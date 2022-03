DGAP-News: cyan's endpoint-basierte Cybersecurity-Lösung launcht mit dtac und schützt Abonnenten in Thailand (deutsch)

cyan's endpoint-basierte Cybersecurity-Lösung launcht mit dtac und schützt Abonnenten in Thailand

München, 10. März 2022 - Die cyan AG (XETR: CYR), ein führender europäischer und weltweit tätiger Anbieter von intelligenten Cybersicherheitslösungen und BSS/OSS-Plattformdiensten für die Telekommunikationsindustrie, gibt den erfolgreichen Launch der Cybersecurity-Lösung mit dtac, einem führenden Mobile Network Operator in Thailand und Mitglied der Telenor Gruppe, bekannt. dtac hat eine Kundenbasis von 19 Millionen Nutzern. cyan OnDevice Security wird direkt in die bestehende Kunden-App von dtac integriert und als Zusatzpaket zur Verfügung gestellt. Der vollständig Cloud-basierte Ansatz nutzt Amazon Web Services (AWS) für hohe Skalierbarkeit und konsistenten Betrieb.

cyans OnDevice Security ist eine Endpunkt-basierte Lösung, die es Service Providern ermöglicht, ihre Kunden vor Cyber-Bedrohungen wie Phishing, Malware und mehr zu schützen. Die Lösung nutzt cyans proprietäre und patentierte Threat Intelligence, die Cyber-Bedrohungen in Echtzeit erkennt und ist als White-Label-Service vollständig in die App des Partners integriert.

Frank von Seth, CEO der cyan AG: "Wir freuen uns über die Partnerschaft mit dtac, einem innovativen Telekommunikationsunternehmen, das es versteht, seinen Kunden relevante Mehrwertdienste zu bieten. Unsere seamless und lightweight OnDevice Security passt perfekt zu den Bedürfnissen von Smartphone-Nutzern in einem Mobile-First- und Mobile-Only-Land wie Thailand."

Über dtac Total Access Communication PLC oder dtac (XBKK: DTAC) ist ein führender Mobilfunkbetreiber in Thailand, der 5G, 4G, 3G und 2G-Dienste für über 19 Millionen Abonnenten anbietet. Durch seine bahnbrechenden Digitalisierungsinitiativen setzt sich dtac dafür ein, seinen Kunden das Leben zu ermöglichen, das sie wirklich wollen, sie mit dem zu verbinden, was am wichtigsten ist, und die Gesellschaft zu stärken Mehr Informationen zu dtac unter: www.dtac.co.th

Über cyan Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein führender, weltweit aktiver Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen und Plattformen (BSS/OSS) für Telekomunternehmen mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Hauptgeschäftsbereiche der Gesellschaft sind IT-Sicherheitslösungen für Endkunden von Mobil- und Festnetzinternetanbietern (MNO, ISP), virtuellen Mobilfunkanbietern (MVNO) sowie Finanzdienstleistern. Die Lösungen von cyan werden als White-Label-Produkt in die Infrastruktur der Geschäftspartner integriert, welche diese dann in einem B2B2C-Modell, unter der eigenen Marke ihren Endkunden anbieten.

Heute zählt die Unternehmensgruppe zahlreiche internationale Kunden, über die Produkte von cyan an über Endkunden vertrieben werden. Dabei kann cyan ein Angebot entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Plattform, Datenoptimierung bis hin zur Cybersicherheit bieten. Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. cyans Kunden sind neben Orange unter anderem Claro Chile (América Móvil Group), dtac (Telenor Group) und der Telekomkonzern Magenta (T-Mobile). Mehr Informationen unter: www.cyansecurity.com

