DGAP-News: CPU Softwarehouse AG: Wechsel im Aufsichtsrat (deutsch)

CPU Softwarehouse AG: Wechsel im Aufsichtsrat

CPU Softwarehouse AG | August-Wessels-Str. 23 | 86156 Augsburg

PRESSEMITTEILUNG

Wechsel im Aufsichtsrat der CPU Softwarehouse AG

Augsburg, 02. Februar 2022. - Mit Wirkung zum 26.01.2022 wurde Herr Gerhard Delling durch das Handelsgericht Augsburg zum neuen Aufsichtsratsmitglied der CPU Softwarehouse AG, Augsburg, bestellt. Er folgt auf Herrn Dr. Heiko Frank, der sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats zum 31.12.2021 aus persönlichen Gründen niedergelegt hat.

Gerhard Delling ist der Öffentlichkeit durch seine jahrzehntelange journalistische Arbeit bei unterschiedlichen Regionalsendern der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland (ARD) bekannt. Er moderierte für die ARD unter anderem Großveranstaltungen wie Fußball-Weltmeisterschaften, Olympiaden sowie Leichtathletik-Welt- und Europameisterschaften.

Bernd Günther, Vorsitzender des Aufsichtsrats der CPU Softwarehouse AG, ergänzt: "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Herrn Delling im CPU -Aufsichtsrat. Neben seiner herausragenden journalistischen Vita, die von vielen Presse- und TV-Auszeichnungen gekrönt ist, ist Herr Delling als studierter Volkswirt ein Experte für die Einschätzung makro-ökonomischer Entwicklungen. Er bringt neben den kaufmännischen Voraussetzungen zudem sein umfangreiches Kontaktnetzwerk in das Unternehmen ein."

Unterdessen danken Vorstand und Aufsichtsrat Herrn Dr. Frank für seinen überaus großen Einsatz für die CPU und die stets sehr angenehme, respektvolle sowie fachlich herausragende Zusammenarbeit. Herr Dr. Frank war fast eineinhalb Jahrzehnte im Aufsichtsrat der CPU Softwarehouse AG tätig, wovon er zwölf Jahre den Vorsitz führte. In dieser Zeit begleitete er wichtige Weichenstellungen in der Unternehmenshistorie und besaß maßgeblichen Anteil daran, das Unternehmen in die Gewinnzone zu führen.

Über CPU: Als ziel- und zukunftsorientierter Partner für Banken, banknahe Institute, Industrie-, IT- und Telekommunikationsunternehmen sorgt die CPU Softwarehouse AG, Augsburg, mit ihrem Expertenteam in den operativen Geschäftseinheiten seit 40 Jahren für Lösungen, die exakt auf individuelle Anforderungen zugeschnitten sind. Die CPU-Lösungen umfassen Standardsoftware-Produkte, Software-Entwicklung, Consulting für IT-Projekte sowie Agile & Digitale Transformation, IT-Dienstleistungen, TK-Dienstleistungen und Personal-Dienstleistungen. Zielmärkte der CPU sind in erster Linie Deutschland, die Schweiz und Österreich. In Deutschland und der Schweiz besitzt das Unternehmen zudem Tochtergesellschaften. Die Aktien der CPU Softwarehouse AG sind im m:access, einem Marktsegment für mittelständische Unternehmen innerhalb des Freiverkehrs der Börse München, gelistet.

