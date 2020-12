DGAP-News: DATAGROUP SE: DATAGROUP erzielt Bestnoten bei der Kundenzufriedenheit (deutsch)

DATAGROUP SE: DATAGROUP erzielt Bestnoten bei der Kundenzufriedenheit

Pliezhausen, 03. Dezember 2020. In der aktuellen Studie zum IT-Outsourcing in Deutschland des Marktforschungsinstituts Whitelane und der Beratungsgesellschaft Navisco AG erreicht DATAGROUP Platz 3 im Ranking der Kundenzufriedenheit und erzielt Bestnoten in Kundenloyalität, Innovation und Cloud-Fähigkeit. Die Studie ist die umfassendste Studie zum IT Outsourcing in Deutschland.

Für die IT Outsourcing Study Germany wurden 160 Outsourcing-Kunden befragt, die zusammen rund 550 Outsourcing-Verträge sowie rund 300 Cloudsourcing-Verträge halten. Die Studie ist damit die umfassendste Studie des IT-Outsourcing Marktes in Deutschland. DATAGROUP belegt unter allen Anbietern mit einer durchschnittlichen Kundenzufriedenheit von 82 % Platz drei. Die durchschnittliche Kundenzufriedenheit aller Anbieter in der Studie liegt bei 72 %. DATAGROUP belegt damit bei der Kundenzufriedenheit den dritten Platz und zum sechsten Mal in Folge einen der vorderen Plätze.

"Gerade in Zeiten von Corona sind IT-Dienstleister besonders gefragt. Wir waren sehr nahe an unseren Kunden und haben sie partnerschaftlich und auf Augenhöhe unterstützt. Das honorieren sie mit hoher Zufriedenheit und Loyalität.", erklärt Dirk Peters, Vorstand Vertrieb der DATAGROUP.

Das spiegelt sich auch in den Studienergebnissen wider. 72 % der DATAGROUP-Kunden sind so zufrieden, dass sie im Falle einer Vertragsverlängerung direkt mit DATAGROUP verhandeln würden anstatt einen Ausschreibungsprozess zu starten.

Die hohe Loyalität und Kundenzufriedenheit sind auch im Leistungsspektrum von DATAGROUP begründet. In den Unterkategorien Cloud-Fähigkeit belegt DATAGROUP Platz eins unter allen untersuchten IT-Dienstleistern und landet im Bereich Verständnis für die Kundenunternehmen auf Platz zwei. In der Zufriedenheit mit den Data Center-Leistungen erreicht DATAGROUP durchschnittlich 83 % und damit den zweiten Platz, bei den End User Services liegt der IT-Dienstleister mit 84 % auf Rang eins.

Mit 82 % schätzten die Kunden insbesondere auch die Proaktivität von DATAGROUP, mit der das Unternehmen neue Ideen einbrachte, um die Beziehung für die Kunden erfolgreicher zu gestalten. In der Unterkategorie Innovation belegt DATAGROUP mit 83 % den ersten Rang unter allen untersuchten Unternehmen.

Mit dem Kernprodukt CORBOX, einer modularen und flexibel kombinierbaren Suite von IT-Services deckt DATAGROUP als Full-IT-Outsourcer das gesamte Spektrum der IT-Dienstleistungen ab. Alle Serviceprozesse sind nach ISO 20000 zertifiziert, standardisiert und qualitätsgesichert. Damit wird IT für Kunden einfach, sodass diese sich ganz auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

Die CORBOX fungiert dabei auch als Cloud Enabling-Plattform, in deren Angebot DATAGROUP bestehende Cloud-Lösungen integriert, durch zusätzliche Leistungen veredelt und mit den eigenen Cloud- und Outsourcing-Services modular kombiniert. DATAGROUP ist ein One-Stop-Shop für die Cloud und bietet ein breites Spektrum von der Verwaltung sensibler Daten on Premise oder in einer Private Cloud aus einem der DATAGROUP-Rechenzentren in Deutschland bis hin zu Public Cloud Services und hybriden Modellen. Eine Vorgehensweise, die Kunden schätzen, wie der erste Platz in der Kategorie Cloud-Fähigkeit belegt.

"Wir freuen uns sehr, dass sich unsere Leistungen in diesem hervorragenden Ranking widerspiegeln.", so Max H.-H. Schaber, Vorstandsvorsitzender von DATAGROUP. "Wir arbeiten kontinuierlich an einer Verbesserung unserer Prozesse und unseres Portfolios, um noch besser auf unsere Kunden zugeschnittene Services zu bieten. Langlaufende Verträge und viele treue und zufriedene Kunden sind das Ergebnis."

