DGAP-News: CTS EVENTIM steigt in den Ticketing-Markt Nordamerikas ein (deutsch)

CTS EVENTIM steigt in den Ticketing-Markt Nordamerikas ein

* Neue Plattform eventim.com startet Vorverkauf am 26. September

* Alternative zu dominierenden Anbietern als Ziel

* CEO Klaus-Peter Schulenberg: "Mit eventim.com sind wir bestmöglich positioniert, um am Neustart des Live Entertainments in Nordamerika teilzuhaben."

München, 24. September 2021. CTS EVENTIM, einer der führenden internationalen Ticketing- und Live Entertainment-Anbieter, steigt in den nordamerikanischen Ticketing-Markt ein und treibt damit auch in diesem Unternehmenssegment seine internationale Expansion voran. Vom 26. September an werden erstmals Tickets über die Plattform eventim.com vertrieben. Ziel ist, eine Alternative zu den derzeit dominierenden Anbietern in den USA und Kanada zu etablieren.

Klaus-Peter Schulenberg, CEO von CTS EVENTIM: "Nordamerika ist für Live Entertainment und Ticketing der attraktivste Markt der Welt. Mit eventim.com sind wir bestmöglich positioniert, am dortigen Neustart teilzuhaben. Die Vermarktung von Tickets für Big Apple Circus ist ein erster Schritt. Wir sprechen bereits mit potentiellen Partnern und Kunden, um ihnen unsere leistungsstarken Ticketing-Systeme künftig zur Verfügung zu stellen."

CTS EVENTIM hatte bereits im vergangenen Jahr mit dem US-Veranstalter Michael Cohl das Joint Venture EMC Presents gegründet, um internationale Spitzenkünstler auf die Bühnen der USA und Kanadas zu bringen. So wurden für die Nordamerika-Tour der legendären Band Genesis, die Mitte November in Chicago startet, in kürzester Zeit mehr als 300.000 Eintrittskarten verkauft.

Im Sommer ging überdies EVENTIM LIVE ASIA an den Start. Die neue Gesellschaft mit CEO Jason Miller konzentriert sich von Singapur aus auf die dynamisch wachsenden Live Entertainment-Märkte von China, Japan, Südkorea, Singapur, Hongkong, Taiwan, Indonesien, Thailand, Vietnam, Malaysia und den Philippinen.

CTS EVENTIM ist mit mehr als 250 Millionen verkauften Tickets für rund 800.000 Events pro Jahr vor Beginn der Corona-Pandemie weltweit zweitgrößter Anbieter von Ticketing-Lösungen und die Nummer eins in Europa. Mit Webshops und Vertriebssystemen ist das Unternehmen in mehr als 20 Ländern vertreten. CTS EVENTIM war exklusiver Ticketing-Partner der Olympischen Spiele 2006, 2014 und 2016, der Fußball-WM 2006 und vieler anderer internationaler Sport-Großveranstaltungen.

Über CTS EVENTIM CTS EVENTIM ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. Vor Ausbruch der Corona-Pandemie wurden pro Jahr rund 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören außerdem zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane", "Southside" oder "Lucca Summer". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die K.B. Hallen in Kopenhagen, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London. Die CTS Eventim AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und gegenwärtig Mitglied des MDAX. Vor dem Hintergrund weitreichender Verbote und Einschränkungen von Veranstaltungen durch die Corona-Pandemie erwirtschaftete der Konzern 2020 in 21 Ländern einen Umsatz von 256,8 Mio. Euro, nach mehr als 1,4 Mrd. Euro im Jahr zuvor.

