DGAP-News: Creative Balloons ernennt David Johnson zum Vorsitzenden des Beirats (deutsch)

10.01.2022 / 13:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Creative Balloons ernennt David Johnson zum Vorsitzenden des Beirats

* David Johnson, ein erfahrener Top-Manager in der Medizintechnik, leitet neuen Beirat

* Mit hygh-tec(R) hat Creative Balloons hochdichte, mikroskopisch dünne Ballonkomponenten aus Polyurethan (PUR) entwickelt, welche die Kathetertechnologie revolutionieren

* hygh-tec(R) adressiert ein medizinisches Versorgungsdefizit, insbesondere für die Intensivstationen, die durch die COVID-19-Pandemie extremen Belastungen ausgesetzt sind

Waghäusel, 10. Januar 2022 - Die Creative Balloons GmbH, ein Spezialunternehmen der Medizintechnik mit Sitz in Waghäusel bei Heidelberg, gab heute die Ernennung von David ("Dave") Johnson zum Vorsitzenden des Beirats mit Wirkung zum 1. Januar 2022 bekannt. David Johnson war bereits in zahlreichen leitenden Positionen und als Vorstand bei großen, marktführenden Unternehmen, sowie bei aufstrebenden innovativen Medizintechnik-Firmen tätig. Mehr als 20 Jahre lang leitete er globale Medizintechnikunternehmen in Kanada, den USA und dem Vereinigten Königreich und war erfolgreich in der Entwicklung von börsennotierten und privaten Mid-, Small- und Micro-Cap-Unternehmen.

"Wir freuen uns sehr, dass wir David Johnson als Vorsitzenden des Beirats von Creative Balloons gewinnen konnten", sagte Frank Gehres, CEO von Creative Balloons. "Seine langjährige Erfahrung in der Geschäftsführung und im Vorstand verschiedener Medizintechnik-Unternehmen wird für Creative Balloons eine enorme Bereicherung sein und uns auf dem Weg in neue Märkte in den USA und Großbritannien begleiten. Daves strategischer Rat und seine ausgeprägte Branchenkenntnis, insbesondere im Bereich der Intensivmedizin, sowie seine umfangreichen Einblicke in den US-Markt werden uns dabei helfen, wichtige Aufgaben wie den Aufbau einer eigenen Vertriebsorganisation und den Marktzugang für unser Produkt hygh-tec(R) zu bewältigen. Ich freue mich auf eine enge Zusammenarbeit mit ihm und unserem neuen Beirat bei unserer Mission, neue Wege in der Intensivpflege zu erschließen."

David Johnson verfügt über 35 Jahre Erfahrung in der Führung kleiner, mittlerer und großer Unternehmen - sowohl börsennotiert als auch privat - im Bereich der Medizintechnik, einschließlich Produkten der Intensivpflege. Vor Übernahme der Position als Beiratsvorsitzender von Creative Balloons war er CEO von Enveric Biosciences, in deren Beirat er weiterhin aktiv ist. Davor hatte David Johnson globale Funktionen bei ConvaTec inne, einem führenden Unternehmen für Medizinprodukte und -technologien. Als Präsident der zu Bristol-Myers Squibb gehörenden Division ConvaTec verantwortete er deren Verkauf von BMS an Nordic Capital für 4,1 Milliarden USD. Danach setzte er seine Tätigkeit als CEO und Mitglied des Verwaltungsrats von ConvaTec Inc. fort, das unter seiner Leitung einen bedeutenden Umsatzzuwachs verzeichnen konnte. Nach seiner Zeit bei ConvaTec war er als Vorstandsmitglied und Vorsitzender in verschiedenen US-amerikanischen Unternehmen wie HyperMed Imaging, Alliqua BioMedical und Omni Orthopaedics tätig, wo er seine große Erfahrung bei der Leitung von Transaktionen und der Kapitalbeschaffung einbrachte. David Johnson hat einen Bachelor of Business Administration in Marketing vom Northern Alberta Institute of Technology, Edmonton (Kanada), und absolvierte das INSEAD Advanced Management Program in Fontainebleau (Frankreich). Außerdem ist er Fellow der Wharton School, University of Pennsylvania (USA).

"Creative Balloons hochinnovativer Ansatz für Katheter hat mich voll überzeugt", kommentierte David Johnson. "Der erfolgreiche Markteintritt von hygh-tec(R) in Deutschland ist beeindruckend. Ich freue mich daher sehr darauf, mit Creative Balloons an der Erschließung neuer Märkte zu arbeiten und meine spezifische Geschäftserfahrung in dieser Produktkategorie einzubringen. hygh-tec(R) bietet ein großes Potenzial für das ärztliche und pflegerische Personal auf Intensivstationen und verbessert die Behandlungsmöglichkeiten für Patientinnen und Patienten. Es ist eine reizvolle Aufgabe für mich, meinen Beitrag zum Erfolg zu leisten."

"Der Beirat von Creative Balloons ist hocherfreut über das Engagement von Dave Johnson als ihrem Vorsitzenden", sagte Dr. Ulrich Wandschneider, früherer CEO des Klinikbetreibers Asklepios und Aufsichtsratsmitglied bei BioNTech, als Vertreter des Creative Balloons-Investors Salvia. Neben Dr. Wandschneider und David Johnson besteht der Beirat von Creative Balloons aus Dr. Karl Nägler, der Wellington Partners vertritt, sowie Matthias Guth für die MIG Capital AG.

Über Creative Balloons Creative Balloons ist ein Spezialunternehmen der Medizintechnik, das neuartige Kathetertechnologie auf der Grundlage mikroskopisch dünner, komplex ausgeformter Ballonfolien aus Polyurethan (PUR) entwickelt und vertreibt. Creative Balloons erschließt die Eigenschaften dieser außergewöhnlichen Ballonstrukturen für Plattformkonzepte, die gegenwärtige Dichtigkeitsprobleme im Bereich der Stuhl- und Harnableitung und der invasiven Beatmung lösen. Der Fokus liegt aktuell auf Systemen zur Eindämmung von ausscheidungsbedingter Kontamination beim Patienten. Creative Balloons entwickelt in diesem Kontext insbesondere Drainagetechnik für das Stuhlmanagement bei Intensivpatienten, die durch maximale Dichtigkeit wesentliche Vorteile für Pflege und Hygiene bietet, sowie - durch Zugang zum Kolon und Frühmobilisation - zusätzliche therapeutische Möglichkeiten eröffnet. Ein erstes Produkt vom Typ hygh-tec(R) wird im deutschsprachigen Raum bereits mit großem Erfolg eingesetzt. Creative Balloons wurde 2007 gegründet und ist in Waghäusel bei Heidelberg (Deutschland) ansässig. www.hyghtec.com

Kontakt: Creative Balloons GmbH Frank Gehres, CEO Telefon: +49-7254-4039710 frank.gehres@creativeballoons.de

Medienanfragen: MC Services AG Eva Bauer Telefon: +49-89-210228-80 creative.balloons@mc-services.eu

