzverschuldung der Gruppe betrug Ende Juni EUR 556,1 Mio., die liquiden Mittel lagen bei EUR 63,3 Mio.

CFO Udo Giegerich ergänzt: "Unsere Zahlen zeigen sehr deutlich, dass CORESTATE nach dem Pandemie-bedingt verhaltenen Jahresstart im zweiten Quartal operativ aufgeholt hat und in vielen Bereichen sehr gut dasteht. Das gibt uns spürbaren Rückenwind für die Erreichung unserer Jahresziele aber vor allem auch für unsere Kernaufgabe der Entschuldung. Hier liegen wir weiter im Plan, um am Jahresende einen Financial Leverage von unter 3x zu erreichen."

CEO René Parmantier abschließend: "Im schnell wachsenden Real Estate Debt Segment sind wir mit unserer Finanzierungsplattform bestens aufgestellt. Das gilt nicht nur für unsere Ertragskraft, sondern vor allem auch für die Synergien in der Gruppe, die wir nun gezielt heben wollen. Auch deswegen rechnen wir für den Bereich Real Estate Equity im Verlauf des zweiten Halbjahres mit einem Wachstumsschub bei einem deutlich anziehenden Investmentgeschäft. Die langfristig positiven Markttreiber und die Nachfrage der Investoren sind und bleiben auf absehbare Zeit intakt. Zudem ist unsere Positionierung gut und unsere Innovationskraft gesucht. Deshalb bekräftigen wir heute erneut unseren Finanzausblick für das Gesamtjahr mit einem Konzernumsatz zwischen EUR 235 Mio. und EUR 260 Mio., einem bereinigten EBITDA zwischen EUR 90 Mio. und EUR 115 Mio. sowie einem bereinigten Konzernergebnis zwischen EUR 50 Mio. und EUR 75 Mio."

Über CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE)

CORESTATE ist ein Investmentmanager und Co-Investor mit einem verwalteten Vermögen von rund 27 Milliarden Euro. Das Unternehmen versteht sich als Manager der gesamten Immobilien-Wertschöpfungskette und bietet Investoren über seine vollintegrierte Immobilien-Plattform insbesondere die Möglichkeit, in große gesellschaftliche Trends wie Urbanisierung, demographischer Wandel oder Nachhaltigkeit zu investieren, welche die Wohn-, Lebens- und Arbeitswelt langfristig weiter entscheidend beeinflussen werden. Die konsequente Fokussierung auf nachhaltig erfolgreiche Assetklassen ist ein zentraler Eckpunkt der Unternehmensstrategie. Alle Konzepte werden bei CORESTATE von einer branchenweit einzigartigen ESG-Expertise flankiert. Mit rund 800 Experten hält CORESTATE für Kunden und Investoren ein vollumfängliches Service- & Beratungsspektrum aus einer Hand bereit - von der Projektfinanzierung über das Management von Immobilien bis zum Verkauf. CORESTATE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und europaweit in 13 Ländern mit Niederlassungen unter anderem in Frankfurt, Wien, Zürich, Paris, Madrid und London als angesehener Geschäftspartner für institutionelle und semi-institutionelle Investoren sowie vermögende Privatanleger tätig. Weitere Informationen finden Sie unter www.corestate-capital.com.

°