DGAP-News: cyan AG unterstützt MTEL bei der Expansion nach Deutschland und in die Schweiz (deutsch)

03.03.2021

München, 3. März 2021 - cyan und MTEL haben nach jahrelanger erfolgreicher Zusammenarbeit im österreichischen Markt beschlossen, ihren Vertrag auf Deutschland und die Schweiz auszuweiten. Die bestehende nahtlose BSS/OSS-Plattform wird bis Mitte 2022 deutlich erweitert. Die vorgesehene zusätzliche Endkundenbasis wird sich im Vergleich zu Österreich vervielfachen.

Frank von Seth, CEO der cyan AG: "Wir freuen uns sehr, unseren langjährigen Partner MTEL bei seiner europäischen Expansion zu begleiten. Durch die Expansion von MTEL werden auch wir im BSS/OSS-Segment von einem deutlichen Wachstum profitieren."

Über MTEL

Mit dem Slogan "Closer to home" richtet sich MTEL Austria mit seinen mobilen und anderen Telekommunikationsdiensten wie OTT-TV in erster Linie an Kunden, die in Österreich leben und arbeiten und ursprünglich aus Serbien, Bosnien und Herzegowina oder Montenegro kommen, aber auch an all jene, die mit diesen Ländern häufig kommunizieren oder sich privat oder geschäftlich dort aufhalten.

Die Dienstleistungen sind das Ergebnis des Einsatzes modernster Technologien, der sorgfältigen Identifizierung globaler Trends, der Begeisterung und des Wissens junger, gut ausgebildeter und kreativer Experten, der großen Erfahrung des Managements und der engen Zusammenarbeit mit erfolgreichen Telekommunikationsunternehmen wie Telekom Serbien und Telekom Austria.

Die Dienstleistungen sind in allen MTEL-Shops in Österreich sowie in Partnervertriebsniederlassungen verfügbar, darunter 200 Verkaufsstellen für Postpaid-Dienstleistungen und mehr als 12.000 Verkaufsstellen für Prepaid-Dienstleistungen.

Über cyan

Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein führender, weltweit aktiver Anbieter von intelligenten IT-Sicherheitslösungen und Telekom-Services mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Hauptgeschäftsbereiche der Gesellschaft sind Cybersecurity-Lösungen für Endkunden von Mobil- und Festnetzinternetanbietern (MNO), virtuellen Mobilfunkanbietern (MVNO) sowie Banken und Versicherern. Die Lösungen von cyan werden in die Infrastruktur des Geschäftspartners integriert und dann unter seinem Namen ("white labeled") an dessen Endkunden angeboten ("B2B2C").

Heute zählt die Unternehmensgruppe mehr als 50 internationale Kunden, über die Produkte von cyan an mehr als 50 Millionen Endkunden vertrieben werden. Dabei kann cyan ein Angebot entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Plattform, Datenoptimierung bis hin zur Cybersicherheit bieten. Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. Im Dezember 2018 hat cyan einen globalen Gruppenvertrag mit Orange im Zuge eines internationalen Ausschreibungsverfahren für sich gewinnen können. cyans Kooperationspartner sind unter anderem der weltweit führende Versicherungsbroker Aon wie auch der Telekomkonzern Magenta.

Weitere Informationen stehen unter www.cyansecurity.com bereit.

Investorenkontakt:

cyan AG Tel. +49 89 71042 2073 E-Mail: ir@cyansecurity.com

Pressekontakt:

Better Orange IR & HV AG Tel. +49 89 88 96 906 17 E-Mail: anita.schneider@better-orange.de

