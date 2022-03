DGAP-News: creditshelf erwartet für 2022 starkes Umsatzwachstum und EBIT nahe Break-Even (deutsch)

creditshelf erwartet für 2022 starkes Umsatzwachstum und EBIT nahe Break-Even

creditshelf erwartet für 2022 starkes Umsatzwachstum und EBIT nahe Break-Even

* creditshelf erzielt im Geschäftsjahr 2021 deutliches Umsatzwachstum auf 7.251,5 TEUR (Vorjahr: 4.899,2 TEUR)

* Weiter ausgebautes Partnernetzwerk als wesentlicher Wachstumshebel

* In Q4 erstmals positives und auf Gesamtjahressicht deutlich verbessertes EBITDA unterstreicht Skalierungspotenzial

* EBIT bei ordentlichen Abschreibungen auf Vorjahresniveau ebenfalls weiter in Richtung Profitabilität entwickelt

* Prognose für das Geschäftsjahr 2022 mit starkem Umsatzwachstum und EBIT um den Break-Even-Punkt

Frankfurt am Main, 30. März 2022 creditshelf, der führende Finanzierer für digitale KMU-Kredite in Deutschland, veröffentlicht heute seinen Bericht für das Geschäftsjahr 2021.

creditshelf hat sein Wachstum im Geschäftsjahr 2021 deutlich steigern können. Insgesamt wurden 145 (Vorjahr: 110) Kredite mit einem Gesamtvolumen von 166,9 Mio. EUR (Vorjahr: 98,9 Mio. EUR) für den deutschen Mittelstand und aussichtsreiche Wachstumsunternehmen arrangiert. Grund für das hohe Wachstum war ein starkes Partnernetzwerk, das aufgrund einer engen Vernetzung mit creditshelf passende und attraktive Kunden vermittelte. Entsprechend positiv entwickelten sich auch die Umsatzerlöse. Sie lagen mit 7.251,5 TEUR rund 48% über dem Vorjahr (4.899,2 TEUR).

creditshelf-CEO Dr. Tim Thabe kommentiert das Geschäftsjahr 2021: "Das zurückliegende Geschäftsjahr ist ein weiterer Beleg dafür, wie richtig und zeitgemäß die Entscheidung war, auf ein starkes Finanzierungs-Ökosystem zu setzen. Durch enge und breitgefächerte Vertriebspartnerschaften konnten wir beim arrangierten Kreditvolumen einen großen Schritt nach vorne machen. Gleichzeitig hat sich unser Portfolio trotz der anhaltenden Pandemie als sehr robust erwiesen und wir hatten keine übermäßigen Kreditausfälle. All das spricht nicht nur für den wachsenden Bedarf des deutschen Mittelstands an alternativen Finanzierungsquellen, sondern auch für die Qualität unserer technologiegestützten Risikoanalyse. Wir freuen uns darauf, creditshelf im kommenden Geschäftsjahr entsprechend den Bedürfnissen unserer Kunden und Investoren weiterzuentwickeln."

Durch die positive Geschäftsentwicklung und eine stabile Kostenbasis hat sich das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) mit minus 998,6 TEUR im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert (Vorjahr: minus 4.129,1 TEUR). Hierin wird die Skalierungsfähigkeit des Geschäftsmodells deutlich. So konnte creditshelf bei einem reduzierten Gesamtaufwand überproportional wachsen. Das Betriebsergebnis (EBIT) verbesserte sich bei ordentlichen Abschreibungen auf Vorjahresniveau auf minus 2.183,1 TEUR (Vorjahr: minus 5.345,3 TEUR). Neben den verringerten Aufwänden für Marketing und Werbung auf Basis eines fokussierten Marketingansatzes (2021: 783,8 TEUR; 2020: 1.329,6 TEUR) trug vor allen Dingen ein niedrigerer Personalaufwand zur positiven Entwicklung der Aufwendungen bei. Letzterer lag im Geschäftsjahr 2021 bei 5.333,7 TEUR (Vorjahr: 6.024,3 TEUR), worin sich neben einem konstanten Personalbestand niedrigere Aufwendungen für aktienbasierte Mitarbeiter-Anreizprogramme widerspiegeln. Die restlichen sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen mit 2.914,6 TEUR ebenfalls unter dem Niveau des Vorjahres (3036,6 TEUR).

"Auf Basis der im Geschäftsjahr 2021 geschaffenen Grundlage sehen wir uns sehr gut aufgestellt, um im Jahr 2022 den Bedarf des Mittelstands an unbesichertem Fremdkapital zu decken. Während die Corona-Hilfsmaßnahmen voraussichtlich auslaufen werden, stehen die Unternehmen vor großen Herausforderungen in den Bereichen Modernisierung und Digitalisierung. Hier füllen wir als alternativer Finanzierer mit unserem unbesicherten, digitalen und schnell verfügbaren Kreditprodukt eine wichtige Lücke im Finanzierungsmix", erklärt creditshelf-CFO Dr. Daniel Bartsch.

Vor diesem Hintergrund rechnet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2022 mit einem Konzernumsatz von 10 Mio. EUR bis 12 Mio. EUR. Daneben wird auf Konzernebene ein EBIT von minus 0,5 Mio. EUR bis plus 0,5 Mio. EUR erwartet. Der Break-Even auf EBIT-Ebene rückt damit in greifbare Nähe.

Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick

GJ 2021 GJ 2020 In Mio. EUR Volumen angefragter Kredite 1.683,7 1.528,2 Volumen arrangierter Kredite 166,9 98,9

In TEUR Umsatzerlöse 7.251,5 4.899,2 Davon Kreditnehmergebühren 5.344,1 3.391,0 Davon Investoren-, Serviceund Beratungsgebühren 1.907,4 1.508,2 Sonstige Erträge 145,0 940,4 Aktivierte Eigenleistungen 637,0 421,8 Gesamtaufwand 9.032,1 10.390,5 Personalaufwand 5.333,7 6.024,3 Davon für aktienbasierte 464,7 1.038,8 Mitarbeiter-Anreizprogramme Aufwand für Werbung und Marketingmaßnahmen 783,8 1.329,6 Rechtsund Beratungsaufwendungen 770,1 702,0 Fremdleistungen 436,2 448,0 Übrige sonstige Betriebliche Aufwendungen 1.708,3 1.886,6 EBITDA -998,6 -4.129,1 Ordentliche Abschreibungen 1.184,5 1.216,2 EBIT -2.183,- -5.345,3 1 Der vollständige Bericht für das Geschäftsjahr 2021 steht ab heute auf der Investor-Relations-Website ir.creditshelf.com zum Download zur Verfügung.

Kommunikation & IR: creditshelf Aktiengesellschaft Maximilian Franz Leiter Kommunikation & Content Mainzer Landstraße 33a 60329 Frankfurt Tel.: +49 69 348 719 113 ir@creditshelf.com www.creditshelf.com

Über creditshelf ir.creditshelf.com

creditshelf ist der führende Finanzierer für digitale KMU-Kredite in Deutschland. Das im Jahr 2014 gegründete Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main arrangiert bankenunabhängige, flexible Finanzierungslösungen über ein stetig wachsendes Netzwerk. creditshelf verbindet dabei komplementäre Bedürfnisse: Während mittelständische Unternehmer unkompliziert an attraktive Finanzierungsalternativen gelangen, können institutionelle Investoren direkt in den deutschen Mittelstand investieren und Kooperationspartner ihre Klienten als innovative Anbieter neuer Kreditlösungen unterstützen. Den Kern von creditshelfs Geschäftsmodell bilden eine einzigartige, datengestützte Risikoanalyse sowie unbürokratische, schnelle und digitale Prozesse. Dabei kommt die gesamte Wertschöpfungskette aus einer Hand. Über die creditshelf Plattform läuft die Auswahl geeigneter Kreditprojekte, die Analyse der Kreditwürdigkeit potentieller Kreditnehmer, die Bereitstellung eines Kreditscorings sowie das risikoadäquate Pricing. Für diese Dienstleistungen erhält creditshelf sowohl von den Kreditnehmern als auch von den Investoren Gebühren.

creditshelf ist seit 2018 im Prime Standard Segment an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Die Experten des creditshelf-Teams verfügen über jahrelange Erfahrung in der Mittelstandsfinanzierung und sind vertrauensvoller Partner und Visionär für das Unternehmertum von morgen.

Sprache: Deutsch Unternehmen: creditshelf Aktiengesellschaft Mainzer Landstrasse 33a 60329 Frankfurt am Main Deutschland E-Mail: ir@creditshelf.com Internet: www.creditshelf.com

ISIN: DE000A2LQUA5

Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

