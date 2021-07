DGAP-News: CytoTools AG: Verschiebung Hauptversammlung (deutsch)

CytoTools AG: Verschiebung Hauptversammlung

CytoTools verschiebt Hauptversammlung

- Für den morgigen 21. Juli anberaumte ordentliche Hauptversammlung wird aufgrund rechtlicher Unsicherheit abgesagt

- Erneute Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung wird kurzfristig erfolgen

Darmstadt, 20. Juli 2021 - Der Vorstand der CytoTools AG ( ISIN DE000A0KFRJ1 ), einer Biotechnologie Holding mit Spezialisierung auf Pharma- und Medizinprodukte, hat die ursprünglich für den 21. Juli 2021 einberufene ordentliche Hauptversammlung abgesagt. Eine entsprechende Bekanntmachung erfolgt heute im Bundesanzeiger.

Das Amtsgericht Darmstadt hat in einer nicht rechtskräftigen und von der Gesellschaft angefochtenen Entscheidung den Antrag eines Aktionärs auf Erweiterung der Tagesordnung zugelassen. Die Anmeldefrist für die Hauptversammlung endete mit Ablauf des 14. Juli 2021. Jedoch wurden die weiteren Tagesordnungspunkte erst am 16. Juli 2021 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Einer Vielzahl von Aktionären der CytoTools AG, die in Ansehung der vor Ablauf der Anmeldefrist veröffentlichten Tagesordnungspunkte keine Anmeldung vorgenommen haben, wäre es daher nicht möglich, auf Grund der weiteren erst am 16. Juli 2021 bekannt gemachten Tagesordnungspunkte noch eine Anmeldung zur Hauptversammlung vorzunehmen und in der Folge ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung, insbesondere zu den Erweiterungsanträgen, auszuüben. Nach Auffassung der Gesellschaft würde dies einen Verstoß gegen elementare Grundsätze des Aktienrechts bedeuten. Zum Schutz der ordnungsgemäßen Willensbildung der Hauptversammlung und zur Vermeidung andernfalls zu erwartender Klageverfahren haben sich Vorstand und Aufsichtsrat daher zur Absage der Hauptversammlung entschieden.

Über die Beschwerde der Gesellschaft gegen die Entscheidung des Amtsgerichts Darmstadt wurde bisher nicht entschieden. Entscheidungsrelevant für die Entscheidung des Amtsgerichts Darmstadt war eine angeblich erfolgte Stimmrechtsmitteilung einer Investorengruppe nach § 20 AktG, die der Gesellschaft aber bisher nicht vorliegt, sodass es dem Vorstand nicht möglich war, eine entsprechende Veröffentlichung vorzunehmen. Fehlen Stimmrechtsmitteilungen nach § 20 AktG, können die zur Mitteilung verpflichteten Aktionäre ihre Aktionärsrechte nicht ausüben. Nach der auch gerichtlich in einem anderen Verfahren vorläufig bestätigten Rechtsauffassung des Vorstands sind bereits in der Hauptversammlung vom 3. Dezember 2020 Stimmrechte zu Unrecht ausgeübt worden. Um einen diesbezüglichen erneuten Verstoß gegen § 20 AktG zu vermeiden, strebt die Gesellschaft eine abschließende Klärung des Sachverhalts an.

Die erneute Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung wird kurzfristig erfolgen. Vorstand und Aufsichtsrat der CytoTools AG weisen in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, wie wichtig eine hohe Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre ist - vor allem auch seitens privater Aktionärinnen und Aktionäre der Gesellschaft. Nur im Falle einer hohen Teilnahmequote kann vermieden werden, dass einzelne Aktionärsgruppen trotz vergleichsweise geringen Aktienbesitzes die Beschlüsse der Hauptversammlung dominieren und die Geschicke der Gesellschaft zum eigenen Vorteil sowie zum Nachteil der restlichen Aktionäre beeinflussen können.

Die Gesellschaft und der Hauptversammlungsdienstleister Link Market Services sind Aktionärinnen und Aktionären im Falle offener Fragen zur Teilnahme an der kommenden Hauptversammlung jederzeit gern behilflich.

Kontakt: CytoTools AG Ingo Middelmenne Investor Relations Mobil +49-174-9091190 E-Mail: middelmenne@cytotools.de

Über CytoTools:

Die CytoTools AG ist eine deutsche Biotechnologie Holding, die Ergebnisse aus der zellbiologischen Grundlagenforschung zu Zellwachstum und programmiertem Zelltod in neuartige Therapieformen zur ursächlichen Krankheitsbehandlung und Heilung umsetzt. CytoTools vielseitige Produktpipeline beinhaltet selbstentwickelte chemische Verbindungen und Biopharmazeutika, die das Potential haben, neue Behandlungsmöglichkeiten in der Dermatologie, Kardiologie, Urologie und Onkologie zu bieten. CytoTools ist als Technologieholding und Beteiligungsunternehmen strukturiert und hält Beteiligungen an den Tochterfirmen DermaTools Biotech GmbH (65 %) und CytoPharma GmbH (50 %).

CytoTools AG
Klappacher Str. 126
64285 Darmstadt
Deutschland
Telefon: +49 (0)6151-951 58 12
E-Mail: kontakt@cytotools.de
Internet: www.cytotools.de

ISIN: DE000A0KFRJ1

WKN: A0KFRJ Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1220247

