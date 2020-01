Daldrup & Söhne AG: Im Rahmen der angekündigten Neuausrichtung veräußert die Daldrup & Söhne AG die Geysir-Gruppe mit Geothermiekraftwerken an IKAV-Gruppe

Im Rahmen der angekündigten Neuausrichtung veräußert die Daldrup & Söhne AG die Geysir-Gruppe mit Geothermiekraftwerken an IKAV-Gruppe

- Meilenstein in der Neuausrichtung erreicht

- Entschuldung in Höhe von rund 42 Mio. Euro

- Weiterhin sehr guter Auftragsbestand

Oberhaching / Ascheberg, 15. Januar 2020 - Die Daldrup & Söhne AG ( ISIN DE0007830572 ) ist mit der IKAV-Gruppe, vertreten durch den Luxemburger Fonds IKAV Invest S.à r.l., übereingekommen, die verbliebenen 48,944 % an der Geysir Europe GmbH zu veräußern. Im Juli 2019 hatte die IKAV Invest S.à r.l. in einem ersten Schritt bereits 48,944 % der Anteile an der Geysir Europe GmbH erworben. Damit hat die Daldrup-Gruppe alle von ihr gehaltenen Anteile an der Geysir Europe GmbH verkauft. Die Vereinbarung schließt die Gesellschaftsanteile an den Geothermiekraftwerken Taufkirchen und Landau ein.

Daldrup flossen im Rahmen der ersten Vereinbarung aus Juni 2019 Mittel in Höhe von 5,2 Mio. Euro zu. Mit Abschluss der zweiten Vereinbarung erhält Daldrup zunächst eine weitere Kaufpreiszahlung in Höhe von 1,0 Mio. Euro.

Die Daldrup & Söhne AG hat erbrachte Leistungen und Forderungen gegenüber den veräußerten Geysir-Gesellschaften in Höhe von rd. 32,5 Mio. Euro aktiviert. Im Rahmen des Verkaufs werden auf einen Teil dieser Positionen im Abschluss des Geschäftsjahres 2019 der AG voraussichtlich außerordentliche Wertkorrekturen erfolgen müssen. Diese belaufen sich - vorbehaltlich der in Kürze beginnenden Prüfung durch die beauftragten Wirtschaftsprüfer - aus heutiger Sicht auf rund 15 Mio. Euro. Sie besitzen vergangenheitsbezogenen Charakter und haben weder negativen Einfluss auf die Liquiditätssituation noch auf das operative Geschäft der Daldrup & Söhne AG. Die Rückzahlung der bei der Daldrup & Söhne AG verbleibenden Forderungen durch die Geysir-Gesellschaften in Höhe von rund 18 Mio. Euro soll in den kommenden sieben Jahren erfolgen und ist an das Erreichen realistischer Leistungswerte der beiden Kraftwerke geknüpft. Im Zuge der Entkonsolidierung der Geysir Europe-Gruppe werden voraussichtlich im Abschluss des Geschäftsjahres 2019 die Geysir-Anteile letztmalig at-equity bewertet.

Verschuldung aus Kraftwerksaktivitäten wird vollständig abgebaut Mit dem Verkauf der Geysir Europe GmbH wird die Verschuldung aus den Kraftwerksaktivitäten in einem Umfang von 42 Mio. Euro und damit vollständig abgebaut. Darüber hinaus entfallen mit dem wirtschaftlichen Übergang per 31.12.2019 weitere Investitionserfordernisse in die Kraftwerksgesellschaften. Die Jahresfehlbeträge der Geysir-Gruppe in dem Zeitraum 2010 bis 2018 betrug insgesamt 28,6 Mio. Euro. Mit dem Verkauf wird die nachhaltige Verlustsituation der Geysir-Gesellschaften die Daldrup-Gruppe ab dem Geschäftsjahr 2020 nicht mehr negativ beeinflussen. Weitere Cashflow-Transfers von der Daldrup & Söhne AG an die Geysir-Gesellschaften finden nicht mehr statt.

Insgesamt ist mit dem Verkauf somit ein weiterer wichtiger Meilenstein im Rahmen der Neuausrichtung hin zu einem zukünftig profitablen Bohrunternehmen vollzogen. Die Daldrup & Söhne AG gewinnt damit operative Handlungsfreiheit zurück, um insbesondere das Geschäft mit geothermischer Energie für Heizzwecke im Rahmen der Wärmewende profitabel voranzutreiben.

Operatives Ergebnis 2019 voraussichtlich im Rahmen der Prognose Davon zu unterscheiden ist die operative Entwicklung und das voraussichtliche operative Ergebnis der Daldrup & Söhne AG. Für 2019 geht der Vorstand aus heutiger Sicht - vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer - im Einzelabschluss der AG von einer erwirtschafteten Gesamtleistung von rund 38 Mio. Euro und einem EBIT-Ergebnis in Höhe von rund 1 Mio. Euro aus. Das operative Geschäft der AG läge damit im Rahmen der Ende Mai 2019 abgegebenen Prognose, bei plangemäßer Abrechnung von Großaufträgen eine Gesamtleistung von 40 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge von 2 % bis 5 % zu erreichen. Der Ende Mai 2019 veröffentlichten Prognose für das Konzernergebnis 2019 steht künftig kein vergleichbarer Konsolidierungskreis mehr gegenüber.

Geothermie für die Wärmewende Mit dem Verkauf der Geysir Europe GmbH wurde ein weiterer wesentlicher Baustein des in 2019 angekündigten Strategiewechsels vollzogen. Die Mehrheitsbeteiligungen an Geothermiekraftwerken sind abgelöst. Die Unternehmensgruppe konzentriert sich auf ihr profitables Bohrdienstleistungsgeschäft in den vier Geschäftsbereichen. Es ist vorgesehen, den Geschäftsbereich Geothermie insbesondere für die Erschließung und Nutzung geothermischer Wärme auszurichten. In diesem Zuge sind Minderheitsbeteiligungen an Geothermieheizkraftwerken auch weiterhin geplant. Diese Projekte sollen hinsichtlich Risiko-/Ertragsprofil jedoch dem mittelständischen Charakter der Daldrup & Söhne AG entsprechen. Als Referenzprojekte dieser Art dienen zum Beispiel die in 2019 abgeschlossenen Projekte Heizwerk Nature's Heat für Gewächshausbetreiber in den Niederlanden und geothermische Fernwärme für die Stadtwerke Schwerin sowie das Projekt der Aardwarmte Combinatié Luttelgeest BV, Niederlande, mit dessen Umsetzung im 1. Quartal 2020 begonnen wurde. Die Projektgesellschaft Geothermie Neuried GmbH & Co. KG verbleibt mit dem Ziel der Weiterentwicklung im Daldrup-Konzern. Hier hält die IKAV-Gruppe die Option, das Projekt gemeinsam mit Daldrup als Gesellschafter zu entwickeln.

Der Auftragsbestand ist mit rd. EUR 42 Mio. weiterhin sehr gut. Darüber hinaus laufen zurzeit weitere Gespräche mit europäischen Projektentwicklern zur Beauftragung von tiefen Geothermiebohrungen.

Über die Daldrup & Söhne AG Die Daldrup & Söhne AG (ISIN: DE0007830572, WKN: 783057) mit einer Unternehmenshistorie von mehr als 70 Jahren ist ein spezialisierter Anbieter von Bohr- und Umweltdienstleistungen und ist unter den führenden Unternehmen in Deutschland positioniert. Die Tätigkeit gliedert sich in die Geschäftsbereiche Geothermie, Rohstoffe & Exploration, Wassergewinnung sowie Environment, Development & Services (EDS). Im Geschäftsbereich Geothermie werden Bohrdienstleistungen sowohl für die oberflächennahe Geothermie (insbesondere Erdwärmesonden für Wärmepumpen), aber vor allem auch Bohrdienstleistungen für die Tiefengeothermie von bis zu 6.000 m erbracht, um die so zugängliche Erdwärme für die Strom- und/oder Wärmegewinnung zu nutzen. Im Geschäftsbereich Rohstoffe und Exploration dienen die von der Daldrup & Söhne AG durchgeführten Bohrungen der Exploration und dem Aufschluss der Lagerstätten fossiler Energieträger (insbesondere Steinkohle und Gas) sowie mineralischer Rohstoffe und Erze (z.B. Kupfer und Gold). Der Geschäftsbereich Wassergewinnung umfasst den Brunnenbau zur Gewinnung von Trink-, Brauch-, Heil-, Mineral-, Kesselspeise- oder Kühlwasser sowie Thermalsole. Der Geschäftsbereich Environment, Development & Services (EDS) umfasst spezielle umwelttechnische Dienstleistungen wie etwa die hydraulische Sanierung von kontaminierten Standorten, die Errichtung von Gas-Absaugbrunnen zur Gewinnung von Deponiegas, die Erstellung von Grundwassergüte-Messstellen oder die Errichtung von Wasserreinigungsanlagen.

Die Aktien der Daldrup & Söhne AG sind im Scale (Teilsegment des Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse) notiert.

