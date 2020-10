DGAP-News: DATAGROUP SE: Aktuelle Lünendonk-Studie über den Markt für IT-Beratung und IT-Service in Deutschland (deutsch)

DATAGROUP SE: Aktuelle Lünendonk-Studie über den Markt für IT-Beratung und IT-Service in Deutschland

^ DGAP-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Studie DATAGROUP SE: Aktuelle Lünendonk-Studie über den Markt für IT-Beratung und IT-Service in Deutschland

14.10.2020 / 08:57 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Aktuelle Lünendonk-Studie über den Markt für IT-Beratung und IT-Service in Deutschland

Pliezhausen, 14. Oktober 2020. In der aktuellen Studie des Marktforschungsinstituts Lünendonk, "Der Markt für IT-Beratung und IT-Service in Deutschland", ist DATAGROUP unter den Top 10 der führenden IT-Serviceunternehmen in Deutschland. Die Studie bietet einen umfassenden Blick auf den deutschen IT-Dienstleistungsmarkt.

Für die seit 1985 durchgängig erschienene Studie werden jedes Jahr IT-Dienstleister und Anwenderunternehmen befragt und die Ergebnisse mit den Marktbeobachtungen der Analysten kombiniert. Die Studie enthält neben einer Analyse des IT-Dienstleistermarktes auch die Liste der führenden IT-Beratungen sowie der führenden IT-Serviceunternehmen in Deutschland.

DATAGROUP belegt Rang sechs der Liste der führenden IT-Serviceunternehmen und wuchs 2019 mit 19 % deutlich über dem Durchschnitt von 1,7 %. DATAGROUP ist dabei mit dem Full-IT-Outsourcing-Angebot CORBOX optimal aufgestellt, um von den Trendthemen der Anwenderunternehmen wie Cloud, IT-Modernisierung, S/4HANA-Migration und IoT zu profitieren. Dass ein Bedarf an erfahrenen IT-Dienstleistern besteht, zeigt auch die Lünendonk Studie: 51 % der Befragten gaben fehlende Fachkräfte und fehlendes Know-how als Herausforderung bei der Umsetzung der digitalen Transformation an.

Die Corona-Pandemie hat jedoch auch die IT-Dienstleistungsbranche beeinflusst, sodass die Lünendonk-Studie keine Prognosen für das kommende Jahr abgibt. In der Studie wird allerdings die Investitionsbereitschaft der Anwenderunternehmen untersucht. Diese sind zwar gezwungen, Kosten zu sparen, sehen aber IT als wichtigen Bestandteil für ihre Wettbewerbsfähigkeit, sodass sie planen, in einigen Bereichen das Budget nicht nur zu halten, sondern zu erhöhen. Hierzu gehören die Erhöhung der Zuverlässigkeit und Sicherheit, die Modernisierung von Individualsoftware sowie die Optimierung von IT-Prozessen zur Kostenreduktion und Effizienzsteigerung. DATAGROUP ist sehr gut positioniert, um in diesen Bereichen zu profitieren.

AUSGEWÄHLTE ERGEBNISSE DER STUDIE

* Umsatz der IT-Dienstleister stieg 2019 um durchschnittlich 7,8 %, das Segment IT-Serviceunternehmen um durchschnittlich 1,7 %

* IT-Dienstleister erwarten hohe Nachfrage bei Cloud, IT-Modernisierung und Digitalisierung von Kundenschnittstellen

* Anwender investieren in bestehende Systemlandschaft: 43 % investieren in die Erhöhung der Zuverlässigkerit und Sicherheit ihrer Daten, IT-Lösungen und Prozesse, 40 % in die Modernisierung von Legacy-Systemen, 41 % sehen IT-Optimierungen als Instrument zur Kostenreduktion und Effizienzsteigerung

* IT-Budget der Anwenderunternehmen soll 2021 steigen, insbesondere im Bereich Weiterentwicklung und Modernisierung der IT-Landschaft (64 %) sowie IT-Strategie und IT-Architekturberatung (57 %)

Die Studie kann auf der DATAGROUP-Website kostenlos heruntergeladen werden.

Kontakt: DATAGROUP SE Claudia Erning Investor Relations Wilhelm-Schickard-Str. 7 72124 Pliezhausen Fon +49-7127-970-015 Fax +49-7127-970-033 Claudia.Erning@datagroup.de

14.10.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: DATAGROUP SE Wilhelm-Schickard-Str. 7 72124 Pliezhausen Deutschland Telefon: +49 (0)7127 970 000 Fax: +49 (0)7127 970 033 Internet: www.datagroup.de

ISIN: DE000A0JC8S7

WKN: A0JC8S Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London EQS News ID: 1140822

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1140822 14.10.2020

°