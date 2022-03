DGAP-News: CTS EVENTIM gewinnt Stararchitekt Sir David Chipperfield für die Gestaltung der neuen Arena in Mailand (deutsch)

CTS EVENTIM gewinnt Stararchitekt Sir David Chipperfield für die Gestaltung der neuen Arena in Mailand

CTS EVENTIM gewinnt Stararchitekt Sir David Chipperfield für die Gestaltung der neuen Arena in Mailand

* Arena mit elliptischer Grundform und drei "schwebenden" metallischen Ringen

* Projekt voll im Zeitplan

* CTS EVENTIM CEO Klaus-Peter Schulenberg: "David Chipperfields spektakuläres Design erhöht Anziehungskraft der Arena erheblich"

Mailand, 10. März 2022. CTS EVENTIM, einer der führenden internationalen Ticketing- und Live Entertainment-Anbieter, hat den britischen Stararchitekten Sir David Chipperfield und sein Büro für die Gestaltung ihrer neuen Arena in Mailand gewonnen. Italiens künftig größte und modernste Multifunktionshalle verspricht damit auch zu einem weltweit beachteten architektonischen Glanzstück zu werden. Mit Bau und Betrieb der Arena erweitert CTS EVENTIM ihr Portfolio internationaler Top-Spielstätten, zu denen unter anderem die LANXESS Arena in Köln und das EVENTIM Apollo in London zählen.

Nach der geplanten Fertigstellung im Herbst 2025 bietet die Arena bis zu 16.000 Menschen Platz und verfügt zudem mit der Piazza über ein mehr als 10.000 Quadratmeter großes Außengelände für Open-Air-Veranstaltungen. Der Baubeginn ist für Herbst 2022 vorgesehen. Die Arena eröffnet ihre Spielzeit mit den Olympischen Winterspielen Anfang 2026. Danach übernimmt CTS EVENTIM den Betrieb.

Die Arena entsteht in Zusammenarbeit von David Chipperfield Architects mit dem internationalen Planungs- und Beratungsunternehmen Arup und ist Teil des Stadtentwicklungsprojekts Milano Santa Giulia, nur wenige Kilometer vom Stadtzentrum der norditalienischen Wirtschaftsmetropole entfernt. Zu den jüngeren Hauptwerken Chipperfields zählen unter anderem die 2021 abgeschlossene Grundinstandsetzung der Neuen Nationalgalerie sowie die James-Simon-Galerie auf der Museumsinsel in Berlin.

Die neue Mailänder Arena zeichnet sich durch eine charakteristische elliptische Grundform aus. Sie erhebt sich auf einem erhöhten Podest in Gestalt dreier unterschiedlich hoher, gleichsam übereinander schwebender Ringe. Tagsüber prägen Aluminiumröhren und nachts leuchtende LED-Streifen großflächiger Medienelemente ihre besondere Anmutung. In ihren Zwischenräumen und mit dem Boden sind die Ringe durch leichte, transparente Glasbänder verbunden. Zur Piazza hin kragen die Ringe unregelmäßig aus, was dem Gebäude seine dynamische und unverwechselbare Form verleiht.

Im Inneren der Arena befinden sich über dem Parkett zwei Ränge sowie eine Premium-Ebene mit Lounges und Sky-Boxen. Alle Plätze sind über großzügige Lobbys auf allen Ebenen zugänglich, ebenso wie Gastronomie und Serviceeinrichtungen. Im Sockel und in einem Parkhaus, das sich aus dem Sockel entwickelt und das Grundstück im Norden abschließt, befinden sich insgesamt mehr als 2.750 Pkw-Stellplätze. Das Nachhaltigkeitskonzept umfasst neben Maßnahmen zu einem minimierten Ressourcenverbrauch und CO2-Ausstoß auch Photovoltaikanlagen auf dem Dach, deren vor Ort erzeugte Energie den Bedarf des energiesparend gestalteten Gebäudes weitgehend deckt.

Architekt Sir David Chipperfield sagte: "Wir sind sehr erfreut über die Einladung, zusammen mit unserem Partner Arup das Design für die neue Arena in Santa Giulia zu entwickeln. Wir glauben, dass sie für Mailand nicht nur ein wichtiger Veranstaltungsort sein wird, sondern dass das Gebäude und die neue Piazza zur physischen Qualität dieser wichtigen Stadtentwicklung beitragen werden. Wir freuen uns darauf, hier eine neue Destination in der schönen Stadt Mailand entstehen zu sehen."

Klaus-Peter Schulenberg, CEO von CTS EVENTIM, betonte: "Wir sind von den Entwürfen David Chipperfields sehr begeistert, denn sie machen die Arena absolut einzigartig und schon von weitem an ihrer Silhouette erkennbar. Jeder Veranstaltungsbesuch wird so zu einem hautnahen Erlebnis moderner Spitzenarchitektur, was die Anziehungskraft der Arena noch einmal erheblich steigert. Genauso freuen wir uns, voll im Zeitplan des Projekts zu liegen. Wir bauen diese spektakuläre Arena nicht nur in Mailand, sondern vor allem auch für Mailand. Und wir wollen die Menschen in Stadt und Region keinesfalls länger darauf warten lassen als nötig."

Gemessen am Umsatz ist Italien nach Deutschland der zweitgrößte Markt von CTS EVENTIM. Vor Beginn der Corona-Pandemie wurden dort 2019 in den Segmenten Ticketing und Live Entertainment rund 271 Mio. Euro erwirtschaftet.

Über CTS EVENTIM CTS EVENTIM ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. Vor Ausbruch der Corona-Pandemie wurden pro Jahr rund 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören außerdem zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane", "Southside" oder "Lucca Summer". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die K.B. Hallen in Kopenhagen, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London. Die CTS Eventim AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und gegenwärtig Mitglied des MDAX, die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt derzeit mehr als EUR 6 Milliarden. Vor dem Hintergrund weitreichender Verbote und Einschränkungen von Veranstaltungen durch die Corona-Pandemie erwirtschaftete der Konzern 2020 in 21 Ländern einen Umsatz von 256,8 Mio. Euro, nach mehr als 1,4 Mrd. Euro im Jahr zuvor.

