DGAP-News: CSR-KOMMENTAR Nr. 7/2020: Müssen wir unseren Lebensstil überdenken? (deutsch)

CSR-KOMMENTAR Nr. 7/2020: Müssen wir unseren Lebensstil überdenken?

Während wir in den vergangenen Jahren das sog. "Sommerloch" gerne zu der einen oder anderen Buchvorstellung genutzt haben, wollen wir Ihnen in diesem Jahr eine Link-Sammlung anbieten. Wir haben dabei gezielt nach Texten und Projekten Ausschau gehalten, die sich grundsätzlich mit der Frage des Lebensstils befassen, statt die jetzigen Verhältnisse einfach als ein möglichst schnell abzustellendes Übel zu betrachten und flugs zum Status quo ante zurückzukehren.

Dadurch, dass einige für selbstverständlich und unvergänglich gehaltene Errungenschaften (z.B. ständige Verfügbarkeit von Waren aller Art) plötzlich (wenn auch nur temporär) nicht mehr da waren, haben inzwischen auch "ganz normale" Menschen ihren "Way of Life" überdacht und sind andere Wege gegangen. Mit dem Fahrrad zu fahren statt sich in eine überfüllte S-Bahn zu drängen könnte sich z.B. als eine Gewohnheit herausstellen, die man auch "nach Corona" beibehalten möchte.

Wir haben daher gezielt nach Publikationen Ausschau gehalten, die sich mit einer anderen Art zu leben beschäftigen.

Vielleicht haben auch Sie in der Krise Erfahrungen machen können, die Sie mit uns teilen möchten.

Hier geht es zum aktuellen CSR-KOMMENTAR: https://csr-beratungsgesellschaft.de/csr-kommentare.html

Hier geht es zu den CSR-FONDS: https://csr-beratungsgesellschaft.de/csr-investmentsfonds.html

Weitere Informationen zu uns und unseren Fonds finden Sie auf unserer Website: https://csr-beratungsgesellschaft.de/unternehmen_start.html

Über CSR Beratungsgesellschaft

Die CSR Beratungsgesellschaft ist eine unabhängige und inhabergeführte Vermögensverwaltung mit Sitz in Hofheim am Taunus. Antizyklisches Handeln im Stile der Deutschen Bundesbank ist das Credo der CSR, die für ihre Kunden Vermögenswerte von zurzeit 2 Mrd. Euro betreut.

Die vermögensverwaltenden Publikumsfonds der CSR zeichnen sich durch exzellente Ertrags- zu Risikoverhältnisse aus. Unternehmer, Privatpersonen, Kommunen, Pensionskassen und Stiftungen, für die die Sicherheit ihrer Geldanlagen höchste Priorität hat, sind hier bestens aufgehoben.

°