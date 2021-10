DGAP-News: Daldrup & Söhne AG erhält weiteren Auftrag aus der Schweiz für Geothermiebohrungen (deutsch)

Daldrup & Söhne AG erhält weiteren Auftrag aus der Schweiz für Geothermiebohrungen

Oberhaching / Ascheberg, 18.10.2021 - Der Bohrtechnik- und Geothermiespezialist Daldrup & Söhne AG ( ISIN DE0007830572 ) hat von einem regionalen Schweizer Konsortium den Auftrag für eine abgelenkte Erkundungsbohrung und eine optionale zweite Bohrung zur Erschließung eines hydrogeothermischen Reservoirs im Mittleren Jura bei Vinzel in der Westschweiz erhalten. Der vorläufige Auftragswert für die erste Bohrung liegt im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich, die optionale zweite Bohrung erreicht aus heutiger Sicht eine vergleichbare Größenordnung.

Ab Juni 2022 soll die erste Bohrung mit der Bohranlage Drillmec "DS 20" mit einer Hakenlast von 272 Tonnen abgeteuft werden. Die geplanten Endtiefen für alle Bohrungen liegen zwischen 2.300 m MD (Measured Depth) und 2.600 m MD und sollen der lokalen Fernwärmeversorgung dienen.

Neben dem Auftrag im Rhonetal bei Lavey (s. Corporate News vom 23.06.2021), ist dies für die Daldrup & Söhne AG der zweite Auftrag zur Erschließung geothermischer Energie in der Westschweiz. Damit baut die Daldrup & Söhne AG ihre gute Marktposition in der Schweiz sowohl für Spezial- und Erkundungsbohrungen als auch für Geothermiebohrungen weiter aus.

Die Daldrup & Söhne AG verzeichnet aktuell - auch aufgrund der steigenden Energiepreise für fossile Primärenergieträger - eine weiter anziehende Nachfrage insbesondere für Bohrdienstleistungen für Geothermieprojekte zur Gewinnung von Elektrizität und Wärme. Das Potenzial der Geothermie als wichtiger Bestandteil im Mix der erneuerbaren Energien für eine sichere und dezentrale Versorgung rückt bei Regierungen und Unternehmen mehr und mehr in den Fokus.

Über die Daldrup & Söhne AG Die Daldrup & Söhne AG (ISIN: DE0007830572, WKN: 783057) mit einer Unternehmenshistorie von mehr als 70 Jahren ist ein spezialisierter Anbieter von Bohr- und Umweltdienstleistungen und ist unter den führenden Unternehmen in Deutschland positioniert. Die Tätigkeit gliedert sich in die Geschäftsbereiche Geothermie, Rohstoffe & Exploration, Wassergewinnung sowie Environment, Development & Services (EDS). Im Geschäftsbereich Geothermie werden Bohrdienstleistungen sowohl für die oberflächennahe Geothermie (insbesondere Erdwärmesonden für Wärmepumpen), aber vor allem auch Bohrdienstleistungen für die Tiefengeothermie von bis zu 6.000 m erbracht, um die so zugängliche Erdwärme für die Strom- und/oder Wärmegewinnung zu nutzen. Im Geschäftsbereich Rohstoffe und Exploration dienen die von der Daldrup & Söhne AG durchgeführten Bohrungen der Exploration und dem Aufschluss der Lagerstätten fossiler Energieträger (insbesondere Steinkohle und Gas) sowie mineralischer Rohstoffe und Erze (z.B. Kupfer und Gold). Der Geschäftsbereich Wassergewinnung umfasst den Brunnenbau zur Gewinnung von Trink-, Brauch-, Heil-, Mineral-, Kesselspeise- oder Kühlwasser sowie Thermalsole. Der Geschäftsbereich Environment, Development & Services (EDS) umfasst spezielle umwelttechnische Dienstleistungen wie etwa die hydraulische Sanierung von kontaminierten Standorten, die Errichtung von Gas-Absaugbrunnen zur Gewinnung von Deponiegas, die Erstellung von Grundwassergüte-Messstellen oder die Errichtung von Wasserreinigungsanlagen.

Die Aktien der Daldrup & Söhne AG sind im Scale (Teilsegment des Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse) notiert.

