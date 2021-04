DGAP-News: cyan AG: Covid-19 bremste das Wachstum der cyan AG im Geschäftsjahr 2020 (deutsch)

cyan AG: Covid-19 bremste das Wachstum der cyan AG im Geschäftsjahr 2020

cyan AG: Covid-19 bremste das Wachstum der cyan AG im Geschäftsjahr 2020

29.04.2021

München, 29. April 2021 - Das Geschäftsjahr 2020 war, wie für viele Unternehmen und Menschen, ein außergewöhnliches und mit vielen Unsicherheiten, aber auch neuen Erkenntnissen geprägtes Jahr. Die globale Ausbreitung der Covid-19 Pandemie legte national und auch international das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben weitgehend still und führte zu einer signifikanten Stagnation der Weltwirtschaft. Auch unser Unternehmen war einer gravierenden Belastungsprobe ausgesetzt, konnte jedoch trotz Pandemie einige wichtige Fortschritte mit bestehenden und neuen Partnern erreichen, auch wenn diese langsamer waren als zunächst geplant.

Trotz der außergewöhnlichen wirtschaftlichen Umstände konnten wir ein respektables Ergebnis erzielen. Die Gesamterträge betrugen im Jahr 2020 25,4 Mio. nach EUR 32,5 Mio. im Vorjahr.

Das EBITDA lag im Geschäftsjahr 2020 bei EUR - 5,1 Mio. (2019: EUR 11,7 Mio.) und wurde stark von Einmaleffekten in der Höhe von EUR 9,3 Mio. belastet, welche unter anderem Wertberichtigungen auf Forderungen von EUR 4,8 Mio. im Zuge der Wirecard-Insolvenz umfassen.

Die Kennzahlen des abgelaufenen Geschäftsjahres stellen sich wie folgt dar:

in EUR Mio. GJ 2020 GJ 2019 Ertragskennzahlen Gesamterträge 25,4 32,5 EBITDA -5,1 11,7 EBIT -11,0 5,5 EBIT-Marge -52 % 21 % Konzernergebnis -9,3 4,5 Ergebnis je Aktie -0,95 0,49

Segmentkennzahlen GJ 2020 GJ 2019 Umsatz BSS/OSS 18,2 18,4 Umsatz Cybersecurity 3,1 8,3 EBITDA BSS/OSS 8,4 11,5 EBITDA Cybersecurity -11,3 3,7

Kapitalflusskennzahlen GJ 2020 GJ 2019 Operativer Cashflow -8,7 -5,8 Investitionscashflow -0,8 0,5 Finanzierungscashflow 1,8 11,8

Bilanzkennzahlen 31.12.2020 31.12.2019 Bilanzsumme 96,3 99,3 Eigenkapital 72,7 82,2 Nettoverschuldung 7,3 -5,1 Bei einigen Integrationsprojekten konnten deutliche Fortschritte verzeichnet werden. Nachdem bei Orange Frankreich Anfang des Jahres die Softwarelösung übergeben worden war, wurde die technische Testphase abgeschlossen und das "Friendly Customer Testing", ein Early-Access-Programm mit einer vierstelligen Zahl an interessierten Kunden, in Vorbereitung für den kommerziellen Launch begonnen. Wie geplant ist Orange Frankreich im April 2021 in den kommerziellen Regelbetrieb übergegangen. Zusätzlich wurden detaillierte Gespräche und Verhandlungen mit weiteren Orange Landesgesellschaften aufgenommen, bei denen, aufgrund der weniger komplexen Netzwerkumgebung, eine schnellere Umsetzung erwartet wird.

Zusätzlich wurden im zurückliegenden Geschäftsjahr weitere Partnerschaften abgeschlossen. So konnte in der Zusammenarbeit mit Aon der Upload der Aon CySec-App in den Google Play Store und den Apple App Store erfolgen. Im Mai 2020 wurde eine Partnerschaft mit MobiFone, Mitglied der MobiFone Group, eines der größten Telekommunikationsunternehmen in Vietnam, über die cyan-Kinderschutzlösungen vereinbart. Bei der Vertragsverlängerung mit Magenta (vormals T-Mobile Austria) wurde eine substanzielle Verbreiterung des potenziellen Kundenkreises um mehrere Hunderttausend Endkunden festgelegt und im Juli 2020 gelang der cyan AG ein wichtiger Vertragsabschluss über 83 Mio. Endkundenlizenzen mit Virgin Mobile für die Länder Mexiko, Kolumbien und Chile.

Darüberhinaus konnte im zweiten Halbjahr ein Vertrag mit SMARTEL fixiert und im Dezember eine Partnerschaft mit der US-amerikanischen Secure64 zur Entwicklung von 360-Grad-Sicherheitslösungen im Bereich der DNS-Technologie bekanntgegeben werden. Im Januar 2021 wurde zudem eine Verlängerung der Partnerschaft mit Grameenphone in Bangladesch um mindestens weitere fünf Jahre kommuniziert.

Frank von Seth, CEO der cyan AG: "Das Jahr 2020 war wegweisend für unser Unternehmen. Die kurzfristigen Ziele ließen sich aufgrund der Pandemie, wie für viele andere Unternehmen auch, nicht im vollen Umfang erreichen. Dennoch haben sich für uns auch neue Chancen und Märkte eröffnet, die es mittelfristig zu nutzen gilt. Trotz einiger Verzögerungen konnten wir wichtige Erfolge bei Integrationsprojekten und neuen Partnerschaften erzielen. Dadurch profitieren wir in Zukunft von deutlich steigenden wiederkehrenden Umsätzen. Zudem haben wir uns mit der Begebung eines Wandelanleiheprogramms im Gesamtvolumen von bis zu EUR 8,4 Mio. einiges an zusätzlichem finanziellem Spielraum geschaffen. Auf diese Weise werden wir weiter in unsere Technologie und unsere Marke investieren können."

Angesichts der belastbaren Projektpipeline, blickt der Vorstand insgesamt vorsichtig optimistisch ins neue Geschäftsjahr. Nachdem mit Virgin Mobile im Vorjahr ein sehr großer Lizenzvertrag einmalig abgeschlossen wurde, der sich voraussichtlich in 2021 in dieser Form nicht wiederholen wird, geht der Vorstand für 2021 derzeit von einem Umsatz in Höhe des Vorjahres aus, allerdings mit einem deutlich gestiegenen Anteil aus dem Cybersecurity Segment und damit der jährlich wiederkehrenden Umsätze.

Der Geschäftsbericht steht unter https://ir.cyansecurity.com/de/publikationen/ zum Download zur Verfügung.

Über cyan

Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein führender, weltweit aktiver Anbieter von intelligenten IT-Sicherheitslösungen und Telekom-Services mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Hauptgeschäftsbereiche der Gesellschaft sind Cybersecurity-Lösungen für Endkunden von Mobil- und Festnetzinternetanbietern (MNO), virtuellen Mobilfunkanbietern (MVNO) sowie Banken und Versicherern. Die Lösungen von cyan werden in die Infrastruktur des Geschäftspartners integriert und dann unter seinem Namen ("white labeled") an dessen Endkunden angeboten ("B2B2C").

Heute zählt die Unternehmensgruppe mehr als 50 internationale Kunden, über die Produkte von cyan an mehr als 50 Millionen Endkunden vertrieben werden. Dabei kann cyan ein Angebot entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Plattform, Datenoptimierung bis hin zur Cybersicherheit bieten. Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. Im Dezember 2018 hat cyan einen globalen Gruppenvertrag mit Orange im Zuge eines internationalen Ausschreibungsverfahren für sich gewinnen können. cyans Kooperationspartner sind unter anderem der weltweit führende Versicherungsbroker Aon wie auch der Telekomkonzern Magenta.

Weitere Informationen stehen unter www.cyansecurity.com bereit.

cyan AG Investorenkontakt:

cyan AG Tel. +49 89 71042 2073 E-Mail: ir@cyansecurity.com

cyan AG Pressekontakt:

Better Orange IR & HV AG Tel. +49 89 88 96 906 17 E-Mail: anita.schneider@better-orange.de

