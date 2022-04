DGAP-News: cyan AG: cyans MVNO-Plattform (BSS/OSS) zur Erweiterung des digitalen Portfolios um mobile Konnektivität durch LIWA ausgewählt (deutsch)

cyan AG: cyans MVNO-Plattform (BSS/OSS) zur Erweiterung des digitalen Portfolios um mobile Konnektivität durch LIWA ausgewählt

^ DGAP-News: cyan AG / Schlagwort(e): Sonstiges cyan AG: cyans MVNO-Plattform (BSS/OSS) zur Erweiterung des digitalen Portfolios um mobile Konnektivität durch LIWA ausgewählt

04.04.2022 / 16:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

cyans MVNO-Plattform (BSS/OSS) zur Erweiterung des digitalen Portfolios um mobile Konnektivität durch LIWA ausgewählt

München, 4. April 2022 - Die cyan AG (XETR: CYR), ein führender europäischer und weltweit tätiger Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen und BSS/OSS-Plattformdiensten für die Telekommunikationsindustrie, wurde von LIWA SAS, einem führenden kolumbianischen Multi-Service-Unternehmen und Teil der T-Valley Group von Mauricio Hoyos, ausgewählt ihre BSS/OSS-Plattform bereitzustellen. Diese ermöglicht MVNOs (Mobile Virtual Network Operator), über einen Cloud-basierten Service-Hub zu operieren, der für innovative und kostensensitive Geschäfte optimiert ist, wodurch flexible Geschäftsmodelle vereinfacht werden. LIWA hat heute sein mobiles Produktangebot gestartet.

Die Seamless BSS/OSS & MVNE-Plattform von cyan bietet eine sofort einsatzbereite One-Stop-Shop-Lösung für MVNOs, die maximale Unabhängigkeit von Host-Betreibern anstreben. Das innovative Design bietet eine vollständige End-to-End-Unterstützung von der Integration in das Mobilfunknetz, Produktmanagement, Echtzeit-Abrechnung bis hin zur Kundenbetreuung und dem digitalen Customer Experience Management. Damit sich MVNOs vollkommen auf ihre Vertriebs- und Marketingaktivitäten konzentrieren können, bietet cyan Managed Services sowie Business Operations Support über weltweit verfügbare Cloud-basierte Hubs.

Carlos Herrada, CEO und Gründer von LIWA: "Als Multi-Service-Unternehmen, das Unternehmen virtuelle Telefonie und mobile Marketinglösungen anbietet, aber auch Haushalte und Menschen mit umweltschonenden Energiedienstleistungen und Glasfaser-Internet versorgt, fügen wir unserem Produktportfolio nun ein wichtiges Element hinzu: die Mobiltelefonie. Auf diese Weise können wir in Kolumbien eine neue Verbindung von Marketing und Kommunikation schaffen."

Edison Diaz, Director für Lateinamerika bei cyan: "Unsere komplette BSS/OSS-Lösung ist auf Kosten, Skalierbarkeit und Konsistenz optimiert und beinhaltet alle Werkzeuge, um einen MVNO zu betreiben, der in der Lage ist, schnell auf Kundenbedürfnisse zu reagieren und neue Dienste auf den Markt zu bringen. Wir freuen uns daher, erneut als Technologiepartner ausgewählt worden zu sein, was unsere marktführende Position in Lateinamerika mit einem erstklassigen Service auf unseren Plattformen stärkt."

Über LIWA

LIWA ist ein Multi-Service-Unternehmen für Telekommunikation, erneuerbare Energien und IoT. Wir bringen Solarenergie und Internet in ländliche, schwer zugängliche Gebiete, in denen es keinen oder nur eine schlechte Anbindung gibt. Wir haben ein Ökosystem geschaffen, in dem wir Energie, Internet, Technologie und Datenanalyse vereinen, um den Nutzern einen effizienten und intelligenten Service zu bieten. Wir haben ein robustes Ökosystem, das für die Bereitstellung von Diensten in nicht angeschlossenen Gebieten und in Unternehmen zuständig ist, die einen Teil ihrer Energie von der Sonne beziehen und Teil der Digitalisierung sein wollen.

Wir wurden digital geboren, wir leben digital. LIWA bedeutet Zugang und Verbindung. LIWA ist der Ort, an dem Zweck und Innovation zusammentreffen. In einer digitalisierten Ära demokratisieren wir den Zugang zu den grundlegendsten Dienstleistungen für Menschen und Unternehmen durch Dezentralisierung, um unseren Kunden das Werkzeug an die Hand zu geben, das ihre Welt verändern wird. Wir haben unser wirkungsvolles Multi-Service-Unternehmen Cellvoz integriert, das Unternehmen dabei hilft, ihre Kommunikation auf mehreren Ebenen zu transformieren, von der internen Kommunikation der Mitarbeiter bis zur Kommunikation mit Kunden, Partnern und Interessenten.

Über cyan Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein führender, weltweit aktiver Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen und Plattformen (BSS/OSS) für Telekomunternehmen mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Hauptgeschäftsbereiche der Gesellschaft sind IT-Sicherheitslösungen für Endkunden von Mobil- und Festnetzinternetanbietern (MNO, ISP), virtuellen Mobilfunkanbietern (MVNO) sowie Finanzdienstleistern. Die Lösungen von cyan werden als White-Label-Produkt in die Infrastruktur der Geschäftspartner integriert, welche diese dann in einem B2B2C-Modell, unter der eigenen Marke ihren Endkunden anbieten.

Heute zählt die Unternehmensgruppe zahlreiche internationale Kunden, über die Produkte von cyan an über Endkunden vertrieben werden. Dabei kann cyan ein Angebot entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Plattform, Datenoptimierung bis hin zur Cybersicherheit bieten. Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. cyans Kunden sind neben Orange unter anderem Claro Chile (América Móvil Group), dtac (Telenor Group) und der Telekomkonzern Magenta (T-Mobile). Mehr Informationen unter: www.cyansecurity.com

04.04.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: cyan AG Theatinerstraße 11 80333 München Deutschland Internet: www.cyansecurity.com

ISIN: DE000A2E4SV8

WKN: A2E4SV Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1319741

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1319741 04.04.2022

°