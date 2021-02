DGAP-News: D&R Asset Manager Presentation mit dem Titel ,Goldige Zeiten' (deutsch)

D&R Asset Manager Presentation mit dem Titel ,Goldige Zeiten'

Der D&R Vermögensverwalter HUB betreut unabhängige Vermögensverwalter sowohl auf der strategischen als auch auf der operativen Seite. Diese Spezialisten setzen ihre innovativen Anlagestrategien vielfach in eigenen Private Label Fonds um, für die Donner & Reuschel die Verwahrstellenfunktion ausübt. Gemäß dem Leitspruch: "Tue Gutes und rede darüber", hat die Marketing- und Vertriebsunterstützung des Vermögensverwalter HUB kürzlich das bekannte Format der ,Asset Manager Presentation' als digitale Veranstaltung mit dem Titel ,Goldige Zeiten' durchgeführt. Die Aufzeichnung ist jetzt verfügbar und richtet sich ausschließlich an professionelle Investoren.

"Vor dem Hintergrund der expansiven Geldmengenausweitung und der anhaltend tiefen Zinsen ist deutlich erkennbar, dass unabhängige Vermögensverwalter ihr Kundenvermögen immer stärker in Sachwerte investieren" erläutert Frank Kuhn, zuständig für Marketing- und Vertriebsunterstützung im D&R Vermögensverwalter HUB. "Da liegt es auf der Hand, dass wir unsere Partner über Anlagenopportunitäten in physischem Gold und in Goldminen-Aktien informieren" fährt Frank Kuhn fort. "Auch das wieder aufkeimende große Interesse, vermehrt institutioneller Investoren, in den Krypto-Assets zu investieren, hat uns schlussendlich bewogen, gerade dieses Thema wieder durch entsprechende Fachexpertise in dieses Veranstaltungsformat aufzunehmen."

Die Vorträge, moderiert von Andreas Franik - bekannt durch nt-v - sind jeder für sich abrufbar. Ebenso kann auch die gesamte Veranstaltung angesehen werden. Im Einzelnen:

- Vortrag über Anlagen in physischem Gold - Referent Nico Baumbach, Teamleiter Dachfonds bei SIGNAL IDUNA Asset Management, Manager von Deutschlands erstem Goldfonds: Link

- Vortrag über Anlagen in blockchain basierten Krypto-Assets - Referent Prof. Dr. Philipp Sandner, Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers (FSBC) an der Frankfurt School of Finance & Management: Link

- Vortrag über Anlagen in Goldminen-Aktien, - Referent Dr. Joachim Berlenbach, Geologe, Bergbauingenieur, Firmengründer der Earth Resource Investment Group (ERIG) und Fondsberater: Link

- Gesamte Asset Manager Presentation: Link

Weitere Informationen:

- Professionelle Anleger können sich unter diesem Link für Newsletter, Online-Konferenzen und Veranstaltungen vom D&R Vermögensverwalter HUB registrieren.

- Ankündigung der nächsten Asset Manager Presentation -digital- für den März 2021 zum Thema "Innovative Investments nach ESG".

- Ansprechpartner: Mareen Elfert, D&R Vermögensverwalter HUB, Telefon 040/ 30217-5193, Mail mareen.elfert@donner-reuschel.de.

- Ansprechpartner. Frank Kuhn, D&R Vermögensverwalter HUB, Telefon 089/ 2395-1736, Mail frank.kuhn@donner-reuschel.de.

