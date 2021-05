DGAP-News: CR Capital AG: Die testierten Jahresabschlusszahlen liegen leicht über den Erwartungen für das Geschäftsjahr 2020 (deutsch)

CR Capital AG: Die testierten Jahresabschlusszahlen liegen leicht über den Erwartungen für das Geschäftsjahr 2020

^ DGAP-News: CR Capital AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Umsatzentwicklung CR Capital AG: Die testierten Jahresabschlusszahlen liegen leicht über den Erwartungen für das Geschäftsjahr 2020

31.05.2021 / 10:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Corporate News

Kleinmachnow, 31.05.2021 - CR Capital AG

CR Capital AG: Die testierten Jahresabschlusszahlen liegen leicht über den Erwartungen für das Geschäftsjahr 2020

- EBITDA: 61,4 Mio. EUR

- Jahresüberschuss: 51,2 Mio. EUR

- Gesamtleistung: 154 Mio. EUR

- Eigenkapitalquote erhöht sich auf 94,4 %

- Dividendenvorschlag 1,50 EUR/Aktie

CR Capital AG hat erwartungsgemäß ihre Beteiligungserträge in 2020 deutlich steigern können. Mit ihrer Beteiligung Terrabau GmbH hat sich CR Capital in den vergangenen Jahren konsequent auf die wachstumsstarken Märkte der Speckgürtel Berlin und Leipzig fokussiert. Terrabau errichtet hochwertige und nachhaltige Neubauimmobilien zu einem herausragenden Preis/-Qualitätsverhältnis u. a. an folgenden Standorten:

- Kleinmachnow

- Rousseaupark/Ludwigsfelde

- Velten

- Kloster Lehnin

- Nauen

- Genshagen

- Schkeuditz

Die Realisierung bzw. Vorbereitung umfasst ca. 600 Einheiten mit einem voraussichtlichen Umsatzvolumen von ca. 190 Mio. EUR. Entsprechende Grundstücke hat Terrabau bereits erworben. Im ersten Quartal 2021 wurden 161 Wohneinheiten notariell verkauft. Die Fokussierung zahlt sich aus: Nach einer aktuellen Studie von ImmobilienScout24 stieg die Nachfrage in 2020 in den Umlandgemeinden von Berlin um 75%. Auch in den kommenden Jahren ist weiter mit einer hohen Nachfrage zu rechnen. Staatliche Förderungen unterstützen den Erwerb nachhaltiger Immobilien speziell für junge Familien.

Neben dem Angebot von nachhaltigen Immobilien für Selbstnutzer und Kapitalanlege plant CR Capital die Auflage von Vermögensanlageprodukten. CR Capital beobachtet eine zunehmende Preissteigerung der Vermögenswerte, insbesondere bei Aktien und Immobilien. Dies trifft besonders die unteren und mittleren Einkommensgruppen. Diesen beabsichtigt die CR Capital AG zum Vermögensaufbau mehrere Möglichkeiten zu eröffnen, wie sie bisher nur institutionellen Investoren vorbehalten waren. Über eine digitale Investmentplattform wird sie Privatpersonen Anlagemöglichkeiten in werthaltige Immobilien, Unternehmen und Opportunitäten auf dem Immobilienmarkt eröffnen. Der geplante offene Immobilien-Publikumsfonds, bzw. REIT ist mit seiner Risikoklasseneinstufung eine der sichersten Anlageformen für Immobilieninvestitionen und darüber hinaus steuerlich privilegiert. Für eine renditeorientierte Kapitalanlage wird CR Capital AG einen Zugang zur Beteiligung an Private Equity-Investitionen und -Erträgen schaffen, ohne dass Anleger einen fünf- oder sechsstelligen Betrag aufwenden müssen. CR Capital AG schafft damit Wohnimmobilien für alle und Kapitalanlagen für alle.

Den Wachstumskurs plant die CR Capital AG fortzusetzen. Der Vorstand geht aufgrund des positiven Geschäftsverlaufs der ersten Monate des laufenden Jahres davon aus, dass das Jahresergebnis in 2021 um einen zweistelligen Prozentsatz gesteigert und eine weitere Erhöhung der Dividende für 2021 möglich sein wird.

Über CR Capital

CR Capital AG ist eine Investmentgesellschaft, die in wachstumsstarke Unternehmen entlang der Immobilienwertschöpfungskette investiert. Ihre Geschäftstätigkeit besteht in der Gründung, dem Erwerb, Aufbau und Verkauf von Beteiligungen zur Generierung nachhaltiger Kapitalerträge und Wertsteigerungen. Der strategische Fokus liegt dabei auf spezialisierten Gesellschaften im Bereich Real Estate, die qualitativ hochwertige Immobilien zu günstigen Herstellungskosten und attraktive Kapitalanlagemöglichkeiten für eine breite Zielgruppe von Privatpersonen und institutionellen Investoren anbieten.

CR Capital AG

ISIN: DE000A2GS625

WKN: A2GS62 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Sitz der Gesellschaft: Berlin Geschäftsanschrift: Heinrich-Hertz-Str. 1b, 14532 Kleinmachnow Telefon: +49(0)33203 3207-0 Fax: +49(0)33203 3207-99 E-Mail: info@cr-cap.de Web: www.cr-cap.de

31.05.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: CR Capital AG Heinrich-Hertz-Str. 1b 14532 Kleinmachnow Deutschland Telefon: 033203 3207 0 Fax: 033203 3207 99 E-Mail: info@cr-cap.de Internet: https://www.cr-capital.de/

ISIN: DE000A2GS625

WKN: A2GS62 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1202476

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1202476 31.05.2021

°