DGAP-News: CSR-KOMMENTAR Nr. 7/2021: Das Rentenproblem eskaliert in Zeiten des Nullzinses (deutsch)

CSR-KOMMENTAR Nr. 7/2021: Das Rentenproblem eskaliert in Zeiten des Nullzinses

^ DGAP-News: CSR Beratungsgesellschaft mbH / Schlagwort(e): Fonds/Marktbericht CSR-KOMMENTAR Nr. 7/2021: Das Rentenproblem eskaliert in Zeiten des Nullzinses

13.08.2021 / 11:37 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Nur wenige Bürger/innen können sich heutzutage der Frage nach einer sinnvollen und tragfähigen Altersabsicherung entziehen. Spätestens der Rückzug einer der größten deutschen Fondsgesellschaften aus den Riester-Produkten zeigt, dass ein "Weiter so" keine Lösung ist. Die Politiker/innen und Wissenschaftler/innen haben sich dieses Themas nun endlich in der Breite angenommen und schaffen (hoffentlich) die Voraussetzungen für eine notwendige gesellschaftliche Diskussion über neue Wege und Lösungen - und wer diese am Ende bezahlt.

Der Autor des aktuellen CSR-Kommentars versucht, den Weg des deutschen Rentensystems der letzten 70 Jahre sowie einen Vergleich zu unserem Nachbarland Schweiz und den möglichen Alternativen zu skizzieren.

Hier geht es zum aktuellen CSR-KOMMENTAR: https://csr-beratungsgesellschaft.de/csr-kommentare.html

Über CSR Beratungsgesellschaft

Die CSR Beratungsgesellschaft ist eine unabhängige und inhabergeführte Vermögensverwaltung mit Sitz in Hofheim am Taunus. Seit ihrer Gründung Anfang des Jahres 2008 verfolgt die CSR Beratungsgesellschaft eine werteorientierte Anlagestrategie für ihre Mandate und CSR-Publikumsfonds, welche die wichtigsten ESG-Kriterien berücksichtigt. Die CSR betreut für ihre Kunden Vermögenswerte von zurzeit ca. 1,6 Mrd. Euro.

Die Publikumsfonds der CSR zeichnen sich in der Historie durch exzellente Ertrags- zu Risikoverhältnissen aus. Unternehmer, Privatpersonen, Kommunen, Pensionskassen und Stiftungen deren Sicherheitsbedürfnis wir insoweit gerecht werden können, sind bestens bei uns aufgehoben.

Weitere Informationen zur CSR Beratungsgesellschaft mbH finden Sie auf unserer Website: https://csr-beratungsgesellschaft.de/unternehmen_start.html

Ihr persönlicher Ansprechpartner:

CSR Beratungsgesellschaft mbH Herr Ulrich Zorn E-Mail: ulrich.zorn@csr-beratungsgesellschaft.de Tel.: +49 6192 - 977 00 16

13.08.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1226384 13.08.2021

°