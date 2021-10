DGAP-News: CTS EVENTIM übernimmt Mehrheit an Digitalisierungs-Experten simply-X (deutsch)

CTS EVENTIM übernimmt Mehrheit an Digitalisierungs-Experten simply-X

CTS EVENTIM übernimmt Mehrheit an Digitalisierungs-Experten simply-X

* Marktposition bei innovativen Einlasskontroll-Systemen gestärkt

* Leistungsspektrum von CTS EVENTIM um neue digitale Lösungen erweitert

* COO Alexander Ruoff: "Mit simply-X verlängern wir unsere Wertschöpfungskette ein weiteres Mal"

München/Bad Gandersheim, 7. Oktober 2021. CTS EVENTIM, einer der führenden internationalen Ticketing- und Live Entertainment-Anbieter, hat die Mehrheit an dem Soft- und Hardwareentwickler simply-X übernommen. Damit stärkt das Unternehmen seine Position bei innovativen Lösungen zur Einlasskontrolle und erweitert das Angebotsspektrum um leistungsstarke digitale Gesamtsysteme.

Mit über 20 Jahren Erfahrung zählt simply-X zu den führenden deutschen Anbietern von Produkten rund um das Veranstaltungsmanagement. Die Palette umfasst neben Kontroll-, Bezahl-, Bestell- und Kundenbindungslösungen auch Hardware wie Scan-Säulen und Drehkreuze. Mit simply-X erweitert CTS EVENTIM sein bisheriges Angebot zur Einlasskontrolle, EVENTIM.Access. Die Lösungen sind bei zahlreichen renommierten Kunden im Einsatz, wie etwa dem Berliner Olympiastadion, dem Frankfurter Deutsche Bank Park oder dem Hockenheimring.

Alexander Ruoff, Chief Operating Officer von CTS EVENTIM, kommentiert: "Wir freuen uns sehr, unseren Kunden jetzt noch umfassender als bisher aus einer Hand Leistungen rund um die Veranstaltungsorganisation liefern zu können. Damit verlängern wir ein weiteres Mal unsere Wertschöpfungskette."

Matthias Bode, CEO von simply-X, fügte hinzu: "Wir sind stolz darauf, nun gemeinsam mit CTS EVENTIM weiter wachsen zu können. Unsere Lösungen arbeiten mit denen von CTS EVENTIM schon bei sehr vielen Kunden erfolgreich zusammen und werden künftig noch einfacher miteinander kombinierbar sein. Zugleich wird simply-X seine Eigenständigkeit beibehalten, um auch anderen Partnern weiterhin bei der Digitalisierung helfen zu können."

Über CTS EVENTIM CTS EVENTIM ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. Vor Ausbruch der Corona-Pandemie wurden pro Jahr rund 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören außerdem zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane", "Southside" oder "Lucca Summer". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die K.B. Hallen in Kopenhagen, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London. Die CTS Eventim AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und gegenwärtig Mitglied des MDAX. Vor dem Hintergrund weitreichender Verbote und Einschränkungen von Veranstaltungen durch die Corona-Pandemie erwirtschaftete der Konzern 2020 in 21 Ländern einen Umsatz von 256,8 Mio. Euro, nach mehr als 1,4 Mrd. Euro im Jahr zuvor.

