DGAP-News: cyan AG schließt virtuelle Hauptversammlung erfolgreich ab (deutsch)

cyan AG schließt virtuelle Hauptversammlung erfolgreich ab

24.06.2021

cyan AG schließt virtuelle Hauptversammlung erfolgreich ab

- Alle Tagesordnungspunkte angenommen

- Verstärkung des Aufsichtsrats durch Wahl von Trevor Traina und Alexandra Reich

- Aktienoptionsprogramm beschlossen

München, 24. Juni 2021 - Vorstand und Aufsichtsrat der cyan AG haben auf der virtuellen Hauptversammlung von den Aktionären große Zustimmung erhalten. Alle zur Beschlussfassung stehenden Tagesordnungspunkte wurden mit klarer Mehrheit angenommen. Insgesamt waren 67,85% Prozent des eingetragenen Grundkapitals vertreten.

Neben der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, sowie der Wahl des Wirtschaftsprüfers, stimmte die Hauptversammlung der Schaffung eines neuen genehmigten sowie bedingten Kapitals bei gleichzeitiger Reduktion der bestehenden Ermächtigungen zu. Ebenfalls wurde die Zustimmung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen sowie die Gewährung von Bezugsrechten im Rahmen eines Aktienoptionsprogramm 2021 erteilt. Die Erfolgsziele hierfür liegen bei einem Aktienkurs von EUR 40,00 und EUR 150,00.

Darüber hinaus wurden Veränderungen im Kontrollgremium beschlossen. Alexander Schütz wurde von der Hauptversammlung in den Aufsichtsrat gewählt. Damit wurde die bereits erfolgte gerichtliche Bestellung, welche auf das Ausscheiden von Volker Rofalski zum 31. Dezember 2020 folgte, bestätigt. Zudem wurde eine Satzungsänderung verabschiedet, um den Aufsichtsrat von drei auf fünf Mitgliedern zu erweitern. Diese Erweiterung wird erst mit Eintragung in das Handelsregister der Gesellschaft wirksam. Alexandra Reich und Trevor Traina wurden neu in den Aufsichtsrat gewählt.

Frank von Seth, CEO der cyan AG:. "Wir sind glücklich darüber, dass wir neben Alexander Schütz und den bestehenden Aufsichtsratsmitgliedern auch so erfahrene und erfolgreiche Unternehmerpersönlichkeiten wie Alexandra Reich und Trevor Traina im Aufsichtsrat begrüßen dürfen. Der gesamte Vorstand der cyan AG freut sich sehr auf die zukünftige Zusammenarbeit. Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam das große Potential unserer Gesellschaft heben werden."

Die Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 2021 können unter https://ir.cyansecurity.com/de/publikationen/ eingesehen werden.

Über cyan

Die cyan AG ist ein führender, weltweit aktiver Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen und Plattformen (BSS/OSS) für Telekomunternehmen mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Hauptgeschäftsbereiche der Gesellschaft sind IT-Sicherheitslösungen für Endkunden von Mobil- und Festnetzinternetanbietern (MNO, ISP), virtuellen Mobilfunkanbietern (MVNO) sowie Finanzdienstleistern. Die Lösungen von cyan werden als White-Label-Produkt in die Infrastruktur der Geschäftspartner integriert, welche diese dann in einem B2B2C-Modell, unter der eigenen Marke ihren Endkunden anbieten.

Heute zählt die Unternehmensgruppe mehr als 50 internationale Kunden, über die Produkte von cyan an mehr als 60 Millionen Endkunden vertrieben werden. Dabei kann cyan ein Angebot entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Plattform, Datenoptimierung bis hin zur Cybersicherheit bieten. Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. Im Dezember 2018 gewann cyan im Zuge eines internationalen Ausschreibungsverfahren einen globalen Gruppenvertrag mit Orange für sich. Cyans Kunden sind neben Orange unter anderem der weltweit führende Versicherungsbroker Aon wie auch der Telekomkonzern Magenta (T-Mobile). Weitere Informationen stehen unter www.cyansecurity.com bereit.

cyan AG Investorenkontakt:

cyan AG Tel. +49 89 71042 2073 E-Mail: ir@cyansecurity.com

cyan AG Pressekontakt:

Better Orange IR & HV AG Tel. +49 89 88 96 906 17 E-Mail: anita.schneider@better-orange.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: cyan AG Theatinerstraße 11 80333 München Deutschland Internet: www.cyansecurity.com

ISIN: DE000A2E4SV8

WKN: A2E4SV Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1211352

1211352 24.06.2021

