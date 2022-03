CytoTools AG: Einigungsvertrag beendet Auseinandersetzungen zwischen der CytoTools AG und der DermaTools Biotech GmbH und ihren Gesellschaftern

Darmstadt 8.3.2022 - Die CytoTools AG und die DermaTools Biotech GmbH haben heute einen Einigungsvertrag geschlossen. Er macht den Weg frei für eine erfolgreiche Entwicklung des Produkts DermaPro der DermaTools Biotech GmbH und für eine Kapitalerhöhung bei der CytoTools AG.

Beide Parteien sind sich über die gemeinsame Zielsetzung einig: das Produkt DermaPro(R) wird so schnell wie möglich zur Zulassung gebracht.

Gestützt auf eine Analyse des gesamten Entwicklungsprogramms des Produktes DermaPro(R) durch externe Experten haben die Parteien beschlossen, dass DermaPro(R) als Medizinprodukt zugelassen werden soll. Die DermaTools wird sich um die effiziente Durchführung der Studie und die notwendigen Schritte zum Erhalt des CE Zertifikats von DermaPro kümmern, falls notwendig mit externer Unterstützung.

Die CytoTools AG wird die Kosten für die angepasste Phase III Studie sowie die Zulassung als Medizinprodukt mittels einer Kapitalerhöhung übernehmen, durch die der DermaTools Biotech GmbH bis zu 2,5 Mio. EUR zufließen werden Um im Gesellschafterkreis eine angemessene Balance zwischen den Interessen der Minderheits- und Mehrheits-gesellschaftern herzustellen, ist die Satzung angepasst worden und ein zweiköpfiger Beirat eingesetzt.

Neu in die Geschäftsführung tritt Dr. Reinhold Gahlmann ein, ein ausgewiesener Experte auf dem Gebiet dermatologischer Produktentwicklung und -zulassung. Er wird zusammen mit dem langjährigen Geschäftsführer Dr. Dirk Kaiser die DermaTools leiten.

Dr. Mark-André Freyberg scheidet mit Durchführung der Kapitalerhöhung aus der Geschäfts-führung der DermaTools Biotech GmbH aus und lässt sein Amt als Geschäftsführer bis zu diesem Zeitpunkt ruhen.

Über CytoTools Die CytoTools AG ist eine Beteiligungsgesellschaft, die 64,86% an der DermaTools Biotech GmbH und 49,5% an der CytoPharma GmbH hält.

Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese spiegeln die Meinung von CytoTools zum Datum dieser Mitteilung wider. Die von CytoTools tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. CytoTools ist nicht verpflichtet, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Kontakt: CytoTools AG Dr. Bruno Rosen Klappacher Str. 126 64285 Darmstadt Tel.: +49-172 4209039 E-Mail: kontakt@cytotools.de

