DGAP-News: Das Vergnügen, ein Auto mit einer Inneneinrichtung von Klassen zu fahren (deutsch)

Das Vergnügen, ein Auto mit einer Inneneinrichtung von Klassen zu fahren

^ DGAP-News: Klassen / Schlagwort(e): Sonstiges Das Vergnügen, ein Auto mit einer Inneneinrichtung von Klassen zu fahren

21.10.2021 / 15:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Das Vergnügen, ein Auto mit einer Inneneinrichtung von Klassen zu fahren

Das Fahren eines wirklich hervorragenden Autos ist ein Vergnügen, das nur wenigen vorbehalten ist. Es ist ein einzigartiges Gefühl, den Komfort, die Laufruhe, die Geschwindigkeit und die Sicherheit hinter dem Steuer zu spüren. Jedoch geht es nicht nur um den Fahrspaß, sondern auch um das Gefühl, in einem einzigartigen Wagen mit einem genau auf die Fahrerwünsche zugeschnittenen Design zu sitzen

Beim Fahrer handelt es sich um einen Kunden, dessen Wagen erstklassigen Ansprüchen genügen muss und der somit auch den besten Innendesigner von Luxus- und VIP-Wagen & -Vans in Europa verdient: KLASSEN, ein von Paul Klassen, einem wahren Meister der luxuriösen Inneneinrichtung, gegründetes Unternehmen. Mit einer Unternehmensgeschichte von mehr als 20 Jahren hat sich Klassen durch die Raffinesse, mit der es an der Veredelung jedes einzelnen Fahrzeugs arbeitet, als eines der führenden Unternehmen im Bereich der Luxustuner etabliert. Das Unternehmen ist derzeit weltweit in 7 Ländern vertreten, wobei sich die Zentrale in Minden (Deutschland) befindet. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Kombination aus der neuesten Technologie in der Automobilbranche und dem handgefertigten Design höchster Qualität. KLASSEN stellt seine Arbeit immer in den Dienst des Kunden, der die Einzelheiten der Innenausstattung für seinen Wagen auswählen kann hinsichtlich: - Lederausstattung. - Bezugsstoffen. - Echtholzfurnieren. - Armaturen. - Möblierung. - High-End-Multimediasystemen. - sonstigen technischen Gadgets. Das Zielpublikum von KLASSEN sind Kunden, die nach einem Auto suchen, das ein unvergleichliches ästhetisches und sensorisches Erlebnis bietet. Kunden, die nach einem im obersten Segment angesiedelten Wagen suchen, bei dem Aussehen und Luxus über allem anderen stehen. Menschen, deren Auto viel über sie selbst aussagt und die Wert auf einen Hauch von Einzigartigkeit und Eleganz legen. Daher bietet KLASSEN Tuningprogramme für alle Marken der Welt an, um letztendlich das Traumauto jedes Kunden bereitzustellen. Der Hang zur Perfektion von KLASSEN wurde durch den Unternehmensgründer Paul Klassen weitergegeben, einen geborenen Perfektionisten, der auch heute noch die endgültigen Entscheidungen im Unternehmen trifft. Er war es, der die gesamte Unternehmensphilosophie entwickelt hat: Projekte individuell nach dem persönlichen Geschmack jedes Kunden durchzuführen und bei der Inneneinrichtung sowie dem äußeren Erscheinungsbild der Wagen an jedes noch so kleine Detail zu denken. Zu den am meisten bewunderten Autos mit dem besten Design im Luxustuningsektor gehört zweifellos der Rolls-Royce Cullinan, den KLASSEN zusätzlich modifiziert und durch seine vollständige Panzerung in einen Hochsicherheits-Luxuswagen verwandelt hat. Zu den vielen Modellen, die Klassen modifiziert hat, zählen:

- Rolls-Royce Cullinan, der um 350 mm verlängert wurde. - KLASSEN-STAATSKAROSSE Land Rover Range Rover, der um 1016 mm verlängert wurde. - KLASSEN-BUNKER basierend auf: Mercedes-Benz G-Klasse, gepanzert. - KLASSEN-STAATSKAROSSE basierend auf: Mercedes-Benz S-Klasse, mit einer Verlängerung um 1050 mm. - KLASSEN-OPTIMUM basierend auf: Mercedes-Benz GLS 580, mit einer einzigartigen Innenausstattung - KLASSEN-VIP-VAN basierend auf: Mercedes-Benz Sprinter, mit einer einzigartigen Innenausstattung - KLASSEN-BUSINESS-Van basierend auf: Mercedes-Benz V-Klasse, mit einer einzigartigen Innenausstattung

Jedes dieser Autos ist mit einem ballistischen Schutz der Panzerungsstufe Level 9 ausgestattet. Es könnte sich genauso gut um ein Auto von James Bond handeln. Wenn Sie nicht durch den Fahrer gestört werden möchten, bietet KLASSEN eine speziell entwickelte elektrisch ausfahrbare Glas-Trennwand mit Intercom-Funktion. Mit einer Produktion von über hundert Luxuswagen jährlich arbeitet Klassen jeden Tag unermüdlich dafür, zu gewährleisten, dass jedes Auto, jeder Van bzw. jede Limousine mit Perfektion bis ins kleinste Detail zum Kunden gelangt. Folgen Sie der Arbeit dieser Tuningexperten für Luxuswagen auf den Social Media-Plattformen Instagram, Facebook, LinkedIn und Twitter.

Bildlink:

https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=download2_file&code_str=de724b60d7d5619ae29869fd77ded650

Bildtitel:

Contact Details

Email: info@Klassen.de Tel:+49 571 39 800 1-0 Fax: +49 571 39 800 1-10

21.10.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Klassen

Deutschland EQS News ID: 1242571

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1242571 21.10.2021

°