DGAP-News: creditshelf: Q3 2021 mit klaren Schritten in Richtung Break-Even (deutsch)

creditshelf: Q3 2021 mit klaren Schritten in Richtung Break-Even

* Deutliches Umsatzwachstum in den ersten 9 Monaten 2021 auf 4.880,9 TEUR (9M 2020: 3.674,5 TEUR)

* Wachsendes Vertriebspartnernetzwerk aus Banken, Beratungs- und Corporate Finance-Unternehmen trägt zu hoher Anfragequalität bei

* Optimierte Kostenbasis und kontinuierliches Volumenwachstum bestätigen Break-Even-Pfad

* Stabile Portfolio Performance unterstreicht Attraktivität der KMU-Assetklasse für Investoren

* Prognose für Gesamtjahr 2021 bestätigt

Frankfurt am Main, 11. November 2021 creditshelf, der führende Finanzierer für digitale KMU-Kredite in Deutschland, veröffentlicht heute seine Zahlen für die ersten 9 Monate des Geschäftsjahres 2021.

creditshelf ist im 3. Quartal 2021 erneut deutlich gewachsen: 110,9 Mio. EUR arrangierte Kredite in den ersten 9 Monaten 2021 (9M 2020: 70,3 Mio. EUR) resultierten in Umsatzerlösen von 4.880,9 TEUR (Vorjahreszeitraum: 3.674,5 TEUR). Dies entspricht einem Umsatzwachstum von 32,8 %. Ein wesentlicher Treiber dieses Erfolgs war der Ausbau des Vertriebspartnernetzwerkes, das mittlerweile über die klassischen Bankenvertriebspartnerschaften hinausgeht. Zu den über 700 Partnern im creditshelf-Netzwerk zählt neben zahlreichen Beratungs- und Corporate Finance-Unternehmen jetzt z.B. auch die Hypoport-Tochtergesellschaft Fundingport GmbH. Weitere Wachstumsimpulse setzen Partnerschaften mit institutionellen Investoren wie der niederländischen FIBR Bank, die über die creditshelf-Plattform Fremdkapital für den deutschen Mittelstand bereitstellen.

creditshelf COO Dr. Daniel Bartsch kommentiert die ersten 9 Monate 2021: "Partnerschaften sind für uns einer der wichtigsten Hebel, über den wir das über unsere Plattform arrangierte Kreditvolumen auf ein neues Level gehoben haben. Die in den ersten 9 Monaten bereitgestellten knapp 111 Mio. EUR für den deutschen Mittelstand unterstreichen die Bedeutung alternativer Finanzierungsquellen. Sie sind gleichzeitig ein starkes Qualitätssignal für unsere Finanzierungspartner, denen wir ein relevantes Volumen an KMU-Assets bei sehr stabiler Portfolioperformance anbieten können."

Auf Basis einer positiven Geschäftsentwicklung und eines konsequenten Sachkostenmanagements halbierte creditshelf die Verluste im Vergleich zu den ersten 9 Monaten 2020. Trotz höherer Regelabschreibungen für immaterielle Vermögensgegenstände verbesserte sich das Betriebsergebnis (EBIT) mit -2.076,1 TEUR deutlich (Vorjahreszeitraum: -4.149,1 TEUR). Der Gesamtaufwand lag trotz des stark gesteigerten arrangierten Kreditvolumens unter Vorjahresniveau. Der Personalaufwand reduzierte sich aufgrund geringerer Aufwendungen für aktienbasierte Mitarbeiter-Anreizprogramme. Der gesunkene Aufwand für Marketing und Werbemaßnahmen reflektiert einen fokussierten Marketingansatz mit effizienten, zielkundenorientierten Kampagnen. Dabei hat creditshelf auf ein verändertes Nachfrageverhalten hervorgerufen durch die umfassenden staatlichen Corona Hilfsmaßnahmen im Markt reagiert und seine Marketingaktivitäten stärker auf bestimmte Branchen und Kanäle konzentriert. Die anderen betrieblichen Aufwandsposten reduzierten sich durch bereits im Geschäftsjahr 2020 initiierte, interne Automatisierung und ein fokussiertes Sachkostenmanagement.

An der am 30. März 2021 im Rahmen des Geschäftsberichts veröffentlichten Prognose hält der Vorstand fest. Unverändert gilt für den Konzernumsatz eine Bandbreite von 6 bis 8 Mio. EUR. Ebenfalls unverändert erwartet der Vorstand ein negatives Konzern-EBIT von minus 3 bis minus 4 Mio. EUR.

Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick

9M 2021 9M 2020 In Mio. EUR Volumen angefragter Kredite 1.160,2 1.248,9 Volumen arrangierter Kredite 110,9 70,3

In TEUR Umsatzerlöse 4.880,9 3.674,5 Davon Kreditnehmergebühren 3.606,8 2.496,4 Davon Investoren-, Serviceund Beratungsgebühren 1.274,1 1.178,1 Sonstige Erträge 45,5 510,7 Aktivierte Eigenleistungen 488,3 312,7 Gesamtaufwand 6.539,2 7.770,0 Personalaufwand 4.064,3 4.467,1 Davon für aktienbasierte 421,6 681,1 Mitarbeiter-Anreizprogramme Aufwand für Werbung und Marketingmaßnahmen 526,2 1.128,5 Rechtsund Beratungsaufwendungen 544,3 583,6 Fremdleistungen 235,8 354,5 Übrige sonstige Betriebliche Aufwendungen 1.168,6 1.236,3 EBITDA -1.124,- -3.272,- 5 1 Ordentliche Abschreibungen 951,6 877,1 EBIT -2.076,- -4.149,- 1 1 Die vollständige Mitteilung zu den ersten 9 Monaten 2021 steht ab heute auf der Investor Relations Website ir.creditshelf.com zum Download zur Verfügung.

Aktuelle Investor Relations Termine 2021

11. November 2021 Veröffentlichung Quartalsmitteilung Q3 2021 22. November 2021 Deutsches Eigenkapitalforum, Präsentation & 1-on-1s, Frankfurt/ Main

Über creditshelf

creditshelf ist der führende Finanzierer für digitale KMU-Kredite in Deutschland. Das im Jahr 2014 gegründete Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main arrangiert bankenunabhängige, flexible Finanzierungslösungen über ein stetig wachsendes Netzwerk. creditshelf verbindet dabei komplementäre Bedürfnisse: Während mittelständische Unternehmer unkompliziert an attraktive Finanzierungsalternativen gelangen, können institutionelle Investoren direkt in den deutschen Mittelstand investieren und Kooperationspartner ihre Klienten als innovative Anbieter neuer Kreditlösungen unterstützen. Den Kern von creditshelfs Geschäftsmodell bilden eine einzigartige, datengestützte Risikoanalyse sowie unbürokratische, schnelle und digitale Prozesse. Dabei kommt die gesamte Wertschöpfungskette aus einer Hand. Über die creditshelf Plattform läuft die Auswahl geeigneter Kreditprojekte, die Analyse der Kreditwürdigkeit potentieller Kreditnehmer, die Bereitstellung eines Kreditscorings sowie das risikoadäquate Pricing. Für diese Dienstleistungen erhält creditshelf sowohl von den Kreditnehmern als auch von den Investoren Gebühren.

creditshelf ist seit 2018 im Prime Standard Segment an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Die Experten des creditshelf-Teams verfügen über jahrelange Erfahrung in der Mittelstandsfinanzierung und sind vertrauensvoller Partner und Visionär für das Unternehmertum von morgen.

