DGAP-News: Daldrup & Söhne AG: Veränderungen im Aufsichtsrat und Neuordnung des Vorstands (deutsch)

Daldrup & Söhne AG: Veränderungen im Aufsichtsrat und Neuordnung des Vorstands

CORPORATE NEWS

Daldrup & Söhne AG: Veränderungen im Aufsichtsrat und Neuordnung des Vorstands

- Wolfgang Clement wird Aufsichtsratsmandat niederlegen

- Josef Daldrup zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt

- Bernd Daldrup zum Vorstand berufen

Oberhaching / Ascheberg, 23. Juli 2020 - Wolfgang Clement, Bundesminister a.D., wird sein Aufsichtsratsmandat mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 27. August 2020 niederlegen. Die Verwaltung schlägt der Hauptversammlung Heinrich Goßheger, Bankdirektor im Ruhestand, zur Wahl als neues Mitglied des Aufsichtsrats vor.

Josef Daldrup ist wie angekündigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats aus dem Vorstand ausgeschieden. Er ist vom Amtsgericht München zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt worden. Die Bestellung erfolgte für die Zeit bis zum Ablauf der nächsten Hauptversammlung der Gesellschaft für das ehemalige Aufsichtsratsmitglied Joachim Rumstadt, der sein Mandat zum 31. Dezember 2019 niedergelegt hatte. Auf der am 27. August 2020 stattfindenden ordentlichen (virtuellen) Hauptversammlung wird Josef Daldrup als neues Mitglied des Aufsichtsrats der Daldrup & Söhne AG zur Wahl vorgeschlagen.

Der Aufsichtsrat der Daldrup & Söhne AG ( ISIN DE0007830572 ) hat Bernd Daldrup (35) zum Vorstand bestellt. Der Diplom-Ingenieur verantwortet die Geschäftsbereiche Technik, Personal und das Projektmanagement in der Tiefen und Mitteltiefen Geothermie. Nach der Ausbildung zum Brunnenbauer studierte Bernd Daldrup an der Technischen Hochschule Georg Agricola in Bochum Geotechnik und angewandte Geologie. Seit 2009 ist er im Familienbetrieb tätig und betreute als Projektmanager zahlreiche Bohrungen in den Geschäftsfeldern Tiefe Geothermie, Exploration und Spezialtiefbau in ganz Europa. 2010 ist er zum Geschäftsführer der J.D. Apparate- und Maschinenbau GmbH ernannt worden, und seit 2013 zeichnet er als Prokurist für die Daldrup & Söhne AG verantwortlich.

Andreas Tönies (54), seit 2005 Mitglied des Vorstands der Daldrup & Söhne AG, wird wie angekündigt die Funktion des Sprechers des Vorstands übernehmen. Er vertritt das Unternehmen am Kapitalmarkt und verantwortet die Ressorts Einkauf, Beteiligungen und Recht. Weiterhin gehören die Projektentwicklung Geschäftsbereich Tiefbohrungen in seinen Verantwortungsbereich.

Vorstandsmitglied Peter Maasewerd (60) ist seit 2001 Mitglied des Vorstands. Sein Ressort umfasst die Projekte der Flachen und Mitteltiefen Geothermie, die Allgemeine Bohrtechnik, das Vertrags- und Nachtragsmanagement sowie den Bereich Digitalisierung.

Stephan Temming (49) ist seit 2019 im Vorstand der Daldrup & Söhne AG. Er leitet die Ressorts Finanzen, Controlling, Inverstor Relations und zusammen mit Andreas Tönies das Beteiligungsmanagement.

Über die Daldrup & Söhne AG Die Daldrup & Söhne AG (ISIN: DE0007830572, WKN: 783057) mit einer Unternehmenshistorie von mehr als 70 Jahren ist ein spezialisierter Anbieter von Bohr- und Umweltdienstleistungen und ist unter den führenden Unternehmen in Deutschland positioniert. Die Tätigkeit gliedert sich in die Geschäftsbereiche Geothermie, Rohstoffe & Exploration, Wassergewinnung sowie Environment, Development & Services (EDS). Im Geschäftsbereich Geothermie werden Bohrdienstleistungen sowohl für die oberflächennahe Geothermie (insbesondere Erdwärmesonden für Wärmepumpen), aber vor allem auch Bohrdienstleistungen für die Tiefengeothermie von bis zu 6.000 m erbracht, um die so zugängliche Erdwärme für die Strom- und/oder Wärmegewinnung nutzbar zu machen. Im Geschäftsbereich Rohstoffe und Exploration dienen die von der Daldrup & Söhne AG durchgeführten Bohrungen der Exploration und dem Aufschluss der Lagerstätten fossiler Energieträger (insbesondere Steinkohle und Gas) sowie mineralischer Rohstoffe und Erze (z.B. Kupfer und Gold). Der Geschäftsbereich Wassergewinnung umfasst den Brunnenbau zur Gewinnung von Trink-, Brauch-, Heil-, Mineral-, Kesselspeise- oder Kühlwasser sowie Thermalsole. Der Geschäftsbereich Environment, Development & Services (EDS) umfasst spezielle umwelttechnische Dienstleistungen wie etwa die hydraulische Sanierung von kontaminierten Standorten, die Errichtung von Gas-Absaugbrunnen zur Gewinnung von Deponiegas, die Erstellung von Grundwassergüte-Messstellen oder die Errichtung von Wasserreinigungsanlagen. Die Aktien der Daldrup & Söhne AG sind im Scale (Teilsegment des Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse) notiert.

